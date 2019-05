Nvidia'dan yeni bir performans sürücüsü; GeForce 191.03 Beta

İlk defa GeForce 8800 serisinde kullanılan G80 kod adlı yenilikçi GPU tasarımından sonra firmanın en radikal tasarımı olacağı söylenen DirectX 11 destekli GT300 için çalışmalarında sona yaklaşan Nvidia, GeForce 300 serisini yeni nesil ekran kartlarını Kasım ayında duyurmayı planlıyor. GeForce 300 serisinden önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 desteği sunması beklenen GeForce GT220, GeForce GT230 ve GeForce GT240 modellerini Ekim ayı içerisinde endüstrinin beğenisine sunması beklenilen Nvidia, sessizliğini yeni bir sürücü ile bozdu.

Tam Boyutta Gör

Nvidia tarafından yayınlanan 191.03 sürüm numaralı yeni beta sürücüsü performans noktasında ciddi güncellemeler ile geliyor. PhysX 9.09.0814 yazılımını içeren ve GeForce GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION ve ION LE platformlarındaki GeForce 9400M entegre grafik birimine destek veren GeForce 191.03 beta sürücüsünün açıklanan sürüm notları şu şekilde;

- GeForce 8, 9, 100, ve 200-serisi ekran kartları ve ION serisi GPU'lar için OpenGL 3.2 desteği.

- GeForce 190.62 sürücüsü ile kıyaslandığında arttırılan oyun performansı;

* ARMA 2 için %12'ye varan performans artışı.

* Batman: Arkham Asylum'da %8'e varan GPU PhysX aktif performans artışı.

* Call of Juarez: Blood in Bound için %50'ye varan SLI aktif performans artışı.

* Fallout 3 (indoor scenes) için %14'e varan antialiasing aktif performans artışı.

* Far Cry 2 (DX9 versiyonu) %10'a varan antialiasing aktif performans artışı.

* Prototype için %34'e varan antialiasing aktif performans artışı.

GeForce 191.03 Beta sürücüsü ayrıca;



- Darkfall, Dawn of Magic 2: Time of Shadows, Dreamkiller, Fuel, Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, Need for Speed: Shift ve daha fazlası için SLI desteği ekliyor.

- Daha önce rapor edilen çeşitli hataları yamalıyor.



GeForce 191.03 Beta sürücüsünü indirmek için;



- Windows XP 32-bit

- Windows XP 64-bit

- Windows Vista ve Windows 7 32-bit

- Windows Vista ve Windows 7 64-bit