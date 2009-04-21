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OCZ, Vertex EX serisi yüksek performanslı SSD'lerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Vertex EX serisi yüksek performanslı SSD'lerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, SSD gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile yüksek performans tutkunlarına yönelik olarak Vertex EX serisi yeni SSD ailesini duyurdu. 60GB ve 120GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan seri dahilindeki 2.5" SSD'ler, Single Level Cell (SLC) tipi NAND flash bellek yongası kullanıyorlar.

64MB dahili bellek kapasitesine sahip olan ayrıca SATA-II arabirimiyle de uyumlu olan depolama çözümlerinin 260MB/sn'lik okuma ve 210MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olduğu belirtilen Vertex EX seriis SSD'lerin iki yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken fiyatları hakkında OCZ cephesinden henüz bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.


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ghost_came_back@hotmail.com 10 yıl
beyler bu hard diskler mukemmel su anda pc de en geri kalan parca hard diskti bunu herkes biliyor sata var hızının 6 da 1 i kullanılıyor yok işlemci anakart ram bunlar hıkaye pcnin gucu harddiskin okuma yazma hızında takılıyo bılıyorsunuz bunlarla satanın hızının 100 de 79 gıbı bır oranda kullanabılıyon yanı benım kısısel yorumumm yanlıs yerlerı duzeltin lutfen
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gordon01 10 yıl
SATA3'lü olanlar ne kadar hızlı olacak bakalım :)
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punchpranha 10 yıl
dostlar bu ssdleri abartılı abartılı fiyatlarla ve neredeyse telefonların hafıza bellekleri kadar küçük kapasitelerde üretip ortaya çöp yığınıçıkarıyorlar başka birşey değil ve bunlara artı olarakta bu şekilde yaygınlaşını beklemeleri çok yanlış (şahsi görüşüm ) iyice saçmaladılar ciddi bir çalışma elde ettiklerini görebilmemiz için çıkarsınlar 1 petabyte ssd haaa yapmışlar diyelim yanlışmıyım böyle göze boyar madde sürer gibi üretim var.
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venom88 10 yıl
Yeni çıkan teknolojiler her zaman pahalı oluyor zaten parası olan yakından takip edebilir.
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[sharpshooter] 10 yıl
Baya hızlıymış harbiden de bu işlerde fiyat konuşur

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CaReTTa_99 10 yıl
SSD 'ler yaygınlaşmadan bu işin suyu çıkmaya başladı. Daha SSD alamadan 10 çeşidi çıktı ; kaymaklı , çikolata kaymaklı , fıstıklı , çilekli , limonlu , tutti fruitti üzerine birazda Vertex
Bu ne yaa...
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husNUKE 10 yıl
daha mlc diskler ucuzlamadı, slc lerin ucuzlamasını çocuklarımız gorecek sanırım
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Batuist 10 yıl
bunlardan birine win7 ne güzel kurulurdu...
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alperen_69 10 yıl
1,5 milyon luk süre gerçeğe yakınsa çok iyi
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GorkemG 10 yıl
171 yıllık hata öncesi kullanım süresi mi? ne?
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stekemen 10 yıl
Parayı çöpe atmayız,ama şu an itibariyle çok pahalı malesef.Ama şunu belirtmeliyim ki,param olsun bunlarda 4 tane alıp raid0 yapmayı çok isterim.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
parasını çöpe atmak isteyenlere duyrulur
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
valla bu ssd haberleride iyice sıktı ama.

insanın bakıp bakıp morali bozuluyor alamayınca valla


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TuVNeRa 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

parasını çöpe atmak isteyenlere duyrulur

2 adet 60GB a Vertex' toplam 1368 TL verdim. Bu paraya orta halli laptop alınır.
Ama 2 adet Raptor' larıma attığı hız farkını görünce pahalı bile olsa parayı çöpe atmadığımı düşünüyorum.
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Master_Evil 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

parasını çöpe atmak isteyenlere duyrulur

amd batsın diyen birinden ilginç sözler
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