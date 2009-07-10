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OCZ, OLED teknolojili yeni klavyesi Sabre'yi satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, OLED teknolojili yeni klavyesi Sabre'yi satışa sundu
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Rus tasarım stüdyosu Art Lebedev tarafından geliştirilen ve OLED teknolojisini temel alan Optimus Maximus isimli klavye ilginiz çekiyor ancak bir klavyeye ayıracak 1500$'lık bütçeniz bulunmuyosa, OCZ'nin benzer şekilde OLED teknolojisini temel alan Sabre isimli yeni klavyesi sizin için dikkat çekici bir seçenek olabilir. Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ancak bir süredir özellikle oyunculara yönelik PC çevre birimleri de hazırlayan OCZ, resmi duyurusunu kısa bir süre önce yaptığı yeni klavyesi Sabre'yi satışa sundu.

Firmanın oyuncular için tasarladığı Sabre'de arka aydınlatmalı standart tuşlara (103) ek olarak OLED teknolojili 9 adet programlanabilir tuş da yer alıyor. USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan ve 128MB'lık entegre bellek kapasitesiyle dikkat çeken klavye, OCZ tarafından kategorisinde dünyanın en zeki modeli olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların herhangi bir dijital imajı OLED tuş ikonu olarak tanımlayabildiği Sabre, Mavi renkli LED aydınlatmasıyla da saatlarce oyun oynayan veya gece boyu PC başında çalışan kullanıcıların ilgisini çekebilir.

OCZ'nin OLED teknolojili yeni klavyesi Sabre, yurt dışında 135$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Editörün Notu: 1500$'lık Optimus Maximus klavyesinde tüm tuşların OLED tabanlı olduğunu, klavyenin daha ekomomik seçeneklere sahip olduğunu da hatırlatalım.

OCZ, OLED teknolojili yeni klavyesi Sabre'yi satışa sundu
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OCZ, OLED teknolojili yeni klavyesi Sabre'yi satışa sundu
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sotoxs 9 yıl
bizim için üretilmiş, ferrarilerde sıraya girdiğimizi duyunca.
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Vitamin++ 10 yıl
biraz pahalımı ne
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einhander 10 yıl

Orjinalden alıntı: MightyMouse

biraz pahalımı ne




oled olmasına ragmen fıyatı uygun gıbı
hatırlıyorum kı optımus maxımus un kucuk boyutlusu az tuslusu cıkmıstı sanırım 8 tusu vardı o bıle bundan cok cok daha pahalıydı
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dreamblue35 10 yıl
bunu akıcak adam belli yaw; dünya ekeonomisine yön veren %2' lik kesim
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Momo-Oz 10 yıl
bence çine intel atım işlemci flan koyup bi klavye nettop yapsalarmış daha iyi olurmuş bu fiyata :D
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ugacomtr 10 yıl
sarı yerine mavirenkte olsaymış keşke... bi de yeni cıkarttıgı klavyedeki gibi 1 renk degilde farklı renk secenekleri olsaydı daha süper olurdu. (not: yeni klavyesi türkce kararkterleri içerecekse bi kac tane satar ülkemizde; icermezse o satışları da unutsunlar.)
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yekoo 10 yıl
o nasıl bi fiyat öyle be oled ne işe yaricakki kullanırken tamam ışıklandırma gereklide 150 dolarada bi dünya donanım alınabilir pekala.
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yc#1 10 yıl
Logitech G15'teki gibi LCD bilgi ekranı da olsaymış keşke.
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ExECaLiBuR 10 yıl
1500$ olan bir aletin klavye sınıfına girmemesi lazım bence. Görünüş olarakta farklı olmalıydı. İçinde bi ses çipi olup, söylenenleri kendi kendine yazması ve bizi yormaması gerekir ki, bu fiyatı haketsin.
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