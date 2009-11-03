Nvidia'da beklentiler 2010'a mı kayıyor: Çalışan Fermi örneği CES'te gösterilebilir

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Nvidia'nın adını İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlemci mimarisi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Grafik Teknolojileri Konferansı'nda yeni mimarinin temel detaylarını açıklayan ancak ardından derin bir sessizliğe bürünerek yeni jenerasyon hakkında konuşmayan Nvidia tarafında beklentilerin 2010'a kalacağı iddia ediliyor.

Yüksek performans segmenti için hazırlanan Fermi GTX kod adlı modelinde örnek dağıtımının Kasım sonu gibi gerçekleştirileceği ve Aralık ayı içerisinde az miktarlarda da olsa dağıtımına başlanacağı konuşuluyordu. Ancak son gelen bilgilere göre Nvidia'nın çalışan Fermi örneği için yeni yılın ilk günlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2010 fuarını hedeflediği söyleniyor.

Henüz Nvidia cephesinden bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Fermi GTX modeli için çalışan örneğin CES 2010 fuarında gösterilmesi, kartın pazardaki yaygınlaşmasının Şubat hatta Mart ayını bulacağı yönündeki iddiaları da peşinden getiriyor. Öte taraftan TSMC'deki verimlilik problemleri AMD gibi Nvidia adına da önemli bir engel teşkil ediyor.

Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini ay sonuna doğru satışa sunarak 2009 yılını DirectX 11 destekli en az 5 ya da 6 (5950?) model ile kapatmayı hedefleyen AMD'ye karşı Nvidia cephesinde beklentiler 2010'a doğru kayarken firmanın yıl sona ermeden Fermi GTX modelini lanse ederek 2010 öncesinde DX11 için liderlik koltuğunu hedeflediği de konuşuluyor.