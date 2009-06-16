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OCZ'den yeni bellek soğutucusu; XTC 2

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,4b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ'den yeni bellek soğutucusu; XTC 2
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Haberini dün verdiğimiz G.Skill'in Turbulence isimli yeni bellek soğutucusundan sonra benzer bir girişim de OCZ cephesinde yaşandı ve firma yeni nesil XTC (Xtreme Thermal Convection) bellek soğutucusunu duyurdu. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları başta olmak üzere sistem belleklerini sınır değerlerde kullanmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan 2. revizyon XTC soğutucusunun, 81 x 68 x 148 mm boyutlarında olduğu açıklandı.

DDR, DDR2 ve DDR3 belleklerle uyumlu olan XTC 2 bellek soğutucusu, sessiz çalıştığı belirtilen iki adet 60mm'lik Mavi LED'li fan ile geliyorlar. OCZ'nin iki yıllık garanti ile satışa sunacağı XTC 2'nin yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.

OCZ'den yeni bellek soğutucusu; XTC 2
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OCZ'den yeni bellek soğutucusu; XTC 2
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Cihan79 10 yıl
Artık RAM 'lara da soğutucu takarsak işimiz yaş. CPU, VGA, HDD derken bir de RAM 'lar eklendi. Soğutucu takılmayan parça kalmamış olacak.
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Rayuchi 10 yıl
bu soğutucuyu gece izlemekten bilgisayar kullanamam ben :D
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
adam gibi montaj kiti yapamadılar bi su ram soğutucularına..
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kirikoglu 10 yıl
benceh arika bi fan ama biraz yukarda duruo ona göre ısınmayan kart alınır daha karlı olmazmi bence hem çift bendeki tek para olsa alalım piyasa çıksın beğinilere göre bi yorum yapariz
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empas 10 yıl
fena olmuş vay be
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Sky.Walker 10 yıl
İlk versiyona göre ramlerle fanın arasında daha fazla mesafe var bu iyi. özellikle ddr3 ramlerde gördüğümüz yüksek soğutuculara uyumludur. Fanları ledleri daha parlak sanki. xtc 2 nin üst tarafta ızgara olmadığı içinde hoş bi görüntü olmuş. Modcuların tercih edeceği bi ürün. Haber için teşekkürler fx57. fiyatı nedir acaba?
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murettep 10 yıl
ocz reaperlar için de düşünülmüş.1.seriye göre daha kaslı duruyor.
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Emrecan-Zcn 10 yıl
Ben sitedeki her haberi inceliyorum.Paylaşım için teşekkürler.Gerekli veya gereksiz teşekkür etmesini biliceksiniz.
Türkiye'de piyasaya girer girmez bende alıcam yazın bilgisayarın yanına koca fan koymaktan bıktım bence bellekler için faydalı olucak.
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VenomS 10 yıl
bende kendim yapmıştım tabii ki bu kadar esnetik değildi ama işe yaradığını soyleyebilirim özellikle yazın
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cihansevencan 10 yıl
bellekleri soğutmaya ne gerek varki.. ısınan bi bellek almayız olur biter.. bi aralar hardisk soğutucular sessizleştiriciler falan vardı 40-50 dolara şimdi o paraya sessiz ve düşük ısılarda çalışan seagate in hdd leri var.. bu da onun gibi bişey
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AtiMX4 10 yıl
sanırım yüksek borulu ocz ramler içinde düşünülmüş.
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LEON-X 10 yıl
Fan devirleri ne alemde acaba


Teşekkürler haber için
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