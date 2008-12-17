OCZ, Flex EX serisi su soğutmalı bellek kitlerini duyurdu

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Arka arkaya duyurduğu yeni SSD modelleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen OCZ, yüksek performans meraklıları, hız aşırtma tutkunları ve sıkı oyuncuları hedef alan yeni bellek serisini duyurdu. Firmanın Flex EX serisi yeni bellek ailesi DDR2 ve DDR3 kitlerden oluşuyor.

Flex EX XLC (Xtreme Liquid Convention) isimli Alüminyum soğutucusu ile dikkat çeken Flex EX serisi yeni bellek kitleri pasif olarak veya tercihe göre su soğutma sistemleriyle birlikte kullanılabiliyor.

Çift sıvı soğutma kanalına sahip olan ve yüksek soğutma performansı sağlayacağı belirtilen yeni seri dahilindeki DDR2/DDR3 kitleri şu şekilde;

OCZ PC2-9600 Flex EX 4GB (2x2GB) 1200MHz CL 6-6-6-18 @ 2.2V OCZ PC2-6400 Flex EX 4GB (2X2GB) 800MHz CL 4-4-3-15 @ 2.1V OCZ PC3-12800 Flex EX 4GB (2x2GB) 1600MHz CL 7-6-6-24 @ 1.9V OCZ PC3-16600 Flex EX 4GB (2x2GB) 2000MHz CL 8-8-8-30 @ 2.0V

Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak olan Flex EX serisi yeni bellek kitleri için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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