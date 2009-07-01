Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Obama temalı USB bellek te kapasite 8GB'a çıkartıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,8b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Obama temalı USB bellek te kapasite 8GB'a çıkartıldı
Tam Boyutta Gör

Depolama çözümleri hazırlayan Active Media Products firması, Obama için hazırladığı USB bellek modelinde kapasite arttırımına gitti. İlk versiyonunda 2GB olarak belirlenen kapasite, yeni modelde 8GB'a çıkartılmış. 40 x 14 x 5 mmboyutlarında olan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen bellek içerisinde aralarında Obama'nın fotoğrafları, MP3 formatındaki konuşma örnekleri ve PDF formatındaki konuşma metinlerinin de yer aldığı özel bir "Obama" içeriği bulunuyor.

Veri transfer hızı 30MB/sn olarak açıklanan 8GB'lık Obama belleği 29.95$ seviyesinden satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
memanet 10 yıl
evet tayyip resmi olsun altındada van münüt yazsın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dost1984 10 yıl
devletimiz gibide sağlam olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
STALKER güzel yormlamış, + 99999
Ekleme olarak da, boyutlar son üç çeyrekteki küçülme gibi bundan %14 küçük olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 10 yıl
Tayyipte isteriz
yazma hızı cari açık
okuma hızı dış borçlar
kadar olsa yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 10 yıl
13.8 GB ama !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neXXen 10 yıl
illede tayyip baskılı usb isteriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 10 yıl
tayyip isteriz !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim