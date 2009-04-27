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Nvidia, yeni nesil AMD işlemciler için de yonga seti üretemeyebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, yeni nesil AMD işlemciler için de yonga seti üretemeyebilir
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Karşılıklı lisans anlaşmasıyla elde ettiği haklarını kullanamadığı ve yeni nesil işlemciler için yonga seti geliştiremediği iddiasıyla Intel ile davalık olan Nvidia, benzer bir durumu AMD ile de yaşayabilir. Bir süredir tasarım anlamında yeni herhangi bir çipset duyurmuş olmasa da nForce ailesi ile Intel'den farklı olarak AMD tarafından daha geniş bir pazar payına sahip olan hatta AMD'nin sunucu odaklı Opteron işlemci ailesi için nForce 3000 serisi profesyonel yonga setleri de hazırlayan Nvidia, AMD'nin yeni nesil işlemcileri için çipset hazırlama konusunda benzer sıkıntıları yaşayabilir.

Özellikle 2010 ve sonrası için planlanan yeni nesil AMD işlemciler için Nvidia'nın yonga seti üretemeyebilir. AMD'nin sunucu operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Pat Patla yaptığı açıklamasında, 2010 için Nvidia veya Broadcom'dan (Opteron tabanlı sistemlerde HT-1000/2000 serisi çipsetleri kullanılıyor) sunucu sistemler için herhangi bir yeni yonga seti beklemediklerini açıkladı. Yeni nesil işlemciler için henüz herhangi bir yonga seti üretim lisansına sahip olmadığı belirtilen Nvidia'nın mevcut platformlara destek vermeye devam edeceği belirtilirken, yeni nesil sistemler için lisans anlaşması yapılır mı henüz bilinmiyor.

Bu arada AMD, 2010 yılı ile birlikte masaüstü sistemlerden sonra sunucularda da kendi hazırladığı yonga setlerini kullanmaya başlayacak ve firmanın bu konudaki ilk girişimi RD8000 serisi yonga setleri olacak.


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sertacaygun 10 yıl
nVidia gül gibi chipset pazarını kaybetti. Çok büyük kayıp oldu.
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sampiyon bilo 10 yıl
Eğer Nvidia'da güzel işlemciler üretmeye başlarsa AMD gibi platform üreticisi olur.
Ve intel biter.
Aslında bitmez.Ama intelinde ekran kartı üretmesi farz olur.
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DraGonS 10 yıl
Bence mantıklı bir karar.
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KANUNI61 10 yıl
nvidia kıskac da hem intel hem amd kendi platformlarına yönelmesi
nvidia dahada cok sıkışacak özellilkle amd tarafından sıkıntı cekecek
cünkü nvidia amd e baya iyi bir alternatifdi
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Üretmesin zaten, artık amd kendi platformunu üretiyor nvidia'nın çipsetlerine ihtiyaç yok
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TELESCOPE 10 yıl
pastadan pay almak ,veya pastanın tamamını götürmek ,mücadelesi gibi
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max975 10 yıl
hadi bakalım herkez tekelleşmeye doğru adım atıyor.
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