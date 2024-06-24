ODTÜ, enerji ve ham madde üretecek deniz platformu projesi başlattı

ODTÜ’den iklim odaklı proje
ODTÜ, platformlar aracılığıyla yeşil enerji, yeşil hidrojen ve lityum üretilmesi ve alg yetiştiriciliğiyle gıda elde edilmesini amaçlıyor. Salihoğlu, birçok sektöre ev sahipliği yapan denizlerin ekosistem hizmetleri sunduğunu, gıdanın yanı sıra, oksijen sağlama ve karbondioksit depolama gibi işlevlerin, bu hizmetlerin başında geldiğini söyledi.
Salihoğlu, üzerinde çalıştıkları hibrit enerji sistemleri ile denizlerdeki kullanım alanlarını daraltmaya çalıştıklarını söylüyor. Aynı platform üzerinde rüzgar, güneş, dalga enerjisi ve denizden hidrojen elde edilebileceğini, bununla beraber alglerden gıda, ilaç ve hijyenik ham madde üretilebileceği belirtiliyor.
Halihazırda test aşamasındaki deniz üstü platformlarıyla 100 kilovat seviyesinde enerji üretileceği belirtiliyor. Bu enerji küçük bir platformu çevirmek, hidrojen ile lityum üretmek ve insansız bir tekneyi şarj etmek için yeterli seviyede. İlerleyen aşamalarda ise daha büyük platformlarla küçük kentleri besleyecek seviyelere çıkılması hedefleniyor. Ayrıca platformlarda alg yetiştiriciliğiyle protein elde edilmesi de mümkün. Böylelikle atmosferdeki karbonun tutulmasına da fayda sağlanabiliyor.
Denizde kullanılan çift taraflı güneş panellerinin altındaki algler için güneşi geçiren yüksek teknolojili sistemler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Salihoğlu, bu panellerin denizde daha az ısındığı ve daha verimli çalıştığı bilgisini paylaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.