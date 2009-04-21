OCZ, Vertex EX serisi yüksek performanslı SSD'lerini duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, SSD gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile yüksek performans tutkunlarına yönelik olarak Vertex EX serisi yeni SSD ailesini duyurdu. 60GB ve 120GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan seri dahilindeki 2.5" SSD'ler, Single Level Cell (SLC) tipi NAND flash bellek yongası kullanıyorlar.

64MB dahili bellek kapasitesine sahip olan ayrıca SATA-II arabirimiyle de uyumlu olan depolama çözümlerinin 260MB/sn'lik okuma ve 210MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olduğu belirtilen Vertex EX seriis SSD'lerin iki yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken fiyatları hakkında OCZ cephesinden henüz bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.