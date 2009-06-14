OCZ Z serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor

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Hız aşırtmacılar için yüksek performanslı bellekler hazırlayan ve son dönemde özellikle SSD'leriyle gündemde olan OCZ hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda sektörün en prestijli güç kaynağı üreticilerinden birisi olan PC Power & Cooling firmasını bünyesine katmıştı. Bu girişimiyle güç kaynağı pazarında iddialı olacağının sinyallerini veren firma, yeni güç kaynaklarını duyurmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre OCZ ilk defa CeBIT fuarında gösterdiği Z serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Z serisi altında 550, 650, 850 ve 1000 Watt'lık güç kaynakları hazırlayan OCZ'nin yeni modellerinden 850W ve 1000W'li modeller 80Plus Gold, 550W ve 650W'lik modller ise 80Plus Silver sertifikasıyla geliyorlar. Modüler ve modüler olmayan farklı kablo yönetim seçeneklerine sahip Z serisi yeni güç kaynaklarından 80Plus Gold sertifikalı modellerin farklı yük durumlarına göre %90, 80Plus Silver sertifikalı modellerin ise yine yük durumlarına göre %88'e varan oranda verimlilik değeri sağlayabildikleri belirtiliyor.

Yüksek verimlilik ve performans iddiasının yanı sıra Z serisinin serin ve sessiz çalıştığını belirten OCZ, yeni güç kaynaklarını çok yakında kullanıma sunmayı planlarken fiyatları hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.