OCZ de Elpida Hyper tabanlı DDR3 belleklerin satışını durduruyor

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İki gün önceki haberimizde Corsair'in yüksek performans segmenti için hazırladığı Dominator GT serisi DDR3 kitlerinin satışını, kullanılan Elpida Hyper yongalarında yaşanan bazı problemler nedeniyle durdurduğunu belirtmiştik. Bir diğer popüler bellek üreticisi OCZ'den de benzeri bir açıklama yapıldı ve her ne kadar olağan dışı bir hata veya arıza durumu tespit edilmiş olmasa da firmanın Elpida'nın Hyper yongalarını temel alan bellek satışlarını durduğu açıklandı.

OCZ'den yapılan açıklamada Elpida Hyper tabanlı bellek çözümleriyle sorun yaşayan kullanıcıların kendileriyle kontakt kurmaları halinde herhangi bir soru işaretine yer bırakmaksızın kullanıcılara mevcut bellek kitleriyle aynı değerde bir başka çözümün sağlanabileceği veya para iadesinin söz konusu olabileceği belirtildi.