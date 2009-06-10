OCZ, Agility serisi yeni SSD'lerini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ancak son dönemde daha çok NAND flash tabanlı katı hal diskleriyle yani SSD çözümleriyle gündeme gelen OCZ, Vertex ve Apex serilerinden sonra Agility adını verdği yeni SSD ailesini de yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Orta segmente yönelik olarak hazırlanan 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'lerin, 30GB, 60GB ve 120GB'lık kapasite seçeneklerine sahip olduğu, NAND flash bellek yongası kullandığı ve daha yüksek performans için 64MB'lık ön bellek birimiyle donatıldıkları belirtiliyor.
SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan yeni SSD'lerden 30GB'lık modelin 185MB/sn okuma ve 100MB/sn yazma, 60GB ve 120GB'lık modellerin ise 235MB/sn okuma ile 135MB/sn yazma hızlarını destekledikleri belirtiliyor. OCZ tarafından iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Agility serisi yeni SSD'lerin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatlarıyla ilgili olaraksa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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Bu degerlerin nesi yavaş?
Piyasada pek ssd yok. uygun fiyatlı 30gb civarlarında olsa 2 tanesi ile raid0 yapılıp sistem için kullanılabilir.
Makul fiyatlara gelseler de alsak.
Bu ürün gamı, makul fiyata işaret ediyor, Vertex'in altında, Solid'in üstünde görünüyor. Bakalım fiyatlar nasıl olacak
Peşpeşe SSD lerin çıkması (bu hızlarda) , bu fiziksel özelliklerde , seneye ssd kullanımın oldukça artacagını ortaya koyuyor.
Sanırım yazma hızı biraz daha düşük.
Haber için tesekkürler.