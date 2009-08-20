OCZ Zee serisi maliyet odaklı yeni USB belleklerini duyurdu

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Arka arkaya duyurduğu SSD modelleriyle depolama çözümlerinde sektörün iddialı isimlerinden birisi haline gelen OCZ, USB bellek gamını Zee adını verdiği yeni bir seri ile güncelliyor. Firma tarafından "ultra-satın alınabilir" olarak tanımlanan Zee sürücü ailesi 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyor.

USB 2.0 ara birimini destekleyen ve tak-kullan formunda olan yeni sürücünün performans değerleri de açıklandı. OCZ cephesinden gelen bilgilere göre Zee serisi altında hazırlanan yeni USB bellekler, 20MB/sn okuma ve 10MB/sn yazma hızlarını desteklemekteler. OCZ tarafından iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Zee serisinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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