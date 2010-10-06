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O2, Galaxy Tab'in fiyatını açıkladı; 759 Avro

8 yıl
11,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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İngiltere'de satışa sunulacağı tarih 1 Kasım olarak açıklanan Galaxy Tab'in fiyatı da kesinleşiyor. Almanya'da O2 aracılığıyla satışa sunulacak olan Android'li tabletin, bu pazardaki satış fiyatı O2 tarafından açıklandı.

My Handy ödeme planına göre Galaxy Tab'e sahip olmak isteyen kullanıcılar 99 Avro peşin + 24 ay boyunca 27,50 Avro ödeyecekler. Hesaplama yapıldığında toplamda 759 Avro'a denk gelen bu ödeme planındaysa operatörün kullanıcılara sağlamış olduğu herhangi bir kablosuz servis dahil değil. Eğer kullanıcılar, Android'li tabletin GSM/UMTS özelliklerinden de yararlanmak isterlerse, operatörlerle ek ödeme yapmaları gerekecek.

Haberin başında da söylediğimiz gibi İngiltere'de 1 Kasım'da satışa sunulacağı açıklanan Galaxy Tab'in Almanya'da da aynı dönemlerde kullanıcılarla buluşacak.


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laconf 8 yıl
android sever, htc hero sahibi ama aynı zamanda ipad'i olan biri olarak bu fiyata bu cihaz hayatta alınmaz. samsung/lg/htc vs bu olayı anlamadılar. sen apple ile başabaş gitmiyorsun, apple'ın ardından nal topluyorsun. eğer pazarda ciddi manalı bir pay elde etmek istiyorsan fiyatı düşük tutman lazım, fiyat böyle olduktan sonra istersen ağzınla kuş tut hikaye..sıradan tüketici gider ipad alır.

yapacaksın fiyatı 300-350 euro, ondan sonra tutuşsun apple'ın paçaları ama nerde bu adamlarda bu vizyon..
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1080p 8 yıl
laconf

android sever, htc hero sahibi ama aynı zamanda ipad'i olan biri olarak bu fiyata bu cihaz hayatta alınmaz. samsung/lg/htc vs bu olayı anlamadılar. sen apple ile başabaş gitmiyorsun, apple'ın ardından nal topluyorsun. eğer pazarda ciddi manalı bir pay elde etmek istiyorsan fiyatı düşük tutman lazım, fiyat böyle olduktan sonra istersen ağzınla kuş tut hikaye..sıradan tüketici gider ipad alır.

yapacaksın fiyatı 300-350 euro, ondan sonra tutuşsun apple'ın paçaları ama nerde bu adamlarda bu vizyon..


Galaxy Tab özellikleri ile ipad e nal toplatacak kadar ciddi bir ürün.
HD video kaydından ,Telefon özelliğine Flash Player 10.1 i den, wifi üzerinden DLNA ya kadar herşeyi ile fiyat normal.
Yani Ipade göre normal Apple yapsaydı bunun fiyatı ne olurdu düşünmek bile akla zarar.

galaxytab.samsungmobile.com/...
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Batuist 8 yıl
bence olmaları gerektiklerinden daha pahalılar.. ama tablet pcler yeni oldukları için ilk zamanlar pahalı olmaları normaldir.
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Tube Screamer 8 yıl
Kanımca ipad'e nazaran telefon özelliği olması çok büyük bir artı. Ancak fiyat olarak uçuk olmuş...genede güzel cihaz ama...
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OverClocK1ng 8 yıl
Doğru tabi de bu aynı zamanda telefon da olduğu için. Bence fiyat iyi. Taksitle de olduğu düşünülürse normal yani. Galaxy S e bak kaç $. Bu daha da büyüğü. Yani daha pahalı olmalı.
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theraptorx 8 yıl
Fiyat pahalı gibi geldi. Bu kadar para verilse, Ipad alınır zaten
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