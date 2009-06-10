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OCZ, Agility serisi yeni SSD'lerini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Agility serisi yeni SSD'lerini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ancak son dönemde daha çok NAND flash tabanlı katı hal diskleriyle yani SSD çözümleriyle gündeme gelen OCZ, Vertex ve Apex serilerinden sonra Agility adını verdği yeni SSD ailesini de yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Orta segmente yönelik olarak hazırlanan 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'lerin, 30GB, 60GB ve 120GB'lık kapasite seçeneklerine sahip olduğu, NAND flash bellek yongası kullandığı ve daha yüksek performans için 64MB'lık ön bellek birimiyle donatıldıkları belirtiliyor.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan yeni SSD'lerden 30GB'lık modelin 185MB/sn okuma ve 100MB/sn yazma, 60GB ve 120GB'lık modellerin ise 235MB/sn okuma ile 135MB/sn yazma hızlarını destekledikleri belirtiliyor. OCZ tarafından iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Agility serisi yeni SSD'lerin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatlarıyla ilgili olaraksa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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ET 7 10 yıl
SDD LERI KULLANABILMEMIZ ICIN EN AZ 3 YIL DAHA beklememiz LAGZIM YADA BIR MAAS PARA VERMEk LAGZIM
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EXPANDER 10 yıl
60GB ve 120GB'lık modellerin ise 235MB/sn okuma ile 135MB/sn yazma hızlarını destekledikleri belirtiliyor.

Bu degerlerin nesi yavaş?
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wrhost 10 yıl
nand flash üreten kaç firma var toshiba samsung intel başka... ocz kingston nand flash yonga alıp montaj bile yapmıyor. direk ssd alıp etiket değiştirip piyasaya sürüyor.Zaten hepsinin üstünde görüyor powered by samsung powered by intel
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ikista 10 yıl
USB flaş belleklerin de yazma hızları okuma hızlarına göre düşük. Sanırım flaş mimarisi ile ilgili bişey.
Piyasada pek ssd yok. uygun fiyatlı 30gb civarlarında olsa 2 tanesi ile raid0 yapılıp sistem için kullanılabilir.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
su HDD'min gürültüsünden kurtulacağım günü iple çekiyorum =]
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Tora 10 yıl
Yeni yeni SSD'ler duyuruldukça keyfim yerine geliyor :)
Makul fiyatlara gelseler de alsak.
Bu ürün gamı, makul fiyata işaret ediyor, Vertex'in altında, Solid'in üstünde görünüyor. Bakalım fiyatlar nasıl olacak
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Chris Brown 10 yıl
Ben ssd ler yaygınlaşacak, kullandıgımız usb bellek kıvamını alacak diyorum , adamlar o biraz zor diyorlar


Peşpeşe SSD lerin çıkması (bu hızlarda) , bu fiziksel özelliklerde , seneye ssd kullanımın oldukça artacagını ortaya koyuyor.
Sanırım yazma hızı biraz daha düşük.

Haber için tesekkürler.
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Eşref_37 10 yıl
Yazma hızları diger SSD lerin de düşük oluyor takip etigim kadarıyla bunu nedeni ne acaba.
Yinede oldukca hızlı. Bu hızların seneye kadar dahada artacagına inanıyorum.
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