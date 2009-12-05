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Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için GeForce 195.62 WHQL sürücüsü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,4b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için GeForce 195.62 WHQL sürücüsü
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Nvidia masaüstü grafik kartlarından sonra mobil GPU'lar için hazırladığı 195.62 WHQL sürücüsünü de kullanıma sundu. GeForce 8M, 9M, 100M, 200M ve Quadro NVS/FX serisi GPU'lar ile uyumlu olan ve v9.09.0814 sürüm numaralı PhysX sistem yazılımını beraberinde getiren GeForce 195.62 WHQL sürücüsüyle gelen yeni gözellikler ve güncellemer şu şekilde;

  • Daha pürüzsüz online HD video deneyimi için Adobe Flash 10.1 ile GPU hızlandırma desteği.
  • Windows 7 üzerinde DirectCompute desteği.
  • OpenGL 3.2 desteği.
  • OpenCL 1.0 (Open Computing Language) desteği.
  • CUDA Toolkit 3.0 ile gelen özellik ve performans iyileştirmelerine destek.
  • Borderlands, Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA Soccer 10 ve daha fazla sayıda yeni oyun için SLI ve multi-gpu desteği.
  • Need for Speed: Shift için performans güncellemesi ve daha önce rapor edilen hataların düzeltilmesi.

    • Nvidia'nın mobil grafik çözümleri için hazırladığı GeForce 195.62 WHQL sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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    klozet2 9 yıl
    Nvidia masaüstü grafik kartlarından sonra mobil GPU'lar için hazırladığı 195.62 WHQL sürücüsünü de kullanıma sundu. GeForce 8M, 9M, 100M, 200M ve Quadro NVS/FX serisi GPU'lar ile uyumlu olan ve v9.09.0814 sürüm numaralı PhysX sistem yazılımını beraberinde getiren GeForce 195.62 WHQL sürücüsüyle gelen yeni gözellikler ve güncellemer şu şekilde;
    Daha pürüzsüz online HD video deneyimi için Adobe Flash 10.1 ile GPU hızlandırma desteği.
    Windows 7 üzerinde DirectCompute desteği.
    OpenGL 3.2 desteği.
    OpenCL 1.0 (Open Computing Language) desteği.
    CUDA Toolkit 3.0 ile gelen özellik ve performans iyileştirmelerine destek.
    Borderlands, Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA Soccer 10 ve daha fazla sayıda yeni oyun için SLI ve multi-gpu desteği.
    Need for Speed: Shift için performans güncellemesi ve daha önce rapor edilen hataların düzeltilmesi.
    Nvidia'nın mobil grafik çözümleri için hazırladığı GeForce 195.62 WHQL sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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    tolgabc 9 yıl
    Ben yükleyemedim.. Şöyle hata ile karşılaştım (daha önceleri eskisini silmeden yüklüyordum), nvidia eski bir sürücü buldu bilgisayarı yeniden başlatarak eskisi kaldırılır, yenisi otomatik yüklenir diyor, evet diyorum yeniden başlatılıyor ama program açıldıktan sonra bana dil seçeneğimi soruyor onu da giriyorum ama ilerlemiyor, ben de gıcık olup bıraktım.. Böyle sorunla karşılaşan arkadaşlar varsa nasıl atlattığını buraya yazarsa sevinirim.
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    aliyazc 9 yıl
    GeForce 195.62 WHQL sürücünün pc versiyonunu vista 64 bit de kullanmıştım resident evıl5 de oyuna girdigimde resmen titreme yapıyor full scren de titreme yaparken window mod da bir sorun cıkarmıyor.Forumları inceledim bazıları nvidia panelden zorlama yı acınca felan düzelirdiye yazmıs yaptım olmadı onun için 191.07 ye geri dönüş yaptım bu sürücüde sorun cıkmıyor acaba sorunum nedir kullandıgım ekran kartı sli modda zotac 260amp2 yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
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    Lethian 9 yıl
    sizin bulamamanız olmadığı anlamına gelmiyor
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    mayazb 9 yıl
    İndiriyoruz bakalım..

    Win 7 ye geçtikten sonra oyunj oynayamaz oldum, Pes 2010 vistada bile takılmazken Win 7 de takılmaya başladı.. Bundan önceki driver sorunu çözmedi bu çözer umarım.. 9650m gt ekran kartı..
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    amo 9 yıl

    tvardar

    sizin bulamamanız olmadığı anlamına gelmiyor


    yine aynı cevaplar. ya arkadaş gizli hazine değilki bu arayıp bulalım. atinin kendi sitesinde olması lazım.
    sen bana mobile 3470 için 9 serisi WQHL'li XP sürücüsü bul, ben sana bir tane ati kart hediye edim.
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    amo 9 yıl
    işte bu süper oldu. nVidia'yi bu yüzden seviyorum. ATI mobil 4650 ve 3470 için hala güncel bir driver bulamadım.
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