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OCZ'den Silencer serisi 910 Watt'lık yeni güç kaynağı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'den Silencer serisi 910 Watt'lık yeni güç kaynağı
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Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilediği yeni oyuncu kasası ile önümüzdeki günlerde ürün gamını yeni ve farklı modeller ile genişleteceğinin sinyallerini veren OCZ, bir süre önce bünyesine kattığı PC Power & Cooling firmasının bilgi ve deneyimleriyle yeni güç kaynakları geliştirmeye devam ediyor. Zira firma önümüzdeki günlerde yüksek performans tutkunları için yeni bir güç kaynağını kullanıma sunacak.

Firma iştiraki PC Power & Cooling tarafından Silencer serisi dahilinde hazırlanan yeni 910 Watt'lık yeni güç kaynağı, çok çekirdekli işlemci ve birden fazla ekran kartının kullanıldığı (SLI / Crossfire) performans sistemleri için hazırlandı. Tek bir 12v hattına sahip olan ve bu hat üzerinden 74A sağlayabilen güç kaynağı, 80 PLUS sertifikasına sahip yani yani farklı yük durumlarda %85+ seviyesinde verimlilik değerine ulaşabiliyor.

Soğutma için 80mm'lik fana yer verilen yeni güç kaynağının önümüzdeki günlerde 5 yıllık garanti ve 199$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla kullanıma sunulacağı belirtilmekte.


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Schumii 10 yıl
Sessizlik konusunda şu ana kadar denediklerim arasında en beğendiğim Tagandır. Çok kaliteli PSU'lar üretiyor
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Kloroform 10 yıl

Orjinalden alıntı: Schumii

Sessizlik konusunda şu ana kadar denediklerim arasında en beğendiğim Tagandır. Çok kaliteli PSU'lar üretiyor

evet gerçekten sessiz psu üretiyorlar.bir de psu lar çok kaliteli oluyor.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
OCZ 600W psu almıştım hayatımda gördüğüm en gürültülü psu du OCZ ye artık bidaha güvenebilirmiyim psu konusunda emin değilm
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