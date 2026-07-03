Çin'in hakim olduğu kritik hammaddede Almanya'dan tarihi adım

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Almanya, yarı iletkenler, elektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojileri için kritik öneme sahip silisyum karbürün (SiC) geri dönüşümüne yönelik dünyanın ilk tesisini kuruyor. Köln yakınlarındaki Frechen'de inşa edilecek tesis, endüstriyel atıkları yüksek saflıkta silisyum karbür tozuna dönüştürerek hem karbon emisyonlarını azaltmayı hem de Çin'e olan hammadde bağımlılığını düşürmeyi hedefliyor.

2028’de üretime geçecek

Projeyi hayata geçiren ESK-SIC, bağlı olduğu Schunk Group'un 100 yılı aşkın tarihindeki en büyük yatırımı gerçekleştiriyor. 100 milyon euronun üzerindeki yatırımın yaklaşık 30 milyon eurosu Avrupa Birliği ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti tarafından karşılanacak. Tesisin Ocak 2028'de üretime başlaması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Silisyum karbür kimya sanayisi, yüksek sıcaklığa dayanıklı seramikler ve özellikle güç elektroniğinde kullanılan yarı iletkenler için kritik bir malzeme. Günümüzde küresel arzın yüzde 80'den fazlası Çin'den sağlanırken üretimde kullanılan yaklaşık 130 yıllık Acheson yöntemi yüksek enerji tüketimi ve karbon salımıyla öne çıkıyor.

Bilim insanları ilk kez sıfırdan sentetik hücre üretti 4 sa. önce eklendi

ESK-SIC'in geliştirdiği patentli süreç ise daha önce geri dönüştürülemeyen seramik atıkları yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Üretimde Acheson sürecinden kalan tam dönüşmemiş silisyum karbür ile seramik sanayisinde oluşan taşlama ve frezeleme tozları kullanılacak. Şirket, bu yöntemle neredeyse yüzde 100 verimle yüksek saflıkta SiC üretilebildiğini belirtiyor.

Enerji tüketimi ve emisyonlar ciddi oranda düşecek

Yeni teknoloji sayesinde bir ton silisyum karbür üretimi için gereken elektrik tüketimi 7,2 megavatsaatten 2,0 megavatsaate inecek. Buna bağlı olarak CO₂ emisyonları da geleneksel üretime göre yaklaşık yüzde 80 azalacak.

İlk yıllarda yatırım maliyetleri nedeniyle geri dönüştürülmüş ürünlerin daha pahalı olması bekleniyor. Ancak şirket, düşük enerji tüketimi sayesinde uzun vadede Çinli üreticilerle rekabet edebilecek maliyet seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Şirket, geri dönüştürülmüş silisyum karbürü ilk etapta yüksek performans gerektiren uygulamalara, özellikle yarı iletken sektörüne sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Almanya, Çin'in hakim olduğu kritik hammaddeyi üretecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: