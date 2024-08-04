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    Anlık Bildirim

    SK Hynix 321 katmanlı NAND belleğini gelecek yıl piyasaya sürecek, 400 katmanlı NAND daha sonra

    NAND bellek yarışında SK Hynix bir adım öne geçmeye çok yakın. Firma 321 katmanlı NAND bellekleri hazırlarken 400 katmanlı bellekler ise melez bir yapıda gelecek.
    SK Hynix Tam Boyutta Gör
    NAND bellek sektöründe katman yarışı giderek daha ilginç bir hal almaya başladı. Zar alanlarının yetersiz kalmaya başladığı yerde artık üreticiler zar alanlarını birleştirerek aynı işlemci veya grafik sektöründeki yolu tercih etmeye başladı.

    SK Hynix yeni yöntemler deniyor

    Gelen raporlara göre SK Hynix, geçen sene başladığı 321 katmanlı NAND bellek modüllerini 2025 yılının ilk yarısında üretime sokmayı planlıyor. 400 katmanlı NAND bellek modülleri ise önemli bir adım olacak.

    Firma yeni NAND belleklerde daha farklı bir yöntem uyguluyor. Kontrol devre birimleri alt kısımda yer alırken bellek modülleri de üst kısma entegre ediliyor. Bellek modülleri ve devre birimleri farklı plakalarda üretiliyor. Daha sonra hasar riskini azaltmak için bu plakalar birleştiriliyor.

    Melez birleşim adı verilen bu yöntem hem alandan kazandırıyor hem de maliyetleri azaltıyor. Bununla birlikte melez birleşim yöntemi halen oldukça riskli ve firma farklı materyaller deneyerek en iyi verimliliği elde etmeyi planlıyor.

    Firma 400 katmanlı bellek modülünü 2025 yılının sonlarında hacimli üretime sokmayı, 2026 başlarında ise tam ölçekli üretime geçmeyi planlıyor. Rakiplerden Micron hali hazırda 276 katmanlı bir NAND bellek üzerinde çalışırken Samsung da 290 katmanlı belleklerin üretimine başladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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