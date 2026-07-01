Türkiye genelinde depozito sistemi başladı: 1 TL nasıl alınır?

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de 1 Temmuz itibarıyla çevre ve geri dönüşüm için tarihi adım atıldı. Bugün 81 ilin tamamında DOA dönemi başladı. DOA logolu ambalajlar, DOA iade makineleri aracılığıyla iade edilerek ambalaj başına 1 TL iade alınabiliyor.

DOA nedir?

DOA, “Depozitosu Olan Ambalajlar”ın kısa adıdır. Türkiye'de her yıl milyarlarca geridönüştürülebilir ambalaj doğrudan çöpe atılıyor. DOA sistemi, depozitolu ambalajların çöpe atılmak yerine vatandaşlar tarafından DOA iade makinelerine teslim edilerek geri dönüşüme kazandırılması amacıyla hayata geçirildi. Depozitolu ambalajı iade eden vatandaşlara depozito teşvik bedeli ödeniyor. İadeler DOA mobil uygulaması aracılığıyla yapılıyor ve iade tutarları DOA uygulamasındaki cüzdanda birikiyor.

Depozito iade bedeli ne kadar? Şişe başına ne kadar ödeniyor?

DOA logolu her ambalajın veya şişenin iadesi için ambalaj başına 1 TL iade ediliyor. Günde 200 adede kadar iadeden para kazanılabiliyor. Böylelikle ayda 6.000 TL’ye kadar iade alınabilecek.

Hangi ürünler depozitolu?

Tam Boyutta Gör DOA iade sistemi ilk etapta yalnızca içecek kutularını destekliyor. DOA logolu pet, cam, alüminyum ve metal içecek kutularının iadesi kabul ediliyor Uygulamanın ilerleyen dönemde daha fazla ürün grubunu kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

İade alınabilmesi için şişedeki DOA logosunun hasar görmemiş ve ezilmemiş olması gerekiyor. Makine barkodu okuyamazsa iade işlemi onaylanmayabilir.

Depozito iadesi nereye yapılır? DOA depozito iade makinesi nerelerde var?

DOA depozito iade makineleri ve DOA iade merkezlerine iade yapabilirsiniz. Size en yakın DOA depozito iade makinelerinin konumunu https://doa.gov.tr/ambalaj-iadesi-nereye-yapilir adresinden veya DOA mobil uygulamasındaki harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz. DOA makineleri 81 ilin tamamında hizmet vermeye başladı.

Depozitolu şişe iadesi nasıl yapılır? DOA makineleri nasıl kullanılır?

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Depozito iade bedeli alabilmek için öncelikle telefonunuza DOA mobil uygulamasını yükleyip hesap oluşturun. DOA depozito iade makinelerindeki QR kodu, DOA mobil uygulamasına okutun. Makinenin haznesine ambalajlardaki DOA kodunu okutarak tek tek yerleştirin. Tüm şişeleri teslim ettikten sonra makinedeki İşlemi Tamamla butonuna basın. Böylelikle depozito iade bedeliniz DOA uygulamasındaki mobil hesabınıza aktarılıyor.

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DOA bakiyesi nasıl kullanılır?

DOA uygulamasında biriken bakiyeyi dilerseniz nakit olarak banka hesabınıza transfer edebilir veya anlaşmalı noktalarda QR kod ile ödeme yaparak harcayabilirsiniz. Anlaşmalı noktalarda QR ile yapılacak alışverişlerde nakit iade kampanyası sunuluyor.

DOA'nın çevreye katkısı ne kadar olacak?

DOA web sitesinde açıklanan verilere göre bugüne kadar 19 milyon 792 bin ambalaj iade edildi.

İade edilen 19 milyon 792 bin ambalaj sayesinde;

1.278.640 Litre Su Tasarrufu

1.659.938.457 W Enerji Tasarrufu

1.056.695 Kg CO₂ Emisyonu Azaltımı gerçekleşti.

Uzun vadede DOA sistemiyle sağlanması beklenen çevresel faydalar şöyle:

Daha az çevre kirliliği : Sokaklara, parklara, ormanlara ve denizlere atılan içecek ambalajlarının önemli ölçüde azalması bekleniyor.

: Sokaklara, parklara, ormanlara ve denizlere atılan içecek ambalajlarının önemli ölçüde azalması bekleniyor. Geri dönüşüm kalitesinin artması : Ambalajlar diğer evsel atıklara karışmadan ayrı toplandığı için daha temiz şekilde geri dönüştürülebiliyor. Bu sayede yeni şişe ve kutu üretiminde yeniden kullanılabiliyor.

: Ambalajlar diğer evsel atıklara karışmadan ayrı toplandığı için daha temiz şekilde geri dönüştürülebiliyor. Bu sayede yeni şişe ve kutu üretiminde yeniden kullanılabiliyor. Hammadde ve enerji tasarrufu : Geri dönüştürülmüş plastik, cam ve alüminyum kullanımı; yeni hammadde çıkarılması ihtiyacını azaltırken üretim sırasında harcanan enerji ve su tüketimini de düşürüyor.

: Geri dönüştürülmüş plastik, cam ve alüminyum kullanımı; yeni hammadde çıkarılması ihtiyacını azaltırken üretim sırasında harcanan enerji ve su tüketimini de düşürüyor. Karbon emisyonunun azaltılması : Özellikle alüminyum ve plastikte geri dönüşüm, sıfırdan üretime göre çok daha düşük karbon salımı oluşturuyor. Böylece sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanıyor.

: Özellikle alüminyum ve plastikte geri dönüşüm, sıfırdan üretime göre çok daha düşük karbon salımı oluşturuyor. Böylece sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanıyor. Döngüsel ekonominin güçlenmesi: Kullanılan ambalajlar atık olmak yerine yeniden üretim sürecine girerek ekonomiye kazandırılıyor. Böylece "üret-kullan-at" modeli yerine döngüsel ekonomi destekleniyor.

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