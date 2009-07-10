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OCZ de Elpida Hyper tabanlı DDR3 belleklerin satışını durduruyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ de Elpida Hyper tabanlı DDR3 belleklerin satışını durduruyor
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İki gün önceki haberimizde Corsair'in yüksek performans segmenti için hazırladığı Dominator GT serisi DDR3 kitlerinin satışını, kullanılan Elpida Hyper yongalarında yaşanan bazı problemler nedeniyle durdurduğunu belirtmiştik. Bir diğer popüler bellek üreticisi OCZ'den de benzeri bir açıklama yapıldı ve her ne kadar olağan dışı bir hata veya arıza durumu tespit edilmiş olmasa da firmanın Elpida'nın Hyper yongalarını temel alan bellek satışlarını durduğu açıklandı.

OCZ'den yapılan açıklamada Elpida Hyper tabanlı bellek çözümleriyle sorun yaşayan kullanıcıların kendileriyle kontakt kurmaları halinde herhangi bir soru işaretine yer bırakmaksızın kullanıcılara mevcut bellek kitleriyle aynı değerde bir başka çözümün sağlanabileceği veya para iadesinin söz konusu olabileceği belirtildi.


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Batuist 10 yıl
zamanında doğru düzgün test etmeyin sonra insanları böyle uğraştırın.. iyi en azından bu bir Türk markası olsaydı kısaca şöyle bir mesaj geçerlerdi.. Ürünlerimizi satın alan tüm müşterilerimize geçmiş olsun derlerdi üstüne satışı bırak durdurmayı lafını bile etmezlerdi..
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GrkmAdr 10 yıl
yahu ne demek zamaninda dogru duzgun test etmeyin. Boyle problemler nelerde yasaniyor sizin haberiniz yok. O cok sevdiginiz BMW lerin 5 30D serilerine bakin bakayim ne oluyor. 7 30D lerin % kacinda sorun var bir inceleyin bakalim. Sifir Z4 gelir motor 3 kere iptal olur mu ? Ve bu firma para iade de yapmiyor mahkemeye gidiyorsunuz oyle cozuluyor dava cozulene kadar da imaniniz gevriyor. Bu isler o kadar kolay degil. Adamlar sorgusuz sualsiz degistiriyorlarmis iste sirf muhalefet olmak icin konusmaya gerek var mi ? Adamlarin da marka guvenilirligi sarsiliyor sanki onlar icin cok iyi bi sey de.. Adamlar bu isten extra para kazansa bi cakallik olsa bu haklisiniz diyecegim de, hatali uretim olmasi cok dogal zaten tum firmalar belli bir kayip yuzdesi ile mal uretirler, ya da sonradan bu tarz problemler cikabilir. Adamlar uzerlerine duseni yapmis. Tesekkur edin paranizi yaksalardi kaciniz mahkemeye verecekti acaba kaciniz ugrasacakti 500 tl lik sey icin.
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selcuksert38 10 yıl
tebrık etmek gerek zıra satış sonrası da musterı memnunıyetı denen bısı var.aynı olay turkıyede olsa malları ıç pıyasada erıtmeye bakardı benım cıngoz ısadamım
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