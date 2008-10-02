Nvidia'dan yeni ekran kartları; GeForce GTS 150, GT 130 ve GT 120

Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberimizde Nvidia'nın Ekim ayı içerisinde yine "yeniden isimlendirme" yapacağını ve satılmakta olan güncel ekran kartlarını GeForce GTX serisi altında toplayacağını ifade etmiştik. Firmanın kullanıma sunulan GeForce 178.15 sürücüsü ile birlikte yapılacak olası yeniden isimlendirme stratejisinin detayları belirmeye başladı.

GeForce 178.15 sürücüsü ile üç yeni seriden bahsediliyor ki bunlar;

- NVIDIA_G92.DEV_0615.1 = "NVIDIA GeForce GTS 150"

- NVIDIA_G94.DEV_0626.1 = "NVIDIA GeForce GT 130"

- NVIDIA_G96.DEV_0646.1 = "NVIDIA GeForce GT 120"

Verilen bilgilerdeki GPU kodlarından bugün satılmakta olan kartların, GeForce GTX serisi altından nasıl isimlendirileceğini kestirebilmek te mümkün. Sürücü bilgilerine göre, GeForce 9800 serisi dahilindeki modeller GeForce GTS 1x0, GeForce 9600 ve 9500 serisi çatısı altında kullanıma sunulan modeller ise GeForce GT 1x0 isimlendirmesiyle yeniden tamınlanacaklar. İki hafta içerisinde yapılması beklenen yeniden isimlendirme ile Nvidia'nın ürün gamında bütünlük sağlamayı amaçladığını da belirtelim.