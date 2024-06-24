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    ODTÜ, enerji ve ham madde üretecek deniz platformu projesi başlattı

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü ve ODTÜ İKLİM Merkezi enerji ve ham madde üretimine odaklanan deniz platformları projesi başlattı.
    ODTÜ, enerji ve ham madde odaklı deniz platformu projesi başlattı Tam Boyutta Gör
    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü ve ODTÜ İKLİM Merkezi (İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi), denizlerden yeşil enerji ve ham madde üretimi için teknoloji platformları üzerinde çalışmalar yürütüyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Barış Salihoğlu, bu sayede ekosistemdeki insan etkisini en aza indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

    ODTÜ’den iklim odaklı proje

    ODTÜ, platformlar aracılığıyla yeşil enerji, yeşil hidrojen ve lityum üretilmesi ve alg yetiştiriciliğiyle gıda elde edilmesini amaçlıyor. Salihoğlu, birçok sektöre ev sahipliği yapan denizlerin ekosistem hizmetleri sunduğunu, gıdanın yanı sıra, oksijen sağlama ve karbondioksit depolama gibi işlevlerin, bu hizmetlerin başında geldiğini söyledi.

    ODTÜ, enerji ve ham madde odaklı deniz platformu projesi başlattı Tam Boyutta Gör
    Denizlerin sürdürülebilir kullanımında yüksek teknolojiden faydalanılması gerektiğine değinen Salihoğlu, denizden yenilenebilir enerji elde edilmesi, deniz üstü rüzgar ve güneş santralleri, dalga enerjisi ve deniz suyundan yeşil hidrojen elde edilmesi gibi konuların birçok ülkenin gündeminde olduğunu aktardı. Salihoğlu’na göre dünya genelinde deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinin 30 gigavat seviyesinde bulunuyor. Bunun 2030'a kadar 2 katına, 2050'ye kadar da 500 gigavatın üzerine çıkmasının öngörülüyor.

    Salihoğlu, üzerinde çalıştıkları hibrit enerji sistemleri ile denizlerdeki kullanım alanlarını daraltmaya çalıştıklarını söylüyor. Aynı platform üzerinde rüzgar, güneş, dalga enerjisi ve denizden hidrojen elde edilebileceğini, bununla beraber alglerden gıda, ilaç ve hijyenik ham madde üretilebileceği belirtiliyor.

    ODTÜ, enerji ve ham madde odaklı deniz platformu projesi başlattı Tam Boyutta Gör
    Salihoğlu’na göre deniz suyundan lityum elde edilmesi gündemde giderek daha fazla yer kaplıyor. Bu tür platformlarla elde edilen yeşil enerjiyle, lityum ve yeşil hidrojen üretiminin karbon emisyonlarını düşürebileceği düşünülüyor.

    Halihazırda test aşamasındaki deniz üstü platformlarıyla 100 kilovat seviyesinde enerji üretileceği belirtiliyor. Bu enerji küçük bir platformu çevirmek, hidrojen ile lityum üretmek ve insansız bir tekneyi şarj etmek için yeterli seviyede. İlerleyen aşamalarda ise daha büyük platformlarla küçük kentleri besleyecek seviyelere çıkılması hedefleniyor. Ayrıca platformlarda alg yetiştiriciliğiyle protein elde edilmesi de mümkün. Böylelikle atmosferdeki karbonun tutulmasına da fayda sağlanabiliyor.

    Denizde kullanılan çift taraflı güneş panellerinin altındaki algler için güneşi geçiren yüksek teknolojili sistemler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Salihoğlu, bu panellerin denizde daha az ısındığı ve daha verimli çalıştığı bilgisini paylaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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