Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için GeForce GTX 160M geliyor

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Nvidia önümüzdeki günlerde dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni mobil grafik işlemcilerini duyurmayı planlıyor. Firmanın Hannover'de düzenlenecek CeBIT fuarında göstermeyi planladığı yeni mobil grafik çözümlerinden biri de GeForce GTX 160M olması bekleniyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartına ait teknik özellikler de yavaş yavaş netleşnmeye başladı. Peki GeForce GTX 160M neler vaat ediyor?

Elimize ulaşan bilgilere göre, GeForce GTX 160M, mevcut seri dahilindeki GeForce 9700M GT modelinin yerine konumlandırılacak. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtilen çözümün 600MHz GPU, 1500MHz paralel işlem birimi ve 1600MHz olarak belirlenen bellek saat hızlarıyla geleceği bildiriliyor. 288 GigaFLOP'luk işlem kapasitesine sahip mobil grafik kartı SLI, Hybrid Power, Cuda ve PhysX teknolojilerini de destekliyor.

GeForce GTX 160M tabanlı dizüstü bilgisayarların CeBIT fuarını takiben yavaş yavaş gün ışığına çıkması bekleniyor.