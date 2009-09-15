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Nvidia'nın GeForce 190.89 sürücüsü indirilebilir durumda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,6b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce 190.89 sürücüsü indirilebilir durumda
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Eylül ayı için hazırlanan Catalyst 9.9 sürücüsünün ATi tarafından kullanıma sunulmasını takiben rakip Nvidia tarafında da yeni bir sürücü kullanılabilir durumda. Firma tarafından resmi olarak yayınlanmasa da OpenCL ve OpenGL geliştirmeleri içerdiği belirtilen GeForce 190.89 sürücü paketi sızdırıldı. PhsyX yazılımını da içeren yeni sürücü, GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor.

GeForce 190.89 sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz;

- GeForce 190.89 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 190.89 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 190.89 beta (Windows Vista/7 32bit)
- GeForce 190.89 beta (Windows Vista/7 64bit)


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 10 yıl
ee nedir bu surumdeki yenilik? oyunlarda hiz/performans getirisi? Yeni kartlara destek?(ne bileyim g92'den paso yeni kartlar çıkıyo ya işte :)
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Pandemic 10 yıl
FX57 nin işi forumda konuları takip etmek değil, ansayfaya konu eklemektir. Boş boş yorum yapmayalım.
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FasTBoY 10 yıl
190 serisi driverlar ile Svideo üzerinden görüntü alıpta, Nvidia kontrol panelinden TV'nin ekran ayarını ayarlıyabilen var mı?
TV Ekranındaki görüntüyü büyütmek için veya sağa sola kaydırmak için düğmelere bastığımda milim milim oluyor ayarlar, üst sınırına geliyor hemende.
En sona getirdiğimde ayarları en fazla 1-2 milimetre genişlemiş oluyor ekran. 180 serisi driverlarda ise bir sorun yok.
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milyondabir 10 yıl
beta oldugunu baslikta niye yazmiyrosunuz bosuna girdik buraya
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NecroCyber-777 10 yıl
resim.donanimhaber.com/...

verilmişt daha sonra biz verilmiş bir konu acınca ceza ve uyarı alıyoruz ama siz dikkat etmiyorsıunuz biraz sizde araştırın kendi forumumunuzu lütfen madem forumda yazıyorsunn inceleyin öyle koyun başkası aynı hatayı yapsa hemen ceza verirsiniz
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fod 10 yıl
vah vah ,bu sayfanın acılması 5sn beta yazısını farketmen ve geri tuşsuna basman 5sn 10 saniyeni caldı di mi .. buraya bu kadar zamanını harcıyan birisine hesap sorar gibi bir uslupla yorum yazmak hos olmamıs
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fato65 10 yıl
182.50'den sonra HDMIda ses çıkışı alamadığım için güncellemeyi bıraktım. Düzeldiğini duyarsam ancak o zaman güncellerim.
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dstk 10 yıl
geçen ay çok geç çıkmıştı.
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Red_devil33 10 yıl
bıktım artık driver yenilemekten artık format atınca driver yeniliyorum
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JrMaster 10 yıl
WHQL imzalı sürücüler nezaman cıkar tahmini ...
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Master_Evil 10 yıl
tam sürümünü bekleyeceğim
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