Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni sürücü; GeForce 179.48

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,6b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni sürücü; GeForce 179.48
Tam Boyutta Gör

Bir süre önce dizüstü bilgisayarlar için de sürücü yayımlamaya başlayan Nvidia, 179.48 sürüm numaralı yeni GeForce sürücüsünü kullanıma sundu. Hem Windows XP hem de Windows Vista versiyonları olan sürücü ile kısa bir süre önce kullanıma sunulan ilk sürücünün desteklemediği GeForce Go 7 serisi mobil grafik işlemcilerine de destek veriliyor.

PhysX v9.09.0010 yazılımını içeren ve GeForce Go 7, 8M, 9M, GT 100 ile Quadro NVS serisi mobil grafik çözümleriyle kullanılabilen sürücü GeForce 9M serisi mobil GPU'lar için Hybrid SLI desteği de sunuyor. PhysX ve CUDA teknolojileriyle uyumu da gündeminden düşürmeyen GeForce 179.48 sürücüsünü aşağıdaki linkler aracılığıyla indirebilir;

- GeForce Vista 32-bit = http://www.nvidia.com/object/geforce_notebook_winvista_179.48_beta.html
- GeForce Vista 64-bit = http://www.nvidia.com/object/geforce_notebook_winvista64_179.48_beta.html
- GeForce XP 32-bit = http://www.nvidia.com/object/geforce_notebook_winxp_179.48_beta.html
- GeForce XP 64-bit = http://www.nvidia.com/object/geforce_notebook_winxp64_179.48_beta.html
- Quadro NVS Vista 32-bit = http://www.nvidia.com/object/quadro_nvs_notebook_winvista_179.48_beta.html
- Quadro NVS Vista 64-bit = http://www.nvidia.com/object/quadro_nvs_notebook_winvista64_179.48_beta.html
- Quadro NVS XP 32-bit = http://www.nvidia.com/object/quadro_nvs_notebook_winxp_179.48_beta.html
- Quadro NVS XP 64-bit = http://www.nvidia.com/object/quadro_nvs_notebook_winxp64_179.48_beta.html


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bursair 10 yıl
Bu son Driver ı hiç tavsiye etmem performans da ciddi düşüşe sebep oluyor bir önceki sürücü çok daha iyi ve ayrıca hd audo da bir sorun oluşturuyor bide onla uğraşmayın ses sürücüsünü yeniden yüklemek zorunda kaldım falan filan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 10 yıl
159 sürümünden sonra 179.28 sürücüsünü yüklemiştim oyunlar şahlanmıştı
ama ekran kartı driver ı beta olması bazı sorunlara neden oluyor bazen sürücü hatası veriyor oyundan atıyordu vistada bunu hemen indiri deniyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 10 yıl
valla ben modlu olanları kullanıyorum ve şuan 182.05 kullanmaktayım,hiçbir sorunum yok saolsun modlayanlar dizüstünde sürücüden dolayı hiç dert yanmadım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m.Jackson 10 yıl
Haber için teşekkürler. Deneyelim bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UgurSuval 10 yıl
şükürrr...laptop kullanıcıları cok yakınıyodu ...iyi haber onlar için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cmtx 10 yıl

Orjinalden alıntı: hellboy60

Haber için teşekkürler. Deneyelim bakalım...

Bencede Denemek Lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11626 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Notebook, laptop ve
6 etiket daha sürücü Ekran Kartı grafik kartı geforce dizüstü bilgisayar gpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Thermaltake M5A kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim