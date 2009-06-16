OCZ'den yeni bellek soğutucusu; XTC 2

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Haberini dün verdiğimiz G.Skill'in Turbulence isimli yeni bellek soğutucusundan sonra benzer bir girişim de OCZ cephesinde yaşandı ve firma yeni nesil XTC (Xtreme Thermal Convection) bellek soğutucusunu duyurdu. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları başta olmak üzere sistem belleklerini sınır değerlerde kullanmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan 2. revizyon XTC soğutucusunun, 81 x 68 x 148 mm boyutlarında olduğu açıklandı.

DDR, DDR2 ve DDR3 belleklerle uyumlu olan XTC 2 bellek soğutucusu, sessiz çalıştığı belirtilen iki adet 60mm'lik Mavi LED'li fan ile geliyorlar. OCZ'nin iki yıllık garanti ile satışa sunacağı XTC 2'nin yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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