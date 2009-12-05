Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için GeForce 195.62 WHQL sürücüsü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia masaüstü grafik kartlarından sonra mobil GPU'lar için hazırladığı 195.62 WHQL sürücüsünü de kullanıma sundu. GeForce 8M, 9M, 100M, 200M ve Quadro NVS/FX serisi GPU'lar ile uyumlu olan ve v9.09.0814 sürüm numaralı PhysX sistem yazılımını beraberinde getiren GeForce 195.62 WHQL sürücüsüyle gelen yeni gözellikler ve güncellemer şu şekilde;
Daha pürüzsüz online HD video deneyimi için Adobe Flash 10.1 ile GPU hızlandırma desteği. Windows 7 üzerinde DirectCompute desteği. OpenGL 3.2 desteği. OpenCL 1.0 (Open Computing Language) desteği. CUDA Toolkit 3.0 ile gelen özellik ve performans iyileştirmelerine destek. Borderlands, Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA Soccer 10 ve daha fazla sayıda yeni oyun için SLI ve multi-gpu desteği. Need for Speed: Shift için performans güncellemesi ve daha önce rapor edilen hataların düzeltilmesi.
Nvidia'nın mobil grafik çözümleri için hazırladığı GeForce 195.62 WHQL sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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Daha pürüzsüz online HD video deneyimi için Adobe Flash 10.1 ile GPU hızlandırma desteği.
Windows 7 üzerinde DirectCompute desteği.
OpenGL 3.2 desteği.
OpenCL 1.0 (Open Computing Language) desteği.
CUDA Toolkit 3.0 ile gelen özellik ve performans iyileştirmelerine destek.
Borderlands, Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA Soccer 10 ve daha fazla sayıda yeni oyun için SLI ve multi-gpu desteği.
Need for Speed: Shift için performans güncellemesi ve daha önce rapor edilen hataların düzeltilmesi.
Nvidia'nın mobil grafik çözümleri için hazırladığı GeForce 195.62 WHQL sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Win 7 ye geçtikten sonra oyunj oynayamaz oldum, Pes 2010 vistada bile takılmazken Win 7 de takılmaya başladı.. Bundan önceki driver sorunu çözmedi bu çözer umarım.. 9650m gt ekran kartı..
yine aynı cevaplar. ya arkadaş gizli hazine değilki bu arayıp bulalım. atinin kendi sitesinde olması lazım.
sen bana mobile 3470 için 9 serisi WQHL'li XP sürücüsü bul, ben sana bir tane ati kart hediye edim.