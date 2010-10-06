O2, Galaxy Tab'in fiyatını açıkladı; 759 Avro

İngiltere'de satışa sunulacağı tarih 1 Kasım olarak açıklanan Galaxy Tab'in fiyatı da kesinleşiyor. Almanya'da O2 aracılığıyla satışa sunulacak olan Android'li tabletin, bu pazardaki satış fiyatı O2 tarafından açıklandı.

My Handy ödeme planına göre Galaxy Tab'e sahip olmak isteyen kullanıcılar 99 Avro peşin + 24 ay boyunca 27,50 Avro ödeyecekler. Hesaplama yapıldığında toplamda 759 Avro'a denk gelen bu ödeme planındaysa operatörün kullanıcılara sağlamış olduğu herhangi bir kablosuz servis dahil değil. Eğer kullanıcılar, Android'li tabletin GSM/UMTS özelliklerinden de yararlanmak isterlerse, operatörlerle ek ödeme yapmaları gerekecek.

Haberin başında da söylediğimiz gibi İngiltere'de 1 Kasım'da satışa sunulacağı açıklanan Galaxy Tab'in Almanya'da da aynı dönemlerde kullanıcılarla buluşacak.