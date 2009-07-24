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OCZ bazı SSD modellerinde fiyat indirimine gitti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ bazı SSD modellerinde fiyat indirimine gitti
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Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı X25-M serisi ikinci jenerasyon katı hâl sürücülerini (SSD) bir önceki jenerasyona kıyasla %60 varan oranda daha düşük fiyatlarla lanse etmesi, SSD pazarında liderliği hedefleyen diğer üreticileri de harekete geçirdi. Model çeşitliliği açısından SSD pazarının zirvesindeki isimlerden birisi olan OCZ, Intel'in 34nm girişimine kayıtsız kalmadı ve fiyatlarında indirime gitti.

OCZ ürün gamının tamamında olmasa bile bazı modellerinde fiyat indirimine gitti. Gelen bilgilere göre firma, Vertex serisi SSD modellerinde fiyatları 60GB, 120GB ve 250GB kapasiteli modeller için sırasıyla 229$'dan 190$'a, 369$'dan 290$'a ve 725$'dan 600$'a, Agility serisi 60GB ve 120GB'lık modellerde ise 197$'dan 160$'a ve 300$'dan 270$ seviyesine çekti.

Şu an için olmasa bile firmanın Indilinx kontrolcü kullanan Vertex EX serisi SSD modellerinde de fiyat indirimine gidilmesi beklenebilir.


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CoreXXX 10 yıl
iyi iyi fitil ateşlendi dolarda düşüyor, 2010 a ssd ile girsek fena olmaz demi:))
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K0rkunc 10 yıl
dhaa çok pahalı 250 gb 90 dolar olduğu gün alırım
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venom88 10 yıl
İntelin yüzünden fiyatlar düşmüş bugünleri gördüm artık rahatça ölebilirim :D
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Promity 10 yıl
Çok düşmüş aman HDD ile aynı fiyatan düşene kadar yolu var bu işin kimse gidipte 60gb ssd de almaz zaten ilerde 1tane oyun 25-30gb cikarsa ne yapacaklar. Daha o fiyatlar 50kez düşer en düşük ssd 250gb olmasi lazim.
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TuVNeRa 10 yıl
Ben Nisan ayında bir tane değil 2 tane 60GB lık Vertex(1 adet Core2Duo işlemcili notebook fiyatına) aldım.
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sadtneverdie 10 yıl
rekabet güzeldir
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alperen_69 10 yıl
en azından süreç başlamış
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safe-e 10 yıl
aha fiyatlar düşe düşe başı gözü yarılmış :)
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OverClocK1ng 10 yıl
Ağzımı sulandırıyor. Biraz daha düşse iyi olacak. 120 Gb Vertex'in fiyatı fena olmamış..
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