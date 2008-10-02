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Nvidia'dan yeni ekran kartları; GeForce GTS 150, GT 130 ve GT 120

10 yıl
23,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberimizde Nvidia'nın Ekim ayı içerisinde yine "yeniden isimlendirme" yapacağını ve satılmakta olan güncel ekran kartlarını GeForce GTX serisi altında toplayacağını ifade etmiştik. Firmanın kullanıma sunulan GeForce 178.15 sürücüsü ile birlikte yapılacak olası yeniden isimlendirme stratejisinin detayları belirmeye başladı.

GeForce 178.15 sürücüsü ile üç yeni seriden bahsediliyor ki bunlar;

- NVIDIA_G92.DEV_0615.1 = "NVIDIA GeForce GTS 150"
- NVIDIA_G94.DEV_0626.1 = "NVIDIA GeForce GT 130"
- NVIDIA_G96.DEV_0646.1 = "NVIDIA GeForce GT 120"

Verilen bilgilerdeki GPU kodlarından bugün satılmakta olan kartların, GeForce GTX serisi altından nasıl isimlendirileceğini kestirebilmek te mümkün. Sürücü bilgilerine göre, GeForce 9800 serisi dahilindeki modeller GeForce GTS 1x0, GeForce 9600 ve 9500 serisi çatısı altında kullanıma sunulan modeller ise GeForce GT 1x0 isimlendirmesiyle yeniden tamınlanacaklar. İki hafta içerisinde yapılması beklenen yeniden isimlendirme ile Nvidia'nın ürün gamında bütünlük sağlamayı amaçladığını da belirtelim.


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Alucardhell 10 yıl
Nvidia gene ad değiştirerek kullanıcıları yanıltmaya çalışıyor. Ati sorunlu diyen arkadaşlarada hiç bir zaman inanmadım. 3 yılı aşkın bir süredir ati kullanıyorum A9550 moedlini ve crysis bile çalışıyor
nvidia kazık işi
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Applejack 10 yıl
Yeni kartlar yazıyor başlıkta.



İçeri bir girdim benim kart olmuş GTS 150.
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::_Kosov@lı_:: 10 yıl
Nvidia ne yaptıgını biliyodur umarım.[>:]
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
nvidia bu seneyi yeni simlendirmelerle bitirecek gibi. Ati en azından geride kaldığında çırpınıyordu bir şeyler yapmak için nvidiada o da yok. Egzotik isimlerle devam etmeyi uygun görüyor.
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gencomurat 10 yıl
Hocam bunlar şaşırma alametleri. Bunlar bu şaşkınlıkla bu seneyi bitirirler artık önümüzdeki seneye bakıcaz.
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Go7400 10 yıl

Orjinalden alıntı: Hökela

nvidia bu seneyi yeni isimlendirmelerle bitirecek gibi. Ati en azından geride kaldığında çırpınıyordu bir şeyler yapmak için nvidiada o da yok. Egzotik isimlerle devam etmeyi uygun görüyor.

aynen
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