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OCZ, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için 4GB'lık DDR3 kit hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için 4GB'lık DDR3 kit hazırladı
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Geçtiğimiz günlerlde Mac kullanıcılar için hazırladığı Vertex serisi SSD'lerini ve sistem belleklerini duyuran OCZ, yüksek performans segmenti için hazırlanan Intel Centrino 2 teknolojili dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Firmanın SO-DIMM formundaki 4GB'lık DDR3 bellek kiti, 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşuyor. Intel'in Extreme Memory Profiles (XMP) teknolojisini destekleyen bellek kiti 1066MHz'de çalışıyor ve 1.6v geriliminde 6-6-6-16 zamanlamanlarıyla geliyor.

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan 4GB kapasiteli Intel Extreme Edition DDR3 bellek kitinin ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken fiyatı ise açıklanmadı.


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Tolgá 10 yıl
ram gerçekten harika 1066 mhz 6-6-6-16 ve 1.6 v
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max975 10 yıl
dizüstü için iyi ramler cıkıyor işlemçiler ve ssd ler sistemi gerçekten çok iyi oluşuyor...
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