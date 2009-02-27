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Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için GeForce GTX 160M geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,6b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için GeForce GTX 160M geliyor
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Nvidia önümüzdeki günlerde dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni mobil grafik işlemcilerini duyurmayı planlıyor. Firmanın Hannover'de düzenlenecek CeBIT fuarında göstermeyi planladığı yeni mobil grafik çözümlerinden biri de GeForce GTX 160M olması bekleniyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartına ait teknik özellikler de yavaş yavaş netleşnmeye başladı. Peki GeForce GTX 160M neler vaat ediyor?

Elimize ulaşan bilgilere göre, GeForce GTX 160M, mevcut seri dahilindeki GeForce 9700M GT modelinin yerine konumlandırılacak. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtilen çözümün 600MHz GPU, 1500MHz paralel işlem birimi ve 1600MHz olarak belirlenen bellek saat hızlarıyla geleceği bildiriliyor. 288 GigaFLOP'luk işlem kapasitesine sahip mobil grafik kartı SLI, Hybrid Power, Cuda ve PhysX teknolojilerini de destekliyor.

GeForce GTX 160M tabanlı dizüstü bilgisayarların CeBIT fuarını takiben yavaş yavaş gün ışığına çıkması bekleniyor.


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Hukukçu-35 10 yıl
@sewger
Ah bir de ben anlayabilsem. :(
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ExECaLiBuR 10 yıl
Forever Nvidia.


Bu ekran kartlarını PCMCIA olarak üretip sadece GPU ve Chipset şeklinde yapsalar, RAM'ide laptopun raminden kullanılsa: Böylece Laptoplara Harici Ekran Kartı Platformu çıkmış olur. Tıpkı ses kartı ve TV kartı gibi. Yeni laptop almadan en az 2-3 defa ekran kartı upgrade edilmiş olur.

Ben bu fikri NVidia ile görüşüyüm en iyisi.
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sewger 10 yıl
neden haricen satmıyorlar bunları halen anlamadım
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murettep 10 yıl
ben nvidia dan 4870mobil e rakip beklerdim!
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max975 10 yıl
rekabet çok iyi dizüstünde işlemçi olsun ekran kartı gelişmeleri çok iyi..
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GöKHaN 35 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

rekabet çok iyi dizüstünde işlemçi olsun ekran kartı gelişmeleri çok iyi..




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isimbulamadim 10 yıl
Dizüstü mimarisi için birşeyler yapmaya başlıyor mu ? Geç kalınmış bir hamle mi ? Yapmayın allah aşkına. 2 senedir dizüstü için çırpınan sadece nVidia vardı. Hala da tek o var. Bu dedikleriniz Ati için olmasın sakın ? Okuyan da yanlış anlayacak o değil...
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Huzur_02 10 yıl

Orjinalden alıntı: isimbulamadim

Dizüstü mimarisi için birşeyler yapmaya başlıyor mu ? Geç kalınmış bir hamle mi ? Yapmayın allah aşkına. 2 senedir dizüstü için çırpınan sadece nVidia vardı. Hala da tek o var. Bu dedikleriniz Ati için olmasın sakın ? Okuyan da yanlış anlayacak o değil...



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Chaqi 10 yıl
-
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KANUNI61 10 yıl
güzel rekabete devam ama gec kalınmış bir hamle
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By MuRaT 10 yıl
ee Sonunda Dizüstü Mimarisi İçin Bİrşeyler Yapmaya Başlıyor...
NVİDİA
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