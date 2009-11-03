Nvidia'da beklentiler 2010'a mı kayıyor: Çalışan Fermi örneği CES'te gösterilebilir

Nvidia'nın adını İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlemci mimarisi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Grafik Teknolojileri Konferansı'nda yeni mimarinin temel detaylarını açıklayan ancak ardından derin bir sessizliğe bürünerek yeni jenerasyon hakkında konuşmayan Nvidia tarafında beklentilerin 2010'a kalacağı iddia ediliyor.
Yüksek performans segmenti için hazırlanan Fermi GTX kod adlı modelinde örnek dağıtımının Kasım sonu gibi gerçekleştirileceği ve Aralık ayı içerisinde az miktarlarda da olsa dağıtımına başlanacağı konuşuluyordu. Ancak son gelen bilgilere göre Nvidia'nın çalışan Fermi örneği için yeni yılın ilk günlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2010 fuarını hedeflediği söyleniyor.
Henüz Nvidia cephesinden bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Fermi GTX modeli için çalışan örneğin CES 2010 fuarında gösterilmesi, kartın pazardaki yaygınlaşmasının Şubat hatta Mart ayını bulacağı yönündeki iddiaları da peşinden getiriyor. Öte taraftan TSMC'deki verimlilik problemleri AMD gibi Nvidia adına da önemli bir engel teşkil ediyor.
Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini ay sonuna doğru satışa sunarak 2009 yılını DirectX 11 destekli en az 5 ya da 6 (5950?) model ile kapatmayı hedefleyen AMD'ye karşı Nvidia cephesinde beklentiler 2010'a doğru kayarken firmanın yıl sona ermeden Fermi GTX modelini lanse ederek 2010 öncesinde DX11 için liderlik koltuğunu hedeflediği de konuşuluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen.Ama iddia ettiği GPU'yu yaparsa HD5870 filan kalmaz ortada.Yok beceremezse (Ki maalesef bence öyle olacak) düşük fiyattan satmak zorunda.
Aslında alta tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık durumları mevcut... Fehmi 5870'i ya da tek GPU ile 5970'i(5870'in 295'e karşı durumu gibi) geçerse bunun sonucu olarak; Nvidia eşşek yüküyle fiyat etiketi koyacak GT300'e... Dolayısıyla çıktıktan 6ay ila 1 seneden önce kolay kolay alınamaz bir kart olacak(pazar payındaki çoğunluk için konuşuyorum tabiki) ve bunun da dezavantajı ATI'nin fiyatları geri çekmeye gerek kalmayacak olması... İşin bir diğer garip kısmı da 40mm GPU üretimindeki sözde üretim miktarı azlığı, problemi de zaten GT300'ün fazla talep görmeyecek olmasından dolayı(fiyat) bir sorun teşkil etmeyecek ama aynı problem ATI'nin şuanda karşılayamadığı 58xx serisi kart taleplerinin de ardı arkasının kesilmeyeceği anlamına gelir ki kısaca insanlar zorunlu olarak piyasada çok az bulunan ve fahiş fiyattan satışa çıkacak(tahminen) GT300 almak zorunda bırakılacak... İşin özü ne mi olacak ? O zamana ve sonrasında da bu TMSC olayı çözülmez ise tamamen bir kısır döngüye gireceğiz ve ne yeni teknoloji üretimi hızlanacak(adamlar daha GT300 ve 58xx serisini satamadıktan sonra neden yeni teknoloji geliştirsinler ki ? Geliştirmiş olsalar bile neden üretip satsınlar ki zaten TMSC olayı devam ederse onun da mümkünatı yok) Ve ortada ürün olmadığı için de bir REKABET ortamı olamayacak... Zaten üretim az olduğu için, maksimum kâr yapmak adına 2 taraf da fiyatlarına dokunmaz(10-20$'lık oynamalardan bahsetmiyorum)...
Ha diğer senaryo, Fermi çıkar ve beklenin altında performans verirse ATI kart fiyatları gene değişmeyecek ama bu sefer de Nvidia geride kaldığı için hırs yapacak, geçmişteki ATI pozisyonuna düşecek ki bu aslında iyi birşey çünkü ha ATI olsun ha Nvidia olsun farketmez, ortada bir hedef, bir rakip olacak ki bu da üretkenliği ve rekabeti arttırır... Kısaca işimize yarar...
3. bir senaryo, Fermi aslında iyi bir tasarım olacaktır ve satılacaktır fakat pazarda zaten geç kalan Nvidia işleri aceleye getirip hatalı üretim ya da sorunlu ürün ya da tüm problemleri çözülmeden ürünü piyasaya sürebilir ki bu tam bir facia olur kanımca... ATI'nin ekmeğine yağ sürülmüş olur ve monolog, fiyatların ne aşağı ne yukarı(?) oynamadığı düzen devam eder...
4. bir senaryo(ki bence hiç olası değil), Nvidia Fermi'yi adam gibi yapar, geç de olsa piyasaya sürer, ürün performanslı ve sorunsuz olur VE uygun fiyatlı olur... İşte o zaman biz kullanıcılar için herşey süper olur çünkü ortaya gene bir REKABET ortamı kurulur ama bu sefer taraflar(ATI-Nvidia) daha sert ve sağlam bastırır, bu da 58xx-59xx serisinin, Fermi serisinin ucuzlaması olur ki bir kullanıcı güzel ve son teknoloji ürünlerdeki fiyatların sürekli düşmesinden daha başka ne isteyebilir ? Tabii bunun bir dezavantajı da yeni teknolojilerin daha çabuk hazırlanıp piyasanın hızlanması anlamına gelir fakat Yazılım dünyasının gelişim hızı hiçbir zaman Donanım dünyasının gelişim hızına erişemeyeceği için biz kullanıcılar için birşey farketmez... Misal atıyorum 6 ay sonra Fehmi de 58xx-59xx serileri de piyasada ve kıran kırana bir etiket savaşı var, adamlar da paso yeni teknoloji kasıp birbirini bastırmaya çalışacak, diyelim DX12 çıkartacaklar ama daha DX11 yeni olduğu için biz "bize ne" diyip 3 kuruşa performanslı DX11 kartları alacağız... Biliyorum tamamen ütopik bir senaryo bu 4. senayo ama olsun, çıkmadık candan umut kesilmez...
Kısaca;
Hem Nvidia Fanboylar, hem de ATI Fanboylar bence siz Fehmi'nin başarılı olması için dua edin, fanatikliğinizi bir yana bırakırsanız bu durumun 2 taraf için de muazzam fayda sağlayacağını görebilirsiniz
Nvidia da ATI de babamızın oğlu değil, rekabet olsun ki hem iyi hem de ucuz ürün olsun, olay tekele dönerse hepimiz en azından sadece ekran kartı konusunda hapı yutarız...
Saygılar efem...
Son olarak beklendiği gibi kaliteli ürünler gelceğini düşünüyorum.Nvidia ' dan umarım yanılmam :)
kardeşim çok güzel söylemişsin. bende anlamadım gitti şu gruplaşma olayını.