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Nvidia'nın 40nm GPU satışları önümüzdeki ay başlayabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 40nm GPU satışları önümüzdeki ay başlayabilir
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40nm üretim teknolojisine geçiş konusunda artık son hazırlıklarını yapan Nvidia'nın enerji verimliliği ile ön plana çıkması beklenen yeni grafik işlem birimlerini ne zaman kullanıma sunacağı uzunca bir süredir tartışılmakta. Gelen son bilgilere göre ise sektördeki genel kanının aksine Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk GPU'nun ay sonu yerine önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

Firmanın OEM üreticilerine özel olarak hazırladığı 40nm GT210 GPU'sunun önümüzdeki ay satışa sunulması beklenirken, GT220 kod adını taşıyan ve muhtemelen daha yüksek performanslı olması beklenen modelin ise Ağustos ayı içerisinde satış noktalarındaki yerini alacağı belirtiliyor. Her iki yeni GPU'nun da resmi özellikleri henüz açıklanmış olmasa da Nvidia'nın DirectX 10.1 desteğine geçiş yapması bekleniyor.

Bu arada grafik işlem birimleriyle ilgili merak edilen bir diğer önemli detay ise gelecek olan talebin karşılanıp karşılanamayacağı. Zira bilindiği üzere hem AMD-ATi hem de Nvidia adına hacimli GPU üretimi yapan TSMC'nin, 40nm üretim teknolojisinde yaşadığı verimlilik sorunları nedeniyle ATi Radeon HD 4770'in pazara hedeflenen miktarda sağlanamadığı da donanım dünyasının gündeme gelerek tartışmalara neden olmuştu.

Nvidia'nın yeni GPU'ları için satış hacmini TSMC'nin 40nm üretim sürecinin şekillendireceği bildiriliyor.


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Batuist 10 yıl
nvidia üretim teknolojilerindeki maliyet avantajını tıpkı intel gibi kullanmıyor.. lehine çeviriyor...
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mikoli88 10 yıl
nvidia bomba patlatabilr bu yaz ;)
elinde patlamasında :D:D:D
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Cool Boy 10 yıl
eh gelsin bakalım
birde bunları görelim fiyat performans olarak
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nvidia bomba patlatabilr bu yaz ;)
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yekoo 10 yıl
Aslında Ati nin 40nM ye önce geçmesi çok iyi oldu böylelikle Nvidia pahalı giremez piyasaya bizde kaliteyi ucuza alırız :P Hadi bakalm Nvidia bekeleriz...
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DARTH_BLACK 10 yıl
Ağustos ve ileriki aylar daha hareketli geçer.Bundan en çok öğrenci kesimin sıkıntı çekeceği kesin çünki okul zamanı çıkacak olan bu kartlar yaz ayındaki fiyatlarından daha makul olacakdır buda zaman bakımından kötü bir durum yaratıyor.
Nvidia fiyat-performans ürünlerini artık ciddi anlamda piyasaya sürüp ati ile olan savaşında bir adım önde olmak durumunda,eski cilala-parlat dönemini tekrar yaşatırsa ati nin yapacakları karşısında çok kötü durumda kalabilir,zira 40 nm teknolojisine geç girmesi zaten nvidia için büyük bir handikap dolayısı ile nvidianın ciddi bir atak yapmasını bekliyorum önümüzdeki aylarda.
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hikmetg 10 yıl
AMD ATI şu anda 28 /32 nm üretim teknolojisi üstünde çalışıyor. DX11 konusunda da epey bir önde oldukları haberleri geliyor. nvidia fiyatlandırma politikası ile kullanıcıları da epey kızdırdı. Tüm bu gelişmeleri değerlendirdiğimizde ibre amd 'yi gösteriyor.
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Master_Evil 10 yıl
temmuz ayı hareketli geçecek anlaşıldı
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: hikmetg

AMD ATI şu anda 28 /32 nm üretim teknolojisi üstünde çalışıyor. DX11 konusunda da epey bir önde oldukları haberleri geliyor. nvidia fiyatlandırma politikası ile kullanıcıları da epey kızdırdı. Tüm bu gelişmeleri değerlendirdiğimizde ibre amd 'yi gösteriyor.

Daha Intel cpu üretiminde 32nm'ye geçmedi ve daha 40nm gpu üretimleri her segmentte tamamlanmadı yinede Amd-Ati 28 ve 32nm üzerinde çalışıyor çok güzel.
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