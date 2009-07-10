OCZ, OLED teknolojili yeni klavyesi Sabre'yi satışa sundu

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Rus tasarım stüdyosu Art Lebedev tarafından geliştirilen ve OLED teknolojisini temel alan Optimus Maximus isimli klavye ilginiz çekiyor ancak bir klavyeye ayıracak 1500$'lık bütçeniz bulunmuyosa, OCZ'nin benzer şekilde OLED teknolojisini temel alan Sabre isimli yeni klavyesi sizin için dikkat çekici bir seçenek olabilir. Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ancak bir süredir özellikle oyunculara yönelik PC çevre birimleri de hazırlayan OCZ, resmi duyurusunu kısa bir süre önce yaptığı yeni klavyesi Sabre'yi satışa sundu.

Firmanın oyuncular için tasarladığı Sabre'de arka aydınlatmalı standart tuşlara (103) ek olarak OLED teknolojili 9 adet programlanabilir tuş da yer alıyor. USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan ve 128MB'lık entegre bellek kapasitesiyle dikkat çeken klavye, OCZ tarafından kategorisinde dünyanın en zeki modeli olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların herhangi bir dijital imajı OLED tuş ikonu olarak tanımlayabildiği Sabre, Mavi renkli LED aydınlatmasıyla da saatlarce oyun oynayan veya gece boyu PC başında çalışan kullanıcıların ilgisini çekebilir.

OCZ'nin OLED teknolojili yeni klavyesi Sabre, yurt dışında 135$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Editörün Notu: 1500$'lık Optimus Maximus klavyesinde tüm tuşların OLED tabanlı olduğunu, klavyenin daha ekomomik seçeneklere sahip olduğunu da hatırlatalım.

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