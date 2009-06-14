Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ Z serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,2b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

OCZ Z serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Hız aşırtmacılar için yüksek performanslı bellekler hazırlayan ve son dönemde özellikle SSD'leriyle gündemde olan OCZ hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda sektörün en prestijli güç kaynağı üreticilerinden birisi olan PC Power & Cooling firmasını bünyesine katmıştı. Bu girişimiyle güç kaynağı pazarında iddialı olacağının sinyallerini veren firma, yeni güç kaynaklarını duyurmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre OCZ ilk defa CeBIT fuarında gösterdiği Z serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Z serisi altında 550, 650, 850 ve 1000 Watt'lık güç kaynakları hazırlayan OCZ'nin yeni modellerinden 850W ve 1000W'li modeller 80Plus Gold, 550W ve 650W'lik modller ise 80Plus Silver sertifikasıyla geliyorlar. Modüler ve modüler olmayan farklı kablo yönetim seçeneklerine sahip Z serisi yeni güç kaynaklarından 80Plus Gold sertifikalı modellerin farklı yük durumlarına göre %90, 80Plus Silver sertifikalı modellerin ise yine yük durumlarına göre %88'e varan oranda verimlilik değeri sağlayabildikleri belirtiliyor.

Yüksek verimlilik ve performans iddiasının yanı sıra Z serisinin serin ve sessiz çalıştığını belirten OCZ, yeni güç kaynaklarını çok yakında kullanıma sunmayı planlarken fiyatları hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
toonjai 10 yıl
pcpower&cooling etkisi görüyorum bu powerlarda. satın almanın nimetlerinden faydalanmaya başladı Ocz. %88 ve % 90 verimlilik gayet iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
verimlilik elektrik tüketimini gerçekten büyük ölçüde etkiliyor.. OCZ nin ürünleri gerçekten çok kaliteli..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 10 yıl
Güzel ürünler ,Seasonic ten sonra ocz de yeni yüksek verimli ürünlerini piyasaya sürüyor.Bakalım ne kadar gelecek Türkiye'ye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Computex 09: MSI Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim