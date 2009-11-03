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Nvidia'da beklentiler 2010'a mı kayıyor: Çalışan Fermi örneği CES'te gösterilebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'da beklentiler 2010'a mı kayıyor: Çalışan Fermi örneği CES'te gösterilebilir
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Nvidia'nın adını İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlemci mimarisi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Grafik Teknolojileri Konferansı'nda yeni mimarinin temel detaylarını açıklayan ancak ardından derin bir sessizliğe bürünerek yeni jenerasyon hakkında konuşmayan Nvidia tarafında beklentilerin 2010'a kalacağı iddia ediliyor.

Yüksek performans segmenti için hazırlanan Fermi GTX kod adlı modelinde örnek dağıtımının Kasım sonu gibi gerçekleştirileceği ve Aralık ayı içerisinde az miktarlarda da olsa dağıtımına başlanacağı konuşuluyordu. Ancak son gelen bilgilere göre Nvidia'nın çalışan Fermi örneği için yeni yılın ilk günlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2010 fuarını hedeflediği söyleniyor.

Henüz Nvidia cephesinden bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Fermi GTX modeli için çalışan örneğin CES 2010 fuarında gösterilmesi, kartın pazardaki yaygınlaşmasının Şubat hatta Mart ayını bulacağı yönündeki iddiaları da peşinden getiriyor. Öte taraftan TSMC'deki verimlilik problemleri AMD gibi Nvidia adına da önemli bir engel teşkil ediyor.

Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini ay sonuna doğru satışa sunarak 2009 yılını DirectX 11 destekli en az 5 ya da 6 (5950?) model ile kapatmayı hedefleyen AMD'ye karşı Nvidia cephesinde beklentiler 2010'a doğru kayarken firmanın yıl sona ermeden Fermi GTX modelini lanse ederek 2010 öncesinde DX11 için liderlik koltuğunu hedeflediği de konuşuluyor.


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XRacer 10 yıl
Alıntı: Benim beklentim artık 2010 Mart. Umarım nvidia "dengeleri değiştirecek" kadar iyi bir gpu yapar ve bekleyiş boşa olmaz.
Aynen.Ama iddia ettiği GPU'yu yaparsa HD5870 filan kalmaz ortada.Yok beceremezse (Ki maalesef bence öyle olacak) düşük fiyattan satmak zorunda.
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IgorStravinsky 10 yıl
5xxx'lere indirim yok o zaman

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ugu-R 10 yıl

morning

Alıntı: Benim beklentim artık 2010 Mart. Umarım nvidia "dengeleri değiştirecek" kadar iyi bir gpu yapar ve bekleyiş boşa olmaz.

Aynen.Ama iddia ettiği GPU'yu yaparsa HD5870 filan kalmaz ortada.Yok beceremezse (Ki maalesef bence öyle olacak) düşük fiyattan satmak zorunda.



Aslında alta tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık durumları mevcut... Fehmi 5870'i ya da tek GPU ile 5970'i(5870'in 295'e karşı durumu gibi) geçerse bunun sonucu olarak; Nvidia eşşek yüküyle fiyat etiketi koyacak GT300'e... Dolayısıyla çıktıktan 6ay ila 1 seneden önce kolay kolay alınamaz bir kart olacak(pazar payındaki çoğunluk için konuşuyorum tabiki) ve bunun da dezavantajı ATI'nin fiyatları geri çekmeye gerek kalmayacak olması... İşin bir diğer garip kısmı da 40mm GPU üretimindeki sözde üretim miktarı azlığı, problemi de zaten GT300'ün fazla talep görmeyecek olmasından dolayı(fiyat) bir sorun teşkil etmeyecek ama aynı problem ATI'nin şuanda karşılayamadığı 58xx serisi kart taleplerinin de ardı arkasının kesilmeyeceği anlamına gelir ki kısaca insanlar zorunlu olarak piyasada çok az bulunan ve fahiş fiyattan satışa çıkacak(tahminen) GT300 almak zorunda bırakılacak... İşin özü ne mi olacak ? O zamana ve sonrasında da bu TMSC olayı çözülmez ise tamamen bir kısır döngüye gireceğiz ve ne yeni teknoloji üretimi hızlanacak(adamlar daha GT300 ve 58xx serisini satamadıktan sonra neden yeni teknoloji geliştirsinler ki ? Geliştirmiş olsalar bile neden üretip satsınlar ki zaten TMSC olayı devam ederse onun da mümkünatı yok) Ve ortada ürün olmadığı için de bir REKABET ortamı olamayacak... Zaten üretim az olduğu için, maksimum kâr yapmak adına 2 taraf da fiyatlarına dokunmaz(10-20$'lık oynamalardan bahsetmiyorum)...

Ha diğer senaryo, Fermi çıkar ve beklenin altında performans verirse ATI kart fiyatları gene değişmeyecek ama bu sefer de Nvidia geride kaldığı için hırs yapacak, geçmişteki ATI pozisyonuna düşecek ki bu aslında iyi birşey çünkü ha ATI olsun ha Nvidia olsun farketmez, ortada bir hedef, bir rakip olacak ki bu da üretkenliği ve rekabeti arttırır... Kısaca işimize yarar...

3. bir senaryo, Fermi aslında iyi bir tasarım olacaktır ve satılacaktır fakat pazarda zaten geç kalan Nvidia işleri aceleye getirip hatalı üretim ya da sorunlu ürün ya da tüm problemleri çözülmeden ürünü piyasaya sürebilir ki bu tam bir facia olur kanımca... ATI'nin ekmeğine yağ sürülmüş olur ve monolog, fiyatların ne aşağı ne yukarı(?) oynamadığı düzen devam eder...

4. bir senaryo(ki bence hiç olası değil), Nvidia Fermi'yi adam gibi yapar, geç de olsa piyasaya sürer, ürün performanslı ve sorunsuz olur VE uygun fiyatlı olur... İşte o zaman biz kullanıcılar için herşey süper olur çünkü ortaya gene bir REKABET ortamı kurulur ama bu sefer taraflar(ATI-Nvidia) daha sert ve sağlam bastırır, bu da 58xx-59xx serisinin, Fermi serisinin ucuzlaması olur ki bir kullanıcı güzel ve son teknoloji ürünlerdeki fiyatların sürekli düşmesinden daha başka ne isteyebilir ? Tabii bunun bir dezavantajı da yeni teknolojilerin daha çabuk hazırlanıp piyasanın hızlanması anlamına gelir fakat Yazılım dünyasının gelişim hızı hiçbir zaman Donanım dünyasının gelişim hızına erişemeyeceği için biz kullanıcılar için birşey farketmez... Misal atıyorum 6 ay sonra Fehmi de 58xx-59xx serileri de piyasada ve kıran kırana bir etiket savaşı var, adamlar da paso yeni teknoloji kasıp birbirini bastırmaya çalışacak, diyelim DX12 çıkartacaklar ama daha DX11 yeni olduğu için biz "bize ne" diyip 3 kuruşa performanslı DX11 kartları alacağız... Biliyorum tamamen ütopik bir senaryo bu 4. senayo ama olsun, çıkmadık candan umut kesilmez...


Kısaca;
Hem Nvidia Fanboylar, hem de ATI Fanboylar bence siz Fehmi'nin başarılı olması için dua edin, fanatikliğinizi bir yana bırakırsanız bu durumun 2 taraf için de muazzam fayda sağlayacağını görebilirsiniz

Nvidia da ATI de babamızın oğlu değil, rekabet olsun ki hem iyi hem de ucuz ürün olsun, olay tekele dönerse hepimiz en azından sadece ekran kartı konusunda hapı yutarız...

Saygılar efem...
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vernoncougar 10 yıl
Nvıdıa ne cıkarırsa cıkarsın Radeon ıle cok buyuk bır fark olmayacaktır burada %5 & 10 lardan bahsedıyorum o yuzden bende nvıdıa severler (benım gıbı) beklemesın alsın pasa pasa 5870 oynasın oyunlarını doya doya..
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zamzara 10 yıl
Hıristiyan alemi yılbaşına doğru noel tatiline çıkar ve bu aralarda yeni ürünler piyasaya sürülürse etkili olur.Kesin o sıralarda kartı piyasaya sürecekler.
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Trecc11 10 yıl
ne kadar erken çıkarsa bizim için o kadar iyi
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nirvanha 10 yıl
Ne zaman çıkıp çıkmayacağı ,yakıp yakmayacağı yada ne olacağı ,şimdilik umrumda değil.Almışım Gtx275'imi aylar önce içim rahat...Ne zaman ki Gtx275 yetmemeye başlar o zaman bakarız , ama şu yorumları okumak hoşuma gidiyor..Aynı resim aynı yorumlar , biraz özveri yahu....Peki haberi yapanın hiç mi katkısı yok bu konuda....????
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amo 10 yıl
sanki DX 10 da ATI nin başına gelenler bu sefer nVidia'nın başına gelmiş gibi gözüküyor. umarım öyle değildir. inşaallah vaat ettikleri gibi bir kart çıkarırlar piyasaya.
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ozkan96 10 yıl
Nvidia nin durumu, AMD nin phenom u hazirlarken dustugu duruma benziyor.insanlar da buyuk beklenti yaratip geciktirdiler sonuc husrandi.bakalim nvidia ya ne olucak.
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aorhan20 10 yıl
Şu TSMC denen firma nasıl bir kuruluştur ki milleti el pence divan yapıyor işine gelmese herhalde karneyle satış yapacak
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Miasmus 10 yıl
ben bunu baya önceden söylemiştim ama kimse inanmamıştı. 2010'un 1. yada 2. çeyreğinde GT300 leri görüceğiz diye, tekrar ediyim bu vesile ile.
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XivA 10 yıl
millete 5800 serisi almayın diye uydurdular. inandırıyorlardı az daha ama sanırım fehmi daha ana karnına bile düşmedi. yaparız dediler olmadı :) şu çinliye de biri söylesin elindeki 285 i bıraksın artık kimse yemiyor.
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acbold 10 yıl
artık intel ve nvidia dan fiyat olarak soğudum açıkcası 10 senedir kullanıyorum ama.Bu yıl dostlarım aldırdığım tüm pc ler amd idi.ekran kartıda ati-nvidia arasında gidip geliyor.Gruplaşmaktan çok son kullanıcıya faydalı olucak yönde düşüncelere sahip olsanız daha iyi olcağını düşünüyorum.Bu forumdada kimsenin ati yada nvidia ortak olduğunu sanmıyorum, o yüzden taraf tutarak yorum yapılmasına karşıyım. İstediğiniz kart 2 firmadada var ise keyfinize göre seçim yapın. nvidia pahalı satıyor diye adamları taşlamaya başlamayın hemen."ati geçti sizi vs". nvidia nın bahsettiğiniz gibi çok çok aşağıları düşceğine siz gerçekten inanıyormusunuz ? sektörü yıllardır elinde tutan bir firma. Hadi düştü diyelim siz demiştiniz diye sonra mutlu da olursunuz."Ati geçti nvdia yı ben demiştim" vs. diye . olan yine bize olacak bu tür durumlarda.1 ekran kartına 2 ekran kartı fiyatı vermeye başlarsak anlıcaksınız gruplaşmanın ne iş olduğunuda.Öyle birşey olcağınıda sanmıyorum.
Son olarak beklendiği gibi kaliteli ürünler gelceğini düşünüyorum.Nvidia ' dan umarım yanılmam :)
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Neo 10 yıl

acbold

artık intel ve nvidia dan fiyat olarak soğudum açıkcası 10 senedir kullanıyorum ama.Bu yıl dostlarım aldırdığım tüm pc ler amd idi.ekran kartıda ati-nvidia arasında gidip geliyor.Gruplaşmaktan çok son kullanıcıya faydalı olucak yönde düşüncelere sahip olsanız daha iyi olcağını düşünüyorum.Bu forumdada kimsenin ati yada nvidia ortak olduğunu sanmıyorum, o yüzden taraf tutarak yorum yapılmasına karşıyım. İstediğiniz kart 2 firmadada var ise keyfinize göre seçim yapın. nvidia pahalı satıyor diye adamları taşlamaya başlamayın hemen."ati geçti sizi vs". nvidia nın bahsettiğiniz gibi çok çok aşağıları düşceğine siz gerçekten inanıyormusunuz ? sektörü yıllardır elinde tutan bir firma. Hadi düştü diyelim siz demiştiniz diye sonra mutlu da olursunuz."Ati geçti nvdia yı ben demiştim" vs. diye . olan yine bize olacak bu tür durumlarda.1 ekran kartına 2 ekran kartı fiyatı vermeye başlarsak anlıcaksınız gruplaşmanın ne iş olduğunuda.Öyle birşey olcağınıda sanmıyorum.

Son olarak beklendiği gibi kaliteli ürünler gelceğini düşünüyorum.Nvidia ' dan umarım yanılmam :)


kardeşim çok güzel söylemişsin. bende anlamadım gitti şu gruplaşma olayını.
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aterikasedi 10 yıl
subat-marta kadar 4-5 ay var.bence de o zaman 5xxx serısı eskır mılletın gozunde ve ılk gunku etkısını yıtırır.nvidia da o tarıhte cıkarıp da 5xxx serısıyle kapıstırırsa fermıyı ayıp eder.sonucta kac ay sonra cıkmıs olacak pıyasaya.
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