OCZ'den Apple kullanıcıları için yeni SSD ve bellekler

Yüksek performanslı sistem belleklerinin yanı sıra SSD çözümleriyle de son dönemde sık sık gündeme gelen OCZ, Apple kullanıcılarına yönelik olarak hazırladığı Vertex serisi yeni SSD modellerini duyurdu. Firmanın Vertex Mac Edition çatısı altında hazırladığı 2.5" boyutundaki SSD'ler, 30GB, 60GB, 120GB ve 250GB'lık dört farklı kapasite alternatifine sahip. SATA-II arabirimini destekleyen ve 64MB'lık bellek kapasitesine sahip olan Vertex Mac Edition serisi SSD'lerin 250GB/sn okuma ve 150GB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.
OCZ'nin Apple kullanıcıları için duyurduğu yenilikler Vertex Mac Edition serisi SSD'lerden ibaret değil. Firma, MacBook ve MacBook Pro serisi dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı DDR2 ve DDR3 SO-DIMM belleklerini de tanıttı. DDR2 tarafında 667MHz'de 5-5-5-15 zamanlamalarıyla çalışan 2GB ve 4GB'lık kitler duyuran firma, DDR3 cephesinde ise 7-7-7-20 zamanlamalarıyla 1066MHz'de görev yapan 4GB'lık DDR3 kitini duyurdu. SSD'leri 2, bellekleri ise ömür boyu garanti ile kullanıma sunacak olan OCZ fiyatları ise açıklamadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Almam demem ama karşılaştırmayı diğer modellerle fiyat ve ferformans bazında yaparım. Etiket için iki katı para vermem. Yoksa ”for Mac” olmuş neyime, olmamış neyime..
Zaten yeni model 1066MHz veri yollu anakart ve RAM kullanılan Maclerde, 4GB RAM (2+2GB kit) ile birlikte alabiliyorsunuz. Bu 1066MHz veri yolu kullanılan RAMler şu an için tek başına alındığında daha pahalıya geliyor. Tabi ileride ucuzlayacaktır ama Mac ile birlikte alındığında fiyat avantajı var...
Bence OCZ 2+2GB'lık RAM kiti çıkarıp kıyameti koparacağına, hem de Mac için diye duyuracağına yeni iMac ve Macbook Prolar için 4+4GB'lık kit çıkarsın. Çünkü Apple'ın resmi sitesinde bu modeller için 8GB RAM seçeneği 1000 Dolar. Daha uygun fiyata dışarıdan alınıp takılabilecek bir model çıkarsa o zaman insanlar iMac ya da Macbook Pro standart RAM seçeneği ile alır ve uygun fiyata satılan 4+4GB'lik kitler ile kolayca Mac sahipleri tarafında değiştirilir...