OCZ, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için 4GB'lık DDR3 kit hazırladı

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Geçtiğimiz günlerlde Mac kullanıcılar için hazırladığı Vertex serisi SSD'lerini ve sistem belleklerini duyuran OCZ, yüksek performans segmenti için hazırlanan Intel Centrino 2 teknolojili dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Firmanın SO-DIMM formundaki 4GB'lık DDR3 bellek kiti, 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşuyor. Intel'in Extreme Memory Profiles (XMP) teknolojisini destekleyen bellek kiti 1066MHz'de çalışıyor ve 1.6v geriliminde 6-6-6-16 zamanlamanlarıyla geliyor.

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan 4GB kapasiteli Intel Extreme Edition DDR3 bellek kitinin ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken fiyatı ise açıklanmadı.