Obama temalı USB bellek te kapasite 8GB'a çıkartıldı

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Depolama çözümleri hazırlayan Active Media Products firması, Obama için hazırladığı USB bellek modelinde kapasite arttırımına gitti. İlk versiyonunda 2GB olarak belirlenen kapasite, yeni modelde 8GB'a çıkartılmış. 40 x 14 x 5 mmboyutlarında olan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen bellek içerisinde aralarında Obama'nın fotoğrafları, MP3 formatındaki konuşma örnekleri ve PDF formatındaki konuşma metinlerinin de yer aldığı özel bir "Obama" içeriği bulunuyor.

Veri transfer hızı 30MB/sn olarak açıklanan 8GB'lık Obama belleği 29.95$ seviyesinden satışa sunuluyor.