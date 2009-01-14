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OCZ, Apex serisi yeni SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Apex serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ'nin SSD yatırımları devam ediyor. Özellikle Core serisi SSD modelleriyle takip ettiği rekabetçi fiyat stratejisi sayesinde pazarda hareketlilik yaratan firma, geçtiğimiz hafta Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan Apex serisi yeni SSD modellerini tanıttı. Gelecek yıllarda sabit disklerin yerini alması beklenen ve depolama için NAND flash yongalarının kullanıldığı SSD dünyasına katılan Apex serisi yeni modellerin özellikle performans meraklıları için hazırlandığı belirtiliyor.

2.5" boyutundaki yeni modellerin 77 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. 230MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyen Apex serisi yeni SSD'ler 60GB, 120GB ve 250GB'lık kapasiteler ile geliyor. SATA-II arabirimini destekleyen ve 1.5 milyon saatlik kullanım ömrü sunan modellerin iki yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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gun 10 yıl
OCZ kadar sık SSD model çıkartan yok, sanırım firma kendini tamamen buna adamış durumda. OCZ Solid Series , OCZ Core series, OCZ Core Series V2, OCZ Vertex Series ve orjinal OCZ SATA II. Artık yarında kalkıp yeni bir model görmezsem o gün bir farklı gelecek o kesin.
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ikista 10 yıl
rakamlar iştah kabartıyor da bir de fiyatları erişilebilir olsa :)
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CeFurkan 10 yıl
1 sene daha beklememiz gerekecek en azindan su disklere kavusmak icin oyle gozukuyor
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max975 10 yıl
fiyatları yazsaymış iyi olurdu raid yapmayı boşver tekini alamayız şu an
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natcenk 10 yıl
ssd ler dahada coşcak ve hdd lerin yerini alacak
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winnerS 10 yıl
voov hızlara bak ya. bide raid yaptınmıydı bunu tadından yenmez
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