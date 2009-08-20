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OCZ Zee serisi maliyet odaklı yeni USB belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ Zee serisi maliyet odaklı yeni USB belleklerini duyurdu
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Arka arkaya duyurduğu SSD modelleriyle depolama çözümlerinde sektörün iddialı isimlerinden birisi haline gelen OCZ, USB bellek gamını Zee adını verdiği yeni bir seri ile güncelliyor. Firma tarafından "ultra-satın alınabilir" olarak tanımlanan Zee sürücü ailesi 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyor.

USB 2.0 ara birimini destekleyen ve tak-kullan formunda olan yeni sürücünün performans değerleri de açıklandı. OCZ cephesinden gelen bilgilere göre Zee serisi altında hazırlanan yeni USB bellekler, 20MB/sn okuma ve 10MB/sn yazma hızlarını desteklemekteler. OCZ tarafından iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Zee serisinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

OCZ Zee serisi maliyet odaklı yeni USB belleklerini duyurdu
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
L.o.T.u.S 10 yıl
10 mb la 16 gb yazmak süper bir duygu gerçekten.Sanki kızgın kumlardan serin sulara dalar gibi (MAGNUM)
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utkuozcan 10 yıl
iyi numaraymış bundan bi tane de ben alayım

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yigit45 10 yıl
şekli güzelmiş ama :D
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kenan109 10 yıl
16GB usb belleğe, sn 10mb ile yazmak ne harika bir duygudur :)
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Poibra 10 yıl
Vakti bol , parası az kullanıcı kesimine hitab ediyor belliki
Ama afferin , etrafımda çok insan var, usb belleklerin yazma/okuma hızından bihaber , sadece günlük kırtasiye işleri için kullanan, hatta bir dönem bende öyleydim.

2-4gb'lık modelleri gerçekten hesaplı olursa ,müşterisi bol olur. Kapaklı olması dışında görünümüde hoş.
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