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    Windows 12 nasıl olacak? Microsoft'un planları netleşmeye başladı

    Microsoft, 2026'da Windows 12'yi piyasaya sürmeyi planlamıyor. Şirket, Windows 11'i geliştirmeyi sürdürürken yeni Windows sürümünün 2027'den önce gelmesi beklenmiyor.

    Windows 12 nasıl olacak? Microsoft'un planları netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un bir sonraki büyük Windows sürümüyle ilgili beklentiler giderek yükselirken PCMag'ın şirket yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, Windows 12'nin yakın zamanda tanıtılmayacağını ortaya koydu. Microsoft yetkilileri, 2026 yılı içinde Windows 12'yi piyasaya sürme planlarının bulunmadığını aktardı.

    Resmi bir doğrulama yapılmasa da Microsoft'un açıklamaları ve şirket içinden aktarılan bilgiler, yeni Windows sürümünün ne zaman gelebileceği ve nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

    Windows 12'nin 2027'den önce gelmesi beklenmiyor

    Windows 10'un 2015'te, Windows 11'in ise 2021 yılında piyasaya çıkması nedeniyle yeni bir sürüm için teorik olarak 2027 yılı işaret ediliyor. Ancak Microsoft'un bu konuda aceleci davranmadığı belirtiliyor.

    Şirketin halen Windows 10'dan Windows 11'e geçiş sürecinde yaşanan donanım uyumluluğu sorunlarının etkileriyle uğraştığı ifade ediliyor. Microsoft içinde ise yeni işletim sisteminin "Windows 12" adıyla mı sunulacağı, yoksa Windows 11'in büyük güncellemelerle geliştirilmeye devam mı edeceği yönünde değerlendirmelerin sürdüğü aktarılıyor.

    Abonelik sistemi olmayacak

    Yıllardır gündeme gelen "Windows abonelikle kullanılacak" iddiaları için de güçlü bir işaret bulunmuyor. Aktarılanlar agöre Microsoft'un mevcut yaklaşımı bunun tam tersini gösteriyor.

    Windows 12 nasıl olacak? Microsoft'un planları netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Şirket, Windows 10'un ana destek süresinin sona ermesinin ardından güvenlik güncellemeleri için ücret talep edeceğini açıklamış olsa da daha sonra bu karardan geri adım atarak ev kullanıcılarına ücretsiz güvenlik güncellemeleri sunmaya devam etti.

    2023 yılında Windows'un test sürümlerinde görülen "subscription edition" ve "subscription status" ifadelerinin ise büyük olasılıkla Windows 365 veya kurumsal lisanslama modelleriyle ilgili olduğu belirtiliyor.

    Bununla birlikte Microsoft'un Microsoft 365, OneDrive ve Copilot gibi abonelik hizmetlerini Windows'a daha fazla entegre etmesi bekleniyor. Gelecekte sunulabilecek gelişmiş yapay zeka özelliklerinin Copilot aboneliği gerektirebileceği ancak bunun zorunlu olmayacağı ifade ediliyor.

    Sistem gereksinimleri Windows 11 ile benzer olacak

    Windows 12 nasıl olacak? Microsoft'un planları netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Habere göre Windows 12'nin yayınlanması halinde Windows 11 ile benzer donanım gereksinimlerine sahip olması bekleniyor. Böylece Windows 11 çalıştırabilen bilgisayarların büyük bölümünün yeni sürümü de desteklemesi öngörülüyor.

    Microsoft'un son dönemde Copilot+ PC markasını daha az ön plana çıkarması da bu yaklaşımı destekleyen gelişmeler arasında gösteriliyor. Daha önce yalnızca NPU (Nöral İşlem Birimi) içeren sistemlere sunulan bazı yapay zeka özellikleri artık Nvidia ekran kartlı bilgisayarlara da getiriliyor. Ayrıca Build etkinliğinde tanıtılan Aion küçük dil modelleri, yalnızca işlemci üzerinde çalışabilecek şekilde geliştiriliyor.

    Bellek tarafında da Microsoft'un daha düşük donanımlı sistemleri desteklemeyi sürdürdüğü görülüyor. Şirket kısa süre önce 8 GB RAM ile gelen yeni Surface modellerini satışa sundu. Ayrıca Windows'un hem Arm hem de x86 mimarilerinde geliştirilmeye devam edeceği vurgulanıyor.

    Yapay zeka işletim sisteminin merkezinde olacak

    Microsoft'un gelecek planlarında agentic AI (ajan tabanlı yapay zeka) en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Build etkinliğinde kullanıcı adına uygulamalarla etkileşime geçebilen ve görevleri bağımsız şekilde yerine getirebilen yapay zeka ajanlarını tanıtmıştı.

    Ancak Microsoft'un amacı bu özellikleri yalnızca yeni bir Windows sürümüne bırakmak değil. Şirket, "Her Windows 11 bilgisayarı bir yapay zeka bilgisayarıdır" yaklaşımı doğrultusunda yeni yapay zeka yeteneklerini mevcut Windows 11 kullanıcılarına da sunmayı hedefliyor.

    Build etkinliğinde tanıtılan Project Solara adlı yapay zeka odaklı yeni kullanıcı deneyimi ise şimdilik deneysel bir proje olarak geliştiriliyor. Bu nedenle Windows 12'nin tamamen farklı bir masaüstü arayüzüyle gelmesi beklenmiyor.

    Windows 11'in devamı niteliğinde olabilir

    Microsoft'un son dönemde yaptığı çalışmalar, tamamen yeni bir arayüz hazırlamaktan çok Windows 11'i iyileştirmeye odaklanıyor. Görev çubuğuna eski özelliklerin geri getirilmesi, Dosya Gezgini'nin hızlandırılması ve eski denetim pencerelerinin Windows 11 tasarımına uyarlanması bu çalışmalar arasında yer alıyor.

    Şirket ayrıca geliştiriciler için kullandığı WinUI 3 platformunun adını WinUI olarak sadeleştirirken mevcut uygulama altyapısını uzun vadede korumayı planladığını da açıkladı. Bu nedenle olası bir Windows 12'nin, köklü bir tasarım değişikliğinden ziyade Windows 11'in üzerine inşa edilen, yapay zeka özellikleri güçlendirilmiş yeni bir sürüm olması bekleniyor.

    İlk ipuçları Windows Insider programında görülebilir

    Microsoft, Windows'un birçok yeni özelliğini herkese açık şekilde Windows Insider programı üzerinden test ediyor. Özellikle Experimental (Future Platforms) kanalı, işletim sisteminin gelecekteki platform değişikliklerini erkenden gösteren sürümler sunuyor.

    Bununla birlikte 2026 sonbaharında gelmesi beklenen Windows 11 26H2 güncellemesinin ardından Microsoft'un daha kapsamlı yeniliklere odaklanabileceği ve bu çalışmaların ileride Windows 12'nin temelini oluşturabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Bu nedenle yeni Windows sürümüne ilişkin ilk somut işaretlerin yine Insider test sürümlerinde ortaya çıkması bekleniyor.

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