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Nvidia'dan yeni bir performans sürücüsü; GeForce 191.03 Beta

Nvidia GeForce 191.03 Beta sürücüsünü kullanıma sundu. Oyunlarda performans artışı vaat eden sürücü OpenGL 3.2 desteği de sunuyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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98
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk defa GeForce 8800 serisinde kullanılan G80 kod adlı yenilikçi GPU tasarımından sonra firmanın en radikal tasarımı olacağı söylenen DirectX 11 destekli GT300 için çalışmalarında sona yaklaşan Nvidia, GeForce 300 serisini yeni nesil ekran kartlarını Kasım ayında duyurmayı planlıyor. GeForce 300 serisinden önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 desteği sunması beklenen GeForce GT220, GeForce GT230 ve GeForce GT240 modellerini Ekim ayı içerisinde endüstrinin beğenisine sunması beklenilen Nvidia, sessizliğini yeni bir sürücü ile bozdu.

Nvidia'dan yeni bir performans sürücüsü; GeForce 191.03 Beta
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Nvidia tarafından yayınlanan 191.03 sürüm numaralı yeni beta sürücüsü performans noktasında ciddi güncellemeler ile geliyor. PhysX 9.09.0814 yazılımını içeren ve GeForce GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION ve ION LE platformlarındaki GeForce 9400M entegre grafik birimine destek veren GeForce 191.03 beta sürücüsünün açıklanan sürüm notları şu şekilde;

- GeForce 8, 9, 100, ve 200-serisi ekran kartları ve ION serisi GPU'lar için OpenGL 3.2 desteği.
- GeForce 190.62 sürücüsü ile kıyaslandığında arttırılan oyun performansı;
* ARMA 2 için %12'ye varan performans artışı.
* Batman: Arkham Asylum'da %8'e varan GPU PhysX aktif performans artışı.
* Call of Juarez: Blood in Bound için %50'ye varan SLI aktif performans artışı.
* Fallout 3 (indoor scenes) için %14'e varan antialiasing aktif performans artışı.
* Far Cry 2 (DX9 versiyonu) %10'a varan antialiasing aktif performans artışı.
* Prototype için %34'e varan antialiasing aktif performans artışı.

GeForce 191.03 Beta sürücüsü ayrıca;

- Darkfall, Dawn of Magic 2: Time of Shadows, Dreamkiller, Fuel, Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, Need for Speed: Shift ve daha fazlası için SLI desteği ekliyor.
- Daha önce rapor edilen çeşitli hataları yamalıyor.

GeForce 191.03 Beta sürücüsünü indirmek için;

- Windows XP 32-bit
- Windows XP 64-bit
- Windows Vista ve Windows 7 32-bit
- Windows Vista ve Windows 7 64-bit


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dost1984 10 yıl
nezaman yeni bir konsol cıkar ozaman kartımı degiştiririm çünkü elimdeki 8800 gt konsollarla kafa kafaya bir kart eeee oyunlarda önce konsola sonra pc ye cıktıgına göre en iyisini yaptıgımı düsünüyorum crysis ve birkac strateji oyunu hariç düşünün konsollar bile crysis de tırt yazmıyorum pırt lıyor :)
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seylem 10 yıl
bu yeni driveri batman da test eden varmı arkadaslar physix ne alemde?
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dost1984 10 yıl
unuttum verdigim paranın hepsi helal olsun
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dost1984 10 yıl
kim nederse desin nvidia 1 numara kardesim hangi oyunu acsam baslarken nvidia yazısını görüyorum aticilere koymuyormu bu yaw. mantık işi bu bu kartları %95 imiz oyun için alıyor eeeeeee desteklemeyen atiyi millet neden alır bilmem. nvidia önce 1000 e sonra 250 satıyomus falan filan yaw biri sölesin ati aynısını yapmamıstır diye... herzaman sölerim palit 8800 gt kullanıyorum fan kapalı kullanıyorum 65-70 dereceyi gecmedi daha suan monitörüm 1280x1024 oldugu için fazla geliyor kart bana 1,5 yıldır varsın gerisinin hesabını siz yapın
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getmac 10 yıl
Nvidia 9800gt var cpu ısı fan oldugu halde 80 derece vuruyo ati öyle bir sorun yok neden açaba
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HoLY.oNE 10 yıl
herkese tavsiye ederim

the wanted için


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uyguluyorum ve sinirim bozulmuyor herkese tavsiye ediyorum
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yusuf1985 10 yıl
Bende sorun çıktı wim 7 64bit kullanıyorum bu sürücüyü yükledim shift oyununda hertaraf karardı oyüzden kaldırdım kartım 8800gs
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Kloroform 10 yıl

yusuf1985

Bende sorun çıktı wim 7 64bit kullanıyorum bu sürücüyü yükledim shift oyununda hertaraf karardı oyüzden kaldırdım kartım 8800gs

ben de w7 64 bit kullanıyorum.nfs de 75-100 fps arası alırken şimdi 85-100 fps arası daha çok görüyorum.birz artış var.re5 oyununda AA daha düzgün geldi 190.62 kodlu sürücüye göre.tam emin değilim ama dikkat edenler buraya yazarsa memnun olurum.
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Mickcasey 10 yıl
yenı surucu cok basarılı shıfte ozellıkle muazzam perf artısı oldu
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enrique 10 yıl
ben 190.62 ile sorun yaşadım warhead ve stronghold2 oyunlarında, 186 ya dönünce sorun olmuyor. mavi ekran alıyordum. yanlız başka oyunlarda denemedim. genel olarak nvidia driverları iyi, bazen böyle driverlar çıkabilir çok sorun etmiyorum. sonuçta nvidinın driver seçeneği bol :)
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OverClocK1ng 10 yıl
Prototype demiş. %34 demiş. Hemen indiriyorum..
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emreDZ 10 yıl

OverClocKing

Prototype demiş. %34 demiş. Hemen indiriyorum..


Sonuç nedir?
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Tayff 10 yıl
Adamlar parayı kırıyor.Bizde burada birbirimizi yiyoruz enteresan...
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yekoo 10 yıl
@the wanted
mümkünse beni hedef alan ithamlarda bulunma ya rica edicem...
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skynet 10 yıl
yeni driverla 3D vantage testi yaptım yaklaşık 100 punlık artış oldu eskisine göre ama oyun performansı nasıl daha deneyemedim.
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DISTURBED 10 yıl

yekoo

@the wanted

mümkünse beni hedef alan ithamlarda bulunma ya rica edicem...

seninle alıp veremediğim yok ancak x şahısın benim yaşımla alakalı yorumuna +1 yazman hiç hoş değil, onun verecek cevabı olmadığı için belaltı yorumlara başvuruyor
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