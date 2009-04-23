OCZ 2133MHz'de çalışan DDR3 bellek kitleri hazırlıyor

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Z-Drive serisi PCIe tabanlı SSD çözümleri fiyat listelerinde görünmeye başlayan OCZ, yüksek performans tutkunları için yeni DDR3 bellek kitleri hazırlıyor. Firmanın çalışmaları devam eden 6GB'lık üç kanal DDR3 bellek kitleri Intel'in Core i7 işlemcileriyle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanıyor. Blade ve Flex EX serileri dahilinde anons edilmesi beklenen ve 2133MHz'de çalışacakları belirtilen yeni bellek kitlerinin 1.65v geriliminde CAS9 zamanlamalarıyla görev yapacakları bildiriliyor.

OCZ'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planladığı yeni bellek kitlerinin, kendi segmentlerinde en hızlı çözümler arasında yer alacağı, şu an için sadece A-Data cephesinde 2133MHz'de çalışan 3GB ve 6GB'lık kitlerin listelendiği fakat A-Data tarafından hazırlanan çözümlerin daha yüksek gerilimle CAS10 zamanlamalarında çalıştığı belirtiliyor. OCZ'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı, 2133MHz'de görev yapacak üç kanal DDR3 bellek kitleri için henüz net bir fiyat bilgisi açıklanmadı.