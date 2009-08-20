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Nvidia yine yeniden isimlendiriyor, işte detaylar!

9 yıl
18,2b
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45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yine yeniden isimlendiriyor, işte detaylar!
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, model isimlendirmesinde yine yeni bir değişikliğe gidiyor. GeForce 8 serisini takiben GeForce 9 serisi ile birlikte isimlendirme konusunda değişikliklere başlayan ve örneğin GeForce 8800GT/GTS modellerini önce GeForce 9800GT/GeForce 9800GTX+ hemen ardından da GeForce GTS 250 olarak isimlendiren Nvidia, yüksek performans segmenti için hazırladığı GT200 tabanlı ekran kartlarını ise GeForce GTX 200 serisi altında lanse ederek isimlendirmede bir kez daha farklı bir yola girmişti.

Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, isimlendirme konusunda yeni bir değişikliğe daha hazırlanıyor. Firma DirectX 11 destekli yeni jenerasyon ekran kartlarından GeForce 9 serisi altında satılan güncel modellerini GeForce 1x0, GeForce GT200 tabanlı çözümlerini GeForce 2x0 ve GT300 GPU'sunu temel alanacak yeni modellerini ise GeForce 3x0 serisi altında lanse etmeye hazırlanıyor. Yeniden isimlendirmenin özellikle GeForce 9 serisi üzerinde etkili olduğunu ve Nvidia'nın ürün gamında bütünlük sağlamak adına güncel modellerini GeForCE 1x0 serisi altında yeniden isimlendireceği belirtiliyor.

Tabii yeniden isimlendirmeyle ilgili detaylar, DirectX 11 destekli yeni jenerasyon hakkında da ipuçları veriyor zira GT300 tabanlı çözümlerin GeForce 300 serisi altında lanse edilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.


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KANUNI61 9 yıl
fx 5200 nerde onu ismimlendirmemiş birdr fx 4000
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aktuz 9 yıl
işmi bu yaptıkları ya. kafa bulandırmak..
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Master_Evil 9 yıl
isimler iyiydi ama geforce'a dönmek güzel
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Hoca 9 yıl
GT2009 GT2010 GT2011 GT2012
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mamad 9 yıl
GeForce'lu günleri özlemiştim zaten. Ne güzel eskiden "GeForce 4 MX 440'ım var!" derdim. Hatta ilk nesil GeForce256 fln... Aha bi dakka... Şimdi nvidia isim koyuyor da eski GeForce256'yla karışmaşın!!


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yenerbalcı 9 yıl
Terbiyesizlik


Bu adlandırmalar ters tepki olarak kendisine döner
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fatihcanery 9 yıl
insanları keriz yerine koymaktan başka bisey yaptığı yok nvidianın,sanki yeni ürün piyasa sürmüş gibi olyuor her defasında..
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artenis 9 yıl
Malatya merkezli olunca Nvidia ,
Ati dadaş, Intel de civiş
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ULYSES 9 yıl
Bu isimlendirmenin çok önceden bir kez yapılması gerekirdi. O zaman bir sürü saçma sapan modeller çıkmayacak, derli toplu olacaktı seriler. Bu saatten sonra daha çok kafa karıştırmaktan başka bir işe yaramaz.
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BARKU 9 yıl
envidiya bu ne yaaa
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hereos 9 yıl
Arkadaşlar sorun giriş seviyesi kartlarda yapılan isim değişiklikleri insanları pek etkilemiyor. Ama üst sınıf kartların yeniden isimlendirilip ve bu kartlara çok para veren insanların keyfini kaçırdığı ve göz göre göre Nvdia 3.kez aynı seyi yapınca, zarar etmesi normal diyorum.
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yerroner 9 yıl
Ayrıca ben habere pek anlam da veremedim. Geforce 7300, 9300 olunca kızmadınız da, şimdi GT 1x0 olunca mı ağırınıza gitti? İlginç.
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yerroner 9 yıl
Gayet normal. Giriş seviyesine 100 shader'lı kart çıkaracaklarını mı sandınız? :))) Giriş seviyesi 16 shader'dır, 32 shader'dır. Bunun üç aşağı beş yukarı ROP'u vs bellidir. Eldeki mimariyi kullanmayacaklar da ne yapacaklar? Siz isim değişikliğine gitmeden kart çıkartsalar kaç yılda bir kart çıkacağını düşündünüğz mü hiç piyasaya? 4830 + 4850 + 4870 = 1 kart mesela. Tüm GTX serisi (9800 hariç) tek bir kart. 47xx serisi tek kart. Ama bunlar 3-4 karta evsahipliği yapan yongalar. 64 pixel TMU ve 16 ROP'a sahip bir mimari bu piyasası 5 sene kurtarır merak etmeyin, gerekirse 5 farklı adla da çıkar. ATI hala 40 TMU, 16 ROP kullanıyor mesela 4890'larda bile, 8800 GTS ise 2006 sonunda çıkmıştı ve 64 TMU, 16 ROP kullanıyordu (daha fazla piksel doldurma olarak düşünebilirsiniz). Farkı düşünebiliyor musunuz? Kısacası sevgili arkadaşlar siz kafanızı yormayın. Ekran kartı piyasası ilerlemesi gereken hızda ilerliyor, üst segment devamlı daha ucuz hale geliyor, altlarda ise performans ve fiyat hemen hemen hiç değişmiyor, hep aynı. Yani GPU piyasasının giriş seviyesini işlemci seviyesine benzetebiliriz, fiyatlarda hemen hemen hiç oynama yok. Ama üst kısmı bir yılda değerinin yarısını kaybeden bir yapıda. Bunun dışında ise her kart güncel teknolojileri entegre ederek ve çok ufak makyajlarla devamlı yeni isimlerde piyasaya sürülüyor, (7300, 8300, 9300, vs.) bu yeni birşey değil ki. G92 ise üst seviyeden başladığı hayatına orta seviyede daha yüksek performansla devam ediyor. Tüm olay bu. HD48xx serisine de böyle olacak merak etmeyin, uzun süre ortalarda kalacak. Biz de onu 5600 olarak göreceğiz şüpheniz olmasın. Ha bu arada ATI - GDDR5 hipotezini atmadan önce bitrate'i de gözönüne alın, hatta RAM saat hızını. ATI hiç değilse GDDR5 kullanıyor kimi kartlarında gibi komik sözler söylecekler olabilir, onlar gidip bitrate'i değiştirilen kartları da araştırsınlar bir zahmet.
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