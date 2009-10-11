Nvidia'nın DirectX 10.1 destekli GeForce GT220 modeli yarın satışa sunuluyor

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Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan GeForce 300 serisini Kasım sonu gibi duyurmayı planlayan Nvidia, DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisinden bir gün önce yani yarın (12 Ekim) GeForce GT220 modelini duyurmaya hazırlanıyor. Sistem üreticilerinin kullanmaya başladığı GeForce GT220, yarından itibaren tekno marketlerdeki yerini de almaya başlayacak.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik işlem birimi sayesinde enerji verimli olacağı ve özellikle medya bilgisayarlarını hedef alacağı söylenen GeForce GT220, DirectX 10.1 desteği de sunacak. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında grafik işlem biriminin 615MHz'de, paralel işlemcilerin 1335MHz'de ve belleklerin de 1580MHz'de görev yapacağı açıklandı.

Üretici firmalar tarafından hız aşırtmalı modelleri de hazırlanan GeForce GT220, PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabiliyor. Üretici tercihine bağlı olarak üzerinde HDMI ve DisplayPort gibi ara birim teknolojilerine de yer verilecek olan GeForce GT220'nin yurt dışında 55-70 Avro arası fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtilmekte.