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Nvidia'nın DirectX 10.1 destekli GeForce GT220 modeli yarın satışa sunuluyor

9 yıl
19,6b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın DirectX 10.1 destekli GeForce GT220 modeli yarın satışa sunuluyor
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Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan GeForce 300 serisini Kasım sonu gibi duyurmayı planlayan Nvidia, DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisinden bir gün önce yani yarın (12 Ekim) GeForce GT220 modelini duyurmaya hazırlanıyor. Sistem üreticilerinin kullanmaya başladığı GeForce GT220, yarından itibaren tekno marketlerdeki yerini de almaya başlayacak.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik işlem birimi sayesinde enerji verimli olacağı ve özellikle medya bilgisayarlarını hedef alacağı söylenen GeForce GT220, DirectX 10.1 desteği de sunacak. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 48x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında grafik işlem biriminin 615MHz'de, paralel işlemcilerin 1335MHz'de ve belleklerin de 1580MHz'de görev yapacağı açıklandı.

Üretici firmalar tarafından hız aşırtmalı modelleri de hazırlanan GeForce GT220, PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma da yapabiliyor. Üretici tercihine bağlı olarak üzerinde HDMI ve DisplayPort gibi ara birim teknolojilerine de yer verilecek olan GeForce GT220'nin yurt dışında 55-70 Avro arası fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtilmekte.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadasalar bende suan o karttan var ve daha dün aldım istediğim performansı gösteriyor gayet güzelbi ürün ben cok beğendim nvidia saol :):)
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TiesTorN 8 yıl
boş beleş mesajlarla konuyu hortlatma isteği niye...
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gargoylesgezgin 9 yıl
Bir tane aldım bu karttan güzel çalışıyor.
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simplethinks 9 yıl
dx 10.1 kartlara ufaktan geçişe başlıyor gibi nvidia
Güzel espri ben nvidiadan önce geçtim dx10.1 e yaklaşık 1 yıldır teknoloji devini solladımm.
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Yeur 9 yıl

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yekoo 9 yıl
sadece 3-4 model oldu sanırım nvidianın dx10.1 olarak. çıkarmamasının nedeni gereksiz birşey olması kim faydasını gördü dx10.1 in? 10.1 sadece atinin reklam malzemesinden öteye gidemedi..
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CoreXXX 9 yıl
yıllardır bu kartı bekliyordum, nihayet çıkdı, hella olsun nvidia o kadar atıp tutmana rağmen dx 10.1 i sonunda çıkardın:))))))))
şimdide dx11 e at sençıkarınca atmayı kesersin
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Timeguard 9 yıl
yeni fizik kartımız ati ile uyumlu olması açısından dx10.1 desteklemeside güzel evet fizik kartı olarak kullanılabilir bencede
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sagopakey78 9 yıl
bu kart muhtemelen 9600gt nin gerisinde kalacak. bu zamandan sonra dx 10.1 ne işe yarayacakki
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Kumandan 9 yıl

sagopakey78

bu kart muhtemelen 9600gt nin gerisinde kalacak. bu zamandan sonra dx 10.1 ne işe yarayacakki


bundan önde ne işe yaradı ki ?
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Hobar 9 yıl
Fizik kartı olarak kullanılabilir
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DarKnDarK 9 yıl
dx 10.1 kartlara ufaktan geçişe başlıyor gibi nvidia
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MrPerFormance 9 yıl
tr de 100 tl gibi bir fiyatla satılması lazım ki alınsın.
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KANUNI61 9 yıl
hehe hani nvidia dx 10.1 cıkarmayacakdı dx 11 e direk gececekdi komediyaa şimdi bunada +++ koyarlar 20 mhz artırırlar devam
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musandia 9 yıl
Şu GTX üst serilerde dx10.1 çıksada yeni oyunlar dx10.1 destekli olsa
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cobi 9 yıl
bakalım benim dx 10.1 destekli kartların dx 11'e akraba olduğunu düşünerek
yeni oyunlara dx 10 destekli kartlara göre daha yatkın ve performanslı olacağı yönündeki düşüncem doğru çıkacakmı
hem bu zamanında dx 10.1 gereksiz diyip duran firmanın kartı değilmi

zamnında donanım yetersizliğinden dx 10.1 desteği verememişlerdi dx 11 çalışmaları sayesinde
bu desteği sonunda koymayı başardılar sanırım



zaten atiyide nvidia yı da anlamış diilim biri dx vermez öbürü physx desteği sunmaz
artık ortak olsa bazı standartlar çok sevinicem
race driver grid,call of duty 4 gibi oyunların bile hala dx9 olduğu düşünülürde
dx 10 ,dx 10.1,dx11 ne kadar gerekli o da tartışılır

not:ya nvidia çıkar artık dx 11 kartlarını rakip olmayınca bu sefer ati de
fiyat dayamaya başladı aslan nvidia
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caneker 9 yıl
yani bu kart biraz anlamsiz olmadimi, sacma bi kart olmus.
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mamad 9 yıl
cobi

zaten atiyide nvidia yı da anlamış diilim biri dx vermez öbürü physx desteği sunmaz
artık ortak olsa bazı standartlar çok sevinicem
race driver grid,call of duty 4 gibi oyunların bile hala dx9 olduğu düşünülürde
dx 10 ,dx 10.1,dx11 ne kadar gerekli o da tartışılır

not:ya nvidia çıkar artık dx 11 kartlarını rakip olmayınca bu sefer ati de
fiyat dayamaya başladı aslan nvidia



1- Nvidia parayla satın aldı Aegia firmasını. Ati'ye Phsyx desteği verir mi bedavadan? Yani ati'nin desteklemesi veya desteklememesi gibi bir durum yok. Bu direk olarak ati'nin elinde olan bir şey değil. Phsyx bir standart değil.

2- dx9 oyunlarının çok iyi olduğu ve hala yeterlilik sunduğu doğru. Ancak teknolojinin ilerlemesi açısından yeni api'lerin ortaya çıkması veya gelişmesi gayet olumlu hadiselerdir. Son dönemde bu DirectX api'sinin tamamen pazarlama amaçlı kullanılması ayrı bir konu. O yönde hem fikir olabiliriz.

3- Ati fiyat dayamış değil, emin olun. Gördüğünüz fiyatı ati değil bizim ithalatçılarımız ve perakendecilerimiz dayamaktadır. Newegg sitesine baktığınızda ati radeon hd5870'in fiyatını 380$ olarak göreceksiniz. Oysa bizim memlekette ortalama fiyat 750 lira civarı.

Ayrıca belirteyim, nvidia fiyat dayama konusunda ati'nin ışık yılı önündedir. Rakipsiz olduğu için 8800gtx'in 1500 lira olduğu günleri bilirim. 8800gt 300$'ın altında satışa sunulunca millet çılgına dönmüştü. Yani nvidia'nın satış politikaları inanılmaz başarılıdır. Bkz: Nvidia 8000 serisini piyasaya sunarak ilk 10 ayda milyonlar hatta milyarlarca dolar kazandı. Daha sonra 8800gt'yi ederinden satınca da F/P oranında kral ürün oldu. Yine nvidia kazandı. Nvidia bu konuda çok akıllıca davranır her zaman.



Habere gelince. Bence anlamsız bir kart. Bunun yerine birçok aternatif var. Ayrıca dx10.1'in gereksizliğini savunup bu gelişmiş api'yi yerden yere vuran firma şimdi neden dx10.1 desteği ile reklam yapıyor. Gerçi bahsettiğimiz firma nvidia. Çok söze gerek yok. 2008 Ağustos'unda hd4870x2'ye karşı "çift gpu gereksiz ve tek gpu kadar verimli değil!" dedikten 4 ay sonra çift gpu'lu ekran kartı çıkaran ve rakibinin tek pcb çift gpu tasarımına göre kendi çift pcb çift gpu tasarımının daha iyi olduğunu savunduktan sonra rakibi gibi tek pcb çift gpu tasarımında kart üreten bir firma nvidia. Daha bunun gibi bir çok örnek verebilirim. Nvidia'yı bu yüzden sevmiyorum. Ahlaklı değil. Erdemli değil. İyi F/P kartları olmasa ürünlerine bakmam bile. Gerçek anlamda iyi olan 6600gt, 7600gt, 8800gt, 9600gt gibi kartları çıkarabilmesi benim için tek dişe dokunur noktaları.
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