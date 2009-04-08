OCZ'den Apple kullanıcıları için yeni SSD ve bellekler

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Yüksek performanslı sistem belleklerinin yanı sıra SSD çözümleriyle de son dönemde sık sık gündeme gelen OCZ, Apple kullanıcılarına yönelik olarak hazırladığı Vertex serisi yeni SSD modellerini duyurdu. Firmanın Vertex Mac Edition çatısı altında hazırladığı 2.5" boyutundaki SSD'ler, 30GB, 60GB, 120GB ve 250GB'lık dört farklı kapasite alternatifine sahip. SATA-II arabirimini destekleyen ve 64MB'lık bellek kapasitesine sahip olan Vertex Mac Edition serisi SSD'lerin 250GB/sn okuma ve 150GB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.

OCZ'nin Apple kullanıcıları için duyurduğu yenilikler Vertex Mac Edition serisi SSD'lerden ibaret değil. Firma, MacBook ve MacBook Pro serisi dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı DDR2 ve DDR3 SO-DIMM belleklerini de tanıttı. DDR2 tarafında 667MHz'de 5-5-5-15 zamanlamalarıyla çalışan 2GB ve 4GB'lık kitler duyuran firma, DDR3 cephesinde ise 7-7-7-20 zamanlamalarıyla 1066MHz'de görev yapan 4GB'lık DDR3 kitini duyurdu. SSD'leri 2, bellekleri ise ömür boyu garanti ile kullanıma sunacak olan OCZ fiyatları ise açıklamadı.

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