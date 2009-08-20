Nvidia yine yeniden isimlendiriyor, işte detaylar!

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, model isimlendirmesinde yine yeni bir değişikliğe gidiyor. GeForce 8 serisini takiben GeForce 9 serisi ile birlikte isimlendirme konusunda değişikliklere başlayan ve örneğin GeForce 8800GT/GTS modellerini önce GeForce 9800GT/GeForce 9800GTX+ hemen ardından da GeForce GTS 250 olarak isimlendiren Nvidia, yüksek performans segmenti için hazırladığı GT200 tabanlı ekran kartlarını ise GeForce GTX 200 serisi altında lanse ederek isimlendirmede bir kez daha farklı bir yola girmişti.

Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, isimlendirme konusunda yeni bir değişikliğe daha hazırlanıyor. Firma DirectX 11 destekli yeni jenerasyon ekran kartlarından GeForce 9 serisi altında satılan güncel modellerini GeForce 1x0, GeForce GT200 tabanlı çözümlerini GeForce 2x0 ve GT300 GPU'sunu temel alanacak yeni modellerini ise GeForce 3x0 serisi altında lanse etmeye hazırlanıyor. Yeniden isimlendirmenin özellikle GeForce 9 serisi üzerinde etkili olduğunu ve Nvidia'nın ürün gamında bütünlük sağlamak adına güncel modellerini GeForCE 1x0 serisi altında yeniden isimlendireceği belirtiliyor.

Tabii yeniden isimlendirmeyle ilgili detaylar, DirectX 11 destekli yeni jenerasyon hakkında da ipuçları veriyor zira GT300 tabanlı çözümlerin GeForce 300 serisi altında lanse edilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.