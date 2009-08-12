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OCZ Solid 2 serisi yeni SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ Solid 2 serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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Bazı SSD modelleri için NAND flash bellek hücrelerindeki gereksiz dosyaların otomatik olarak toplanabilmesini dolayısıyla uzun vadeli kullanımda performans kaybının yaşanmamasını sağlayan yeni firmware güncellemesi üzerinde çalışan OCZ, ürün gamını yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile Indilinx kontrolcüsünün kullanıldığı en ekonomik SSD ailesi iddiasıyla Solid 2 serisi yeni katı hal sürücülerini duyurdu. Firmanın 2.5-inç boyutundaki yeni SSD çözümleri yüksek performans için 64MB ön bellek birimiyle geliyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar.

MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongası kullanan ve 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan yeni SSD modellerinin tamamında 125MB/sn'lik okuma hızı desteklenirken yazma hızları modeline göre değişiklik gösteriyor. Zira OCZ'nin açıkladığı rakamlara göre 60GB'lık Solid 2 modeli 80MB/sn, 120GB'lık model ise 100MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor. Üç yıllık garanti ile satışa sunulması beklenen Solid 2 serisi yeni SSD'lerin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları henüz açıklanmadı.


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ayzer 10 yıl
fiyat belli değil...
düşük okuma ve yazma hızları
bunlardan çok var...
hiç duyrulmasa daha iyi olurmuş...
ban banda ban ban!!!
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