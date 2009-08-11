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OCZ yeni firmware güncellemesi ile gereksiz veriler için otomatik toplama özelliği sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ yeni firmware güncellemesi ile gereksiz veriler için otomatik toplama özelliği sunuyor
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Endüstri analistleri tarafından önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alarak sektörün depolama standardı olacağı öngörülen katı hal sürücü teknolojisi (SSD) kapasite anlamında arka arkaya anons edilen yeni modellerle birlikte sürekli gelişirken, yeni üretim teknolojilerinin devreye girmesi ile birlikte maliyetler de aşağı çekiliyor. Anca öne çıkan tüm bu iddialı özelliklere rağmen son dönemde SSD'ler ile ilgili teknik bir detay ciddi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Bilindiği üzere SSD depolama sürücüleri NAND flash bellek yongalarını temel alıyorlar. Sabit diskler ile kıyaslandığında başta performans olmak üzere güç tüketimi, sessizlik ve veri güvenliği gibi hususlarda önemli avantajlara sahip olan katı hal sürücü teknolojisi için üzerinde tartışılan teknik detay, uzun süreli kullanımlarda SSD sürücülerin performansında düşüşler yaşanması olmuştu.

Elimize ulaşan bilgilere göre SSD üreticileri, NAND flash tabanlı depolama çözümlerinde performans değerlerini koruyacak yeni firmware güncellemeleri ve teknolojiler üzerinde çalışıyorlar. Arkaya arkaya duyurduğu SSD modelleri ile NAND flash depolama çözümlerinde ürün gamı en geniş ve iddialı isimlerden birisi olan OCZ de yeni nesil SSD depolama çözümleri için kendi özel çözümleri üzerinde çalışıyor.

SSD depolama sürücüleri için Barefoot kontrolcüsünü hazırlayan Indilinx firması ile iş birliğine giden OCZ, gereksiz uygulamaların toplanabilmesine olanak tanıyan active garbage collecting teknolojisini aktif eden yeni bir firmware hazırladı. Bu teknoloji ile sürücü bloklarındaki kullanılmayan verilerin otomatik olarak silindiği üstelik bu teknolojinin sadece sürücü bekleme durumundayken çalıştığı ve bu sayede performans değerlerinin korunabildiği belirtiliyor.

Vertex serisi SSD'lerde kullanılacak yeni firmware güncellemesi ile OCZ oldukça iddialı. Bakalım diğer firmalardan da bu yönde benzer hamleler gelecek mi, bu sorunun yanıtını bekleyip göreceğiz.


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uzm@n 10 yıl
"garbage collection" görünce aklıma .net geliyor :)
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