OCZ'den Silencer serisi 910 Watt'lık yeni güç kaynağı

Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilediği yeni oyuncu kasası ile önümüzdeki günlerde ürün gamını yeni ve farklı modeller ile genişleteceğinin sinyallerini veren OCZ, bir süre önce bünyesine kattığı PC Power & Cooling firmasının bilgi ve deneyimleriyle yeni güç kaynakları geliştirmeye devam ediyor. Zira firma önümüzdeki günlerde yüksek performans tutkunları için yeni bir güç kaynağını kullanıma sunacak.
Firma iştiraki PC Power & Cooling tarafından Silencer serisi dahilinde hazırlanan yeni 910 Watt'lık yeni güç kaynağı, çok çekirdekli işlemci ve birden fazla ekran kartının kullanıldığı (SLI / Crossfire) performans sistemleri için hazırlandı. Tek bir 12v hattına sahip olan ve bu hat üzerinden 74A sağlayabilen güç kaynağı, 80 PLUS sertifikasına sahip yani yani farklı yük durumlarda %85+ seviyesinde verimlilik değerine ulaşabiliyor.
Soğutma için 80mm'lik fana yer verilen yeni güç kaynağının önümüzdeki günlerde 5 yıllık garanti ve 199$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulacağı belirtilmekte.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evet gerçekten sessiz psu üretiyorlar.bir de psu lar çok kaliteli oluyor.