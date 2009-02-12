Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni sürücü; GeForce 179.48

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Bir süre önce dizüstü bilgisayarlar için de sürücü yayımlamaya başlayan Nvidia, 179.48 sürüm numaralı yeni GeForce sürücüsünü kullanıma sundu. Hem Windows XP hem de Windows Vista versiyonları olan sürücü ile kısa bir süre önce kullanıma sunulan ilk sürücünün desteklemediği GeForce Go 7 serisi mobil grafik işlemcilerine de destek veriliyor.

PhysX v9.09.0010 yazılımını içeren ve GeForce Go 7, 8M, 9M, GT 100 ile Quadro NVS serisi mobil grafik çözümleriyle kullanılabilen sürücü GeForce 9M serisi mobil GPU'lar için Hybrid SLI desteği de sunuyor. PhysX ve CUDA teknolojileriyle uyumu da gündeminden düşürmeyen GeForce 179.48 sürücüsünü aşağıdaki linkler aracılığıyla indirebilir;

- GeForce Vista 32-bit = http://www.nvidia.com/object/geforce_notebook_winvista_179.48_beta.html

- GeForce Vista 64-bit = http://www.nvidia.com/object/geforce_notebook_winvista64_179.48_beta.html

- GeForce XP 32-bit = http://www.nvidia.com/object/geforce_notebook_winxp_179.48_beta.html

- GeForce XP 64-bit = http://www.nvidia.com/object/geforce_notebook_winxp64_179.48_beta.html

- Quadro NVS Vista 32-bit = http://www.nvidia.com/object/quadro_nvs_notebook_winvista_179.48_beta.html

- Quadro NVS Vista 64-bit = http://www.nvidia.com/object/quadro_nvs_notebook_winvista64_179.48_beta.html

- Quadro NVS XP 32-bit = http://www.nvidia.com/object/quadro_nvs_notebook_winxp_179.48_beta.html

- Quadro NVS XP 64-bit = http://www.nvidia.com/object/quadro_nvs_notebook_winxp64_179.48_beta.html