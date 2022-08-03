Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NVIDIA, Windows 7 ve Windows 8 için yeni GeForce sürücüsü yayınladı

    Teknoloji üreticisi NVIDIA, destek vermeyi durdurduğu Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleri için sürpriz bir şekilde yeni grafik sürücüsünü yayınladı.       
    Oy Ver

    NVIDIA, Windows 7 ve 8 için yeni GeForce sürücüsü yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Yalnızca Microsoft değil, aynı zamanda uyumlu bileşenler üreten diğer şirketler de eski işletim sistemlerini desteklemeyi bıraktı. Örneğin, grafik sürücülerinin geliştirilmesini 400. seride durduran NVIDIA gibi. Ancak dün şirket beklenmedik bir şekilde Windows 7 ve Windows 8 için yeni bir sürücü yayınladı.

    NVIDIA işletim sistemi yükseltmesi tavsiye ediyor

    NVIDIA geliştiricileri, 473.81 numaralı grafik sürücüsü güncellemesini indirmeye sundu. Sürücü yalnızca Windows 7 ve Windows 8 çalıştıran bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Güncelleme, oyun ve grafik performansıyla ilgili hiçbir yeni özellik veya düzeltme içermiyor ancak sürüm notlarına göre pakette yalnızca güvenlik düzeltmeleri mevcut.

    NVIDIA, Windows 7 ve 8 için yeni GeForce sürücüsü yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    NVIDIA GeForce 473.81, GTX 600 serisinden RTX 3000 serisine kadar masaüstü ekran kartlarını ve GeForce 800'den başlayarak mobil ekran kartlarını destekliyor. Bu durumda şirket, desteklenen donanımlara sahip kullanıcılara, oyun için en üst düzeyde performans, yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve geliştirmeler elde etmeleri için Windows 10 veya Windows 11'e yükseltmelerini açıkça tavsiye etmekte.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    Profil resmi
    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell G15 5510
    Dell G15 5510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız