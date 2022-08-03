NVIDIA, Windows 7 ve Windows 8 için yeni GeForce sürücüsü yayınladı

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Yalnızca Microsoft değil, aynı zamanda uyumlu bileşenler üreten diğer şirketler de eski işletim sistemlerini desteklemeyi bıraktı. Örneğin, grafik sürücülerinin geliştirilmesini 400. seride durduran NVIDIA gibi. Ancak dün şirket beklenmedik bir şekilde Windows 7 ve Windows 8 için yeni bir sürücü yayınladı.

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NVIDIA işletim sistemi yükseltmesi tavsiye ediyor

NVIDIA geliştiricileri, 473.81 numaralı grafik sürücüsü güncellemesini indirmeye sundu. Sürücü yalnızca Windows 7 ve Windows 8 çalıştıran bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Güncelleme, oyun ve grafik performansıyla ilgili hiçbir yeni özellik veya düzeltme içermiyor ancak sürüm notlarına göre pakette yalnızca güvenlik düzeltmeleri mevcut.

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NVIDIA GeForce 473.81, GTX 600 serisinden RTX 3000 serisine kadar masaüstü ekran kartlarını ve GeForce 800'den başlayarak mobil ekran kartlarını destekliyor. Bu durumda şirket, desteklenen donanımlara sahip kullanıcılara, oyun için en üst düzeyde performans, yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve geliştirmeler elde etmeleri için Windows 10 veya Windows 11'e yükseltmelerini açıkça tavsiye etmekte.

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NVIDIA, Windows 7 ve 8 için yeni GeForce sürücüsü yayınladı