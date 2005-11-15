Nvidia'dan düşük seviye için yeni 6500 grafik kartı ve DDR2 bellekli 6600'ler

Geforce 6500

Ekran kartları hiç kuşkusuz bir çok donanım bileşeninden çok daha hızlı bir gelişme süreci izliyorlar. Pazar o kadar hareketliki her gün yeni bir model hakkında haberler duymak mümkün. Nvidia'nın yeni 6500 serisi alt seviye kartları ve 6600 lerin elden geçmiş versiyonları olan 6600 DDR2 ler sektördeki en son gelişmelerden.

Nvidia'nın PCIe'nin nimetlerinden yararlanan 6200 TC serisi grafik kartları, Turbo Cache teknolojisi sayesinde sistem belleğine hızlı bir şekilde erişebiliyor ve ekran kartlarının 16MB gibi oldukça düşük yerleşik belleklerle üretilebilmelerine imkan veriyorlar. Fiyatları oldukça ucuz olan bu kartlar PCIe sistemlere geçen ve ekran kartlarına fazla para vermek istemeyen kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alıyorlar.

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Firma kullanıcılar tarafından olumlu karşılanan ve rakibi ATi'nin X550 grafik çözümü yanında performansı düşük kalan 6200 TC serisi grafik kartlarını, daha hızlı ve daha fazla yerleşik belleğe sahip 6500'lerle değiştiriyor. 6200 TC serisi ile aynı çekirdeği (NV44) kullanan 6500 serisi grafik katları, 450MHz çekirdek ve 700MHz bellek hızlarına sahipler. 128MB ve 256MB bellek kapasitesine sahip modeller halinde bulunabilecek kartlar 64bit bellek arabirimi kullanıyorlar. 6500 lerde DDR1, DDR2 ve GDDR3 bellek yongaları kullanılabiliyor. Performans olarak ATi X550'nin çok az farkla önünde olan kartların fiyatları yurtdışında yaklaşık olarak 65$ seviyesindeler.

DDR2 bellekli yeni 6600'ler

Nvidia, orta seviye grafik kartı pazarında fiyat/performans oranıyla 6600 ve 6600GT grafik kartlarıyla geçtiğimiz sene oldukça iyi bir başarı yakaladı. 6600GT kullanıcılara yüksek performans sunarken, 6600 ise 6600GT alacak gücü olmayanlara kabul edilebilir bir seviyede performansı uygun fiyatla sundu. Nvidia, rakibi ATi'nin 6600 leri hedef alan yeni kartları X1300'lerin çıkmasıyla, fiyat / performans oranıyla oldukça başarılı bir çizgisi olan 6600 lerde performans arttırıcı bir dizi değişiklik yaptı. 6600 DDR2 ismini taşıyan yeni grafik kartları 350MHz çekirdek hızına ve 800MHz hızında DDR2 belleklere sahipler. (Standart 6600 lerde bu değerler 300MHz çekirdek hızı ve 500MHz DDR1 bellek.)

Hardwarezone.com'un yaptığı testlerde de görülebileceği gibi çekirdek be belleklerdeki hızlanma 6600'ü bir 6600GT yapmasada ATi'nin X1300 Pro su ile rekabet yapabilecek hale getirmiş. (Testlerde kullanılan ve rakipleri göre daha hızlı olan XFX marka 6600 DDR2 grafik kartı, fabrika çıkışı hız aşırtma uygulanmış olarka gelmekte ve 400MHz çekirdek 800MHz bellek hızlarına sahip)

Ayrıca yeni DDR2 belleklerle gelecek 6600'ler 256MB belleğe sahip olacaklar. Günümüzde oyunların oldukça detaylı kaplamalar içerdiği düşünülürse sistem performansına olumlu etki edecek bir genişleme. 6600 lerin DDR2 belleklere kavuşmaları ve çekirdek hızlarındaki artışın yanında diğer güzel gelişme ise fiyatta artış olmaması ve standart olarka hız aşırtma uygulanmış olan XFX 6600 256MB DDR2 grafik kartının yurtdışında 99$ dan başlayan fiyatlarla temin edilebiliyor olması.