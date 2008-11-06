OCZ Solid serisi yeni SSD modellerini duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ'nin son dönemde flash bellek tabanlı katı hâl disklerine ağırlık vermeye başladığı dikkatlerden kaçmıyor. Core serisi SSD modelleleriyle fiyat anlamında rekabetçi bir politika izleyen ve Core v2 serisiyle de bunu devam ettiren firma bir yandan Core serisinin yeni versiyonları üzerinde çalışmalarına devam ederken öte taraftan farklı beklenti ve ihtiyaçlar için alternatifler yaratmaya devam ediyor.

Firma son olarak Solid adını verdiği fiyat odaklı SSD ailesini pazara sundu. 30, 60 ve 120GB'lık kapasite alternatiflerine sahip olan 2.5" disklerin okuma hızları 155MB/sn, yazma hızları ise 90MB/sn olarak belirlenmiş. SATA-II arabirimini kullanan ve mini USB portuyla gelen SSD'lerin 1.5 milyon saat kullanım ömrü olduğu ve 2 yıllık garanti ile pazara sunuldukları bildiriliyor.

Yurt dışında rafları süslemeye başlayan Solid serisi yeni SSD'lerin fiyatları ise kapasitesine göre sırasıyla 89.95$, 175.95$ ve 299.95$.