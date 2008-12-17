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OCZ, Flex EX serisi su soğutmalı bellek kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Flex EX serisi su soğutmalı bellek kitlerini duyurdu
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Arka arkaya duyurduğu yeni SSD modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen OCZ, yüksek performans meraklıları, hız aşırtma tutkunları ve sıkı oyuncuları hedef alan yeni bellek serisini duyurdu. Firmanın Flex EX serisi yeni bellek ailesi DDR2 ve DDR3 kitlerden oluşuyor.

Flex EX XLC (Xtreme Liquid Convention) isimli Alüminyum soğutucusu ile dikkat çeken Flex EX serisi yeni bellek kitleri pasif olarak veya tercihe göre su soğutma sistemleriyle birlikte kullanılabiliyor.

Çift sıvı soğutma kanalına sahip olan ve yüksek soğutma performansı sağlayacağı belirtilen yeni seri dahilindeki DDR2/DDR3 kitleri şu şekilde;

  • OCZ PC2-9600 Flex EX 4GB (2x2GB) 1200MHz CL 6-6-6-18 @ 2.2V
  • OCZ PC2-6400 Flex EX 4GB (2X2GB) 800MHz CL 4-4-3-15 @ 2.1V
  • OCZ PC3-12800 Flex EX 4GB (2x2GB) 1600MHz CL 7-6-6-24 @ 1.9V
  • OCZ PC3-16600 Flex EX 4GB (2x2GB) 2000MHz CL 8-8-8-30 @ 2.0V

    • Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak olan Flex EX serisi yeni bellek kitleri için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

    OCZ, Flex EX serisi su soğutmalı bellek kitlerini duyurdu
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    [sharpshooter] 10 yıl
    İyi güzelde ram'e su soğutma biraz abartı olmuş, hem fiyatıda yüksektir kesin
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    Hersh 10 yıl
    Laf ramden açılmışken bana 2 gb lik sağlam bir ram önersinde bulunurmusunuz 1066 Mhz

    Sistem ;

    E8500
    Asus p5q Pro
    260 gtx geforce
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    IhtiyarDelikanli 10 yıl
    ramlere boru bağlamak pek akıl kari değil
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    max975 10 yıl
    bu ramlerin diğer ramlerden hiçbir artısı yok....
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    St Batuhan 10 yıl
    Çok güzel olmus da berikonunda dedigi gibi bakır kullansalar daha üstün bir performans olur bir artı saglardı nese yinede iyi ;)
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    SnRkRkMn 10 yıl
    gereksiz geldi bana
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    Beriko 10 yıl
    Şu seriyi bi turlu bakira ceviremediler..Su sogutma kullananlarin % 90 i bakir radyator ve blok kullaniyor.Aluminyum ile bakirin oksitlenme yaptigini kimse OCZ ye soylememismi??Yoksa hedef kitleleri %10 mu??
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