Nvidia, yeni nesil AMD işlemciler için de yonga seti üretemeyebilir

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Karşılıklı lisans anlaşmasıyla elde ettiği haklarını kullanamadığı ve yeni nesil işlemciler için yonga seti geliştiremediği iddiasıyla Intel ile davalık olan Nvidia, benzer bir durumu AMD ile de yaşayabilir. Bir süredir tasarım anlamında yeni herhangi bir çipset duyurmuş olmasa da nForce ailesi ile Intel'den farklı olarak AMD tarafından daha geniş bir pazar payına sahip olan hatta AMD'nin sunucu odaklı Opteron işlemci ailesi için nForce 3000 serisi profesyonel yonga setleri de hazırlayan Nvidia, AMD'nin yeni nesil işlemcileri için çipset hazırlama konusunda benzer sıkıntıları yaşayabilir.

Özellikle 2010 ve sonrası için planlanan yeni nesil AMD işlemciler için Nvidia'nın yonga seti üretemeyebilir. AMD'nin sunucu operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Pat Patla yaptığı açıklamasında, 2010 için Nvidia veya Broadcom'dan (Opteron tabanlı sistemlerde HT-1000/2000 serisi çipsetleri kullanılıyor) sunucu sistemler için herhangi bir yeni yonga seti beklemediklerini açıkladı. Yeni nesil işlemciler için henüz herhangi bir yonga seti üretim lisansına sahip olmadığı belirtilen Nvidia'nın mevcut platformlara destek vermeye devam edeceği belirtilirken, yeni nesil sistemler için lisans anlaşması yapılır mı henüz bilinmiyor.

Bu arada AMD, 2010 yılı ile birlikte masaüstü sistemlerden sonra sunucularda da kendi hazırladığı yonga setlerini kullanmaya başlayacak ve firmanın bu konudaki ilk girişimi RD8000 serisi yonga setleri olacak.