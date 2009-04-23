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OCZ 2133MHz'de çalışan DDR3 bellek kitleri hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ 2133MHz'de çalışan DDR3 bellek kitleri hazırlıyor
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Z-Drive serisi PCIe tabanlı SSD çözümleri fiyat listelerinde görünmeye başlayan OCZ, yüksek performans tutkunları için yeni DDR3 bellek kitleri hazırlıyor. Firmanın çalışmaları devam eden 6GB'lık üç kanal DDR3 bellek kitleri Intel'in Core i7 işlemcileriyle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanıyor. Blade ve Flex EX serileri dahilinde anons edilmesi beklenen ve 2133MHz'de çalışacakları belirtilen yeni bellek kitlerinin 1.65v geriliminde CAS9 zamanlamalarıyla görev yapacakları bildiriliyor.

OCZ'nin önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planladığı yeni bellek kitlerinin, kendi segmentlerinde en hızlı çözümler arasında yer alacağı, şu an için sadece A-Data cephesinde 2133MHz'de çalışan 3GB ve 6GB'lık kitlerin listelendiği fakat A-Data tarafından hazırlanan çözümlerin daha yüksek gerilimle CAS10 zamanlamalarında çalıştığı belirtiliyor. OCZ'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı, 2133MHz'de görev yapacak üç kanal DDR3 bellek kitleri için henüz net bir fiyat bilgisi açıklanmadı.


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gordon01 10 yıl
OCZ çok agresifleşti, özellikle SSD ve belleklerde durmak bilmiyor
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adilazimdegilx 10 yıl
Dominator GTyi hızda geçmiş ama gecikme sürelerinde tökezlemiş. Buna 600$+KDV vereceğime Dominator GT alırım. Yurtdışı fiyatı 580$ 2380Mhz yapabilmiş 7-8-7-20 ile...

valid.canardpc.com/...
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max975 10 yıl
fiyatı tabikisi uçuk olur..
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Thehunt 10 yıl
cas 10 çok ama yaa!
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StreamRolleR 10 yıl
ocz ye hiç bir zaman 600 dolar fln vermeyin hiç beğenmemişimdir kalite yok corsair cellshock şaşmayın;)
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jay jay justified 10 yıl
Zaten bu aralar haberlerde ya Samsung ya OCZ görüyoruz. Başka firma kalmadı şu koca dünyada
AMD-ATI, Intel ve nVidia'yı saymıyorum. Onlar zaten binanın temeli
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NakkaSss 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

ocz ye hiç bir zaman 600 dolar fln vermeyin hiç beğenmemişimdir kalite yok corsair cellshock şaşmayın;)

Doğru söze ne hacet
Dominator GT gelsede bi ortalık şenlense
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ugacomtr 10 yıl
o cas 10 ile tabiki cıkar..
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DARTH_BLACK 10 yıl
OCZ benimde kullandığım ve çok memnun olduğum bir ram markası.Özellikle performans segmentinde söz sahibi bir marka olan OCZ yeni ddr3 performans kitlerindede adından söz ettirecekdir kendini..
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drkayzer 10 yıl
valla bence pek fark yok düşük frekansla yüksek frekansın
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razorc 10 yıl
yuh yaa benim e6400 2133 mhz çalışıyo:D:D
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M1A2Abrams 10 yıl
ocz uçuo
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NakkaSss 10 yıl
Erdi geç kaldın



akortek.com/...
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tolgaciik 10 yıl
bi araba 4 tanede yeni lastik parasıyla piyasaya girer kanımca
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TSKuvvet 10 yıl
speed maniac
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ali277 10 yıl
Fiyatı güzel olur bunun
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