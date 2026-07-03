Çin'in hakim olduğu kritik hammaddede Almanya'dan tarihi adım

2028’de üretime geçecek
Projeyi hayata geçiren ESK-SIC, bağlı olduğu Schunk Group'un 100 yılı aşkın tarihindeki en büyük yatırımı gerçekleştiriyor. 100 milyon euronun üzerindeki yatırımın yaklaşık 30 milyon eurosu Avrupa Birliği ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti tarafından karşılanacak. Tesisin Ocak 2028'de üretime başlaması planlanıyor.
ESK-SIC'in geliştirdiği patentli süreç ise daha önce geri dönüştürülemeyen seramik atıkları yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Üretimde Acheson sürecinden kalan tam dönüşmemiş silisyum karbür ile seramik sanayisinde oluşan taşlama ve frezeleme tozları kullanılacak. Şirket, bu yöntemle neredeyse yüzde 100 verimle yüksek saflıkta SiC üretilebildiğini belirtiyor.
Enerji tüketimi ve emisyonlar ciddi oranda düşecek
Yeni teknoloji sayesinde bir ton silisyum karbür üretimi için gereken elektrik tüketimi 7,2 megavatsaatten 2,0 megavatsaate inecek. Buna bağlı olarak CO₂ emisyonları da geleneksel üretime göre yaklaşık yüzde 80 azalacak.
İlk yıllarda yatırım maliyetleri nedeniyle geri dönüştürülmüş ürünlerin daha pahalı olması bekleniyor. Ancak şirket, düşük enerji tüketimi sayesinde uzun vadede Çinli üreticilerle rekabet edebilecek maliyet seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Şirket, geri dönüştürülmüş silisyum karbürü ilk etapta yüksek performans gerektiren uygulamalara, özellikle yarı iletken sektörüne sunacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş