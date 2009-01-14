OCZ, Apex serisi yeni SSD modellerini duyurdu

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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ'nin SSD yatırımları devam ediyor. Özellikle Core serisi SSD modelleriyle takip ettiği rekabetçi fiyat stratejisi sayesinde pazarda hareketlilik yaratan firma, geçtiğimiz hafta Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan Apex serisi yeni SSD modellerini tanıttı. Gelecek yıllarda sabit disklerin yerini alması beklenen ve depolama için NAND flash yongalarının kullanıldığı SSD dünyasına katılan Apex serisi yeni modellerin özellikle performans meraklıları için hazırlandığı belirtiliyor.

2.5" boyutundaki yeni modellerin 77 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. 230MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyen Apex serisi yeni SSD'ler 60GB, 120GB ve 250GB'lık kapasiteler ile geliyor. SATA-II arabirimini destekleyen ve 1.5 milyon saatlik kullanım ömrü sunan modellerin iki yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.