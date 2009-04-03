OCZ'nin 1kW'lık yeni güç kaynağı %90 verimlilik sunuyor

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OCZ ilk defa geçtiğimiz ay Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında tanttığı Z-Serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor. Firmanın seri dahilinde hazırlandığı yeni modellerden 1Kw gücündeki üst modelin 80 Plus Altın, 650 Watt ve 550 Watt'lık modellerin ise 80 Plus Gümüş sertifikası aldığı belirtiliyor. Özellikle 1 Kilowatt'lık modeli dikkat çekici olan Z-Serisi yeni güç kaynaklarının sessiz çalışacak şekilde dizayn edildiği ve tek 12v raid tasarımı ekseninde geliştirildiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda alanında Amerika'nın en iddialı üreticilerinden birisi olan PC Power & Cooling firmasını satın alarak güç kaynağı pazarında iddialı olacağının sinyallerini veren OCZ, Z-Serisi ile bu yönde önemli bir adım atıyor. 1kW'lık modelinin %20 ve %100 yük durumlarında en az %87, %50 yük durumunda ise %90 verimlilik değerlerine ulaşabildiği belirtilirken, diğer iki modelin ise aynı yük durumlarında sırasıyla %85 ve %88'lik verimlilik değerlerine imza atabildiği belirtiliyor.

OCZ'nin Z1000, Z650 ve Z550 kod adlarını taşıyan Z-Serisi yeni güç kaynaklarının 5 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı ve anönümüzdeki günlerde satışa sunulacağı belirtiliyor.