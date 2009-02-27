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Nvidia'dan profesyonel grafik kartları için yeni sürücü; Quadro 182.08 WHQL

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,7b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan profesyonel grafik kartları için yeni sürücü; Quadro 182.08 WHQL
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Quadro serisi ekran kartlarıyla profesyonel çözümler sahasında oldukça ciddi bir Pazar payına sahip olan Nvidia, Quadro serisi serisi ekran kartlarına yönelik yeni bir sürücü yayımladı. Firmanın 182.08 sürüm numarasına sahip WHQL sertifikalı yeni sürücüsü, Quadro FX, CX ve NVS serisi grafik kartlarıyla kullanılabilecek.

Yeni sürücünün öne çıkan özellikleri arasında iş istasyonu uygulamalarında performans artışı, DisplayPort AUX kanalı üzerinden DDC-Ci/MCCS desteği, AutoCAD ve 3ds Max için performans arttırıcı entegre sürücüler ve iş istasyonu uygulamalarında yaşanan uyumluluk sorunlarıyla ilgili iyileştirmeler yer alıyor.

Quadro 182.08 WHQL sürücüsünü indirmek için;

http://www.nvidia.com/object/winxp_182.08.html

http://www.nvidia.com/object/winxp64_182.08.html

http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_182.08.html

http://www.nvidia.com/object/winvista_x64_182.08.html


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sadtneverdie 10 yıl
%300 performans artısı vaadi yok tabii fark göremezsin. oyun mu oynuyoruz ki fraps kullanıp kac fps arttı ölçelim.
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MiDNiGhTKiSs 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

%300 performans artısı vaadi yok tabii fark göremezsin. oyun mu oynuyoruz ki fraps kullanıp kac fps arttı ölçelim.



Arkadasim bos bos post kasmak icin laf olsun diye konusma lütfen quadro nedir bilmiyorsan yada kullanmıyorsan hele hic konusma
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sadtneverdie 10 yıl
nvidia çalışıyor
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Yarr 10 yıl
Haber için teşekkürler
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max975 10 yıl
profesyonel grafik kartlılara hayırlı olsun.
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MiDNiGhTKiSs 10 yıl
Bi deneyelim tesekkürler.
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