Nvidia'nın GeForce 190.89 sürücüsü indirilebilir durumda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Eylül ayı için hazırlanan Catalyst 9.9 sürücüsünün ATi tarafından kullanıma sunulmasını takiben rakip Nvidia tarafında da yeni bir sürücü kullanılabilir durumda. Firma tarafından resmi olarak yayınlanmasa da OpenCL ve OpenGL geliştirmeleri içerdiği belirtilen GeForce 190.89 sürücü paketi sızdırıldı. PhsyX yazılımını da içeren yeni sürücü, GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor.
GeForce 190.89 sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz;
- GeForce 190.89 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 190.89 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 190.89 beta (Windows Vista/7 32bit)
- GeForce 190.89 beta (Windows Vista/7 64bit)
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TV Ekranındaki görüntüyü büyütmek için veya sağa sola kaydırmak için düğmelere bastığımda milim milim oluyor ayarlar, üst sınırına geliyor hemende.
En sona getirdiğimde ayarları en fazla 1-2 milimetre genişlemiş oluyor ekran. 180 serisi driverlarda ise bir sorun yok.
verilmişt daha sonra biz verilmiş bir konu acınca ceza ve uyarı alıyoruz ama siz dikkat etmiyorsıunuz biraz sizde araştırın kendi forumumunuzu lütfen madem forumda yazıyorsunn inceleyin öyle koyun başkası aynı hatayı yapsa hemen ceza verirsiniz