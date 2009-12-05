Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için GeForce 195.62 WHQL sürücüsü

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Nvidia masaüstü grafik kartlarından sonra mobil GPU'lar için hazırladığı 195.62 WHQL sürücüsünü de kullanıma sundu. GeForce 8M, 9M, 100M, 200M ve Quadro NVS/FX serisi GPU'lar ile uyumlu olan ve v9.09.0814 sürüm numaralı PhysX sistem yazılımını beraberinde getiren GeForce 195.62 WHQL sürücüsüyle gelen yeni gözellikler ve güncellemer şu şekilde;

Daha pürüzsüz online HD video deneyimi için Adobe Flash 10.1 ile GPU hızlandırma desteği. Windows 7 üzerinde DirectCompute desteği. OpenGL 3.2 desteği. OpenCL 1.0 (Open Computing Language) desteği. CUDA Toolkit 3.0 ile gelen özellik ve performans iyileştirmelerine destek. Borderlands, Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA Soccer 10 ve daha fazla sayıda yeni oyun için SLI ve multi-gpu desteği. Need for Speed: Shift için performans güncellemesi ve daha önce rapor edilen hataların düzeltilmesi.

Nvidia'nın mobil grafik çözümleri için hazırladığı GeForce 195.62 WHQL sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.