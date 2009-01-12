OCZ'den Silencer serisi 910 Watt'lık yeni güç kaynağı

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Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilediği yeni oyuncu kasası ile önümüzdeki günlerde ürün gamını yeni ve farklı modeller ile genişleteceğinin sinyallerini veren OCZ, bir süre önce bünyesine kattığı PC Power & Cooling firmasının bilgi ve deneyimleriyle yeni güç kaynakları geliştirmeye devam ediyor. Zira firma önümüzdeki günlerde yüksek performans tutkunları için yeni bir güç kaynağını kullanıma sunacak.

Firma iştiraki PC Power & Cooling tarafından Silencer serisi dahilinde hazırlanan yeni 910 Watt'lık yeni güç kaynağı, çok çekirdekli işlemci ve birden fazla ekran kartının kullanıldığı (SLI / Crossfire) performans sistemleri için hazırlandı. Tek bir 12v hattına sahip olan ve bu hat üzerinden 74A sağlayabilen güç kaynağı, 80 PLUS sertifikasına sahip yani yani farklı yük durumlarda %85+ seviyesinde verimlilik değerine ulaşabiliyor.

Soğutma için 80mm'lik fana yer verilen yeni güç kaynağının önümüzdeki günlerde 5 yıllık garanti ve 199$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulacağı belirtilmekte.