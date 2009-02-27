Nvidia'dan profesyonel grafik kartları için yeni sürücü; Quadro 182.08 WHQL

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Quadro serisi ekran kartlarıyla profesyonel çözümler sahasında oldukça ciddi bir Pazar payına sahip olan Nvidia, Quadro serisi serisi ekran kartlarına yönelik yeni bir sürücü yayımladı. Firmanın 182.08 sürüm numarasına sahip WHQL sertifikalı yeni sürücüsü, Quadro FX, CX ve NVS serisi grafik kartlarıyla kullanılabilecek.

Yeni sürücünün öne çıkan özellikleri arasında iş istasyonu uygulamalarında performans artışı, DisplayPort AUX kanalı üzerinden DDC-Ci/MCCS desteği, AutoCAD ve 3ds Max için performans arttırıcı entegre sürücüler ve iş istasyonu uygulamalarında yaşanan uyumluluk sorunlarıyla ilgili iyileştirmeler yer alıyor.

Quadro 182.08 WHQL sürücüsünü indirmek için;

http://www.nvidia.com/object/winxp_182.08.html

http://www.nvidia.com/object/winxp64_182.08.html

http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_182.08.html

http://www.nvidia.com/object/winvista_x64_182.08.html