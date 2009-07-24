OCZ bazı SSD modellerinde fiyat indirimine gitti

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Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı X25-M serisi ikinci jenerasyon katı hâl sürücülerini (SSD) bir önceki jenerasyona kıyasla %60 varan oranda daha düşük fiyatlarla lanse etmesi, SSD pazarında liderliği hedefleyen diğer üreticileri de harekete geçirdi. Model çeşitliliği açısından SSD pazarının zirvesindeki isimlerden birisi olan OCZ, Intel'in 34nm girişimine kayıtsız kalmadı ve fiyatlarında indirime gitti.

OCZ ürün gamının tamamında olmasa bile bazı modellerinde fiyat indirimine gitti. Gelen bilgilere göre firma, Vertex serisi SSD modellerinde fiyatları 60GB, 120GB ve 250GB kapasiteli modeller için sırasıyla 229$'dan 190$'a, 369$'dan 290$'a ve 725$'dan 600$'a, Agility serisi 60GB ve 120GB'lık modellerde ise 197$'dan 160$'a ve 300$'dan 270$ seviyesine çekti.

Şu an için olmasa bile firmanın Indilinx kontrolcü kullanan Vertex EX serisi SSD modellerinde de fiyat indirimine gidilmesi beklenebilir.