Nvidia'nın 40nm GPU satışları önümüzdeki ay başlayabilir

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40nm üretim teknolojisine geçiş konusunda artık son hazırlıklarını yapan Nvidia'nın enerji verimliliği ile ön plana çıkması beklenen yeni grafik işlem birimlerini ne zaman kullanıma sunacağı uzunca bir süredir tartışılmakta. Gelen son bilgilere göre ise sektördeki genel kanının aksine Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk GPU'nun ay sonu yerine önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

Firmanın OEM üreticilerine özel olarak hazırladığı 40nm GT210 GPU'sunun önümüzdeki ay satışa sunulması beklenirken, GT220 kod adını taşıyan ve muhtemelen daha yüksek performanslı olması beklenen modelin ise Ağustos ayı içerisinde satış noktalarındaki yerini alacağı belirtiliyor. Her iki yeni GPU'nun da resmi özellikleri henüz açıklanmış olmasa da Nvidia'nın DirectX 10.1 desteğine geçiş yapması bekleniyor.

Bu arada grafik işlem birimleriyle ilgili merak edilen bir diğer önemli detay ise gelecek olan talebin karşılanıp karşılanamayacağı. Zira bilindiği üzere hem AMD-ATi hem de Nvidia adına hacimli GPU üretimi yapan TSMC'nin, 40nm üretim teknolojisinde yaşadığı verimlilik sorunları nedeniyle ATi Radeon HD 4770'in pazara hedeflenen miktarda sağlanamadığı da donanım dünyasının gündeme gelerek tartışmalara neden olmuştu.

Nvidia'nın yeni GPU'ları için satış hacmini TSMC'nin 40nm üretim sürecinin şekillendireceği bildiriliyor.