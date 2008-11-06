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OCZ Solid serisi yeni SSD modellerini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ Solid serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ'nin son dönemde flash bellek tabanlı katı hâl disklerine ağırlık vermeye başladığı dikkatlerden kaçmıyor. Core serisi SSD modelleleriyle fiyat anlamında rekabetçi bir politika izleyen ve Core v2 serisiyle de bunu devam ettiren firma bir yandan Core serisinin yeni versiyonları üzerinde çalışmalarına devam ederken öte taraftan farklı beklenti ve ihtiyaçlar için alternatifler yaratmaya devam ediyor.

Firma son olarak Solid adını verdiği fiyat odaklı SSD ailesini pazara sundu. 30, 60 ve 120GB'lık kapasite alternatiflerine sahip olan 2.5" disklerin okuma hızları 155MB/sn, yazma hızları ise 90MB/sn olarak belirlenmiş. SATA-II arabirimini kullanan ve mini USB portuyla gelen SSD'lerin 1.5 milyon saat kullanım ömrü olduğu ve 2 yıllık garanti ile pazara sunuldukları bildiriliyor.

Yurt dışında rafları süslemeye başlayan Solid serisi yeni SSD'lerin fiyatları ise kapasitesine göre sırasıyla 89.95$, 175.95$ ve 299.95$.


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St Batuhan 11 yıl
120gb ve 300 dolar hala pahalı ama yinede ucuzlaması icin calısmalar devam ediyor güzel
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max975 11 yıl
bunların okuma ve yazma hızlarının yüksek olanları iyi bir fiyata gelene kadar almaya hiiç gerek yok benim için
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Tora 11 yıl
Gerçekten alınabilir hale gelmeye başladılar. Okuma hızına yavaş denmesi biraz garip. Core v2 serisi ile aynı görünüyor, üstelik şu an bu hızda yazabilen HDD sayısı 7200.11 serisiyle sınırlı durumda. Erişim süresi, uygulama ve oyun performansı, sabit veri aktarımı avantajını da düşünürsek, bu fiyatlara göre bence makul ürünler bunlar.
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SanalKabus 11 yıl
2009 ilk çeyreğini bekleyip en son duruma göre alınmalıdır bence.Çünkü fiyat giderek düşüyor.
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XivA 11 yıl
30 gb liklerin fiyatı iyi gibi geldi ama malum dolar kuru. Ama 6 ay içinde gayet makul seviyeye gelecekler.
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santanio 11 yıl
2 tane alıp raid olmazmı bu 30 gb lıklar...
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menem 11 yıl
okuma hızı düşük
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