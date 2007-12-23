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Nvidia'nın Hybrid SLI sürücüsü Ocak sonu hazır

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem Nvidia hemde AMD-ATi, çoklu grafik teknolojileri olan SLI ve Crossfire için Hybrid yani melez teknolojisi üzerine çalışmaktalar. Bilindiği üzere her iki firmada Hybrid teknolojisi ile hazırlayacakları yeni nesil IGP'li anakartlarda yer alan dahili grafik işlemci ile harici ekran kartlarını paralel çalıştırarak yerine göre enerji tasarrufu yerine göreyse performans artışı sağlamayı amaçlamaktalar. Nvidia'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Hybrid SLI destekli MCP78 kod adlı yeni yonga seti için sürücü çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Firmanın hazırlıklarını sürdürdüğü ve AMD ile Intel için farklı varyasyonları olacak MCP78 (Kod adı GeForce 8200) yonga setinin sahip olduğu GeForce 8400 temelli IGP ile yine harici olarak GeForce 8400 serisiyesinde yer alan ekran kartları ile paralel çalıştırılarak performans artışı elde edilmesi planlanıyor. Son gelen bilgilere göre, Nvidia Hybrid SLI için sürücü hazırlama konusunda operasyonularını hızlandırmış durumda. Mevcut yol haritasına göre 5 Ocak'ta başlayacak olan CES'te canlı demo yapması beklenilen Nvidia'nın sürücü hazırlıklarını Ocak ayı içerisinde tamamlaması ve Ocak sonu gibi sürücüleri tamamlaması bekleniyor. 2007 yılında gpu cephesinden elde ettiği başarıyı yonga seti alanına istediği ölçüde yansıtamayan Nvidia 2008 yılında bunu telafi etmek isteyecektir. Önümüzdeki yıl SLI ve Crossfire çarpışmasının yanı sıra Hybrid SLI ve Hybrid Crossfire rekabetine de tanık olacağız.
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KYSER 11 yıl
Sadece giriş seviyesi kart kullanacaklar için zannedersem bu özellik aslında..
Mesela 9600GT gibi bir ekran kartı kullanıldığında hemen hemen hiç etki yapmayacaktır diye düşünüyorum..
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max975 11 yıl
Toplama bilgisayarcılar çarpışır bunlarla!!!
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