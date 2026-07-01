Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye genelinde depozito sistemi başladı: 1 TL nasıl alınır?

    1 Temmuz'da Türkiye genelinde depozito iade dönemi başladı. DOA logolu şişelere 1 TL iade ediliyor. DOA nedir? DOA nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar bu rehberde.

    DOA nedir? Depozito sistemi başladı: 1 TL nasıl alınır? Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de 1 Temmuz itibarıyla çevre ve geri dönüşüm için tarihi adım atıldı. Bugün 81 ilin tamamında DOA dönemi başladı. DOA logolu ambalajlar, DOA iade makineleri aracılığıyla iade edilerek ambalaj başına 1 TL iade alınabiliyor.

    DOA nedir?

    DOA, “Depozitosu Olan Ambalajlar”ın kısa adıdır. Türkiye'de her yıl milyarlarca geridönüştürülebilir ambalaj doğrudan çöpe atılıyor. DOA sistemi, depozitolu ambalajların çöpe atılmak yerine vatandaşlar tarafından DOA iade makinelerine teslim edilerek geri dönüşüme kazandırılması amacıyla hayata geçirildi. Depozitolu ambalajı iade eden vatandaşlara depozito teşvik bedeli ödeniyor. İadeler DOA mobil uygulaması aracılığıyla yapılıyor ve iade tutarları DOA uygulamasındaki cüzdanda birikiyor.

    Depozito iade bedeli ne kadar? Şişe başına ne kadar ödeniyor?

    DOA logolu her ambalajın veya şişenin iadesi için ambalaj başına 1 TL iade ediliyor. Günde 200 adede kadar iadeden para kazanılabiliyor. Böylelikle ayda 6.000 TL’ye kadar iade alınabilecek.

    Hangi ürünler depozitolu?

    DOA nedir? Depozito sistemi başladı: 1 TL nasıl alınır? Tam Boyutta Gör
    DOA iade sistemi ilk etapta yalnızca içecek kutularını destekliyor. DOA logolu pet, cam, alüminyum ve metal içecek kutularının iadesi kabul ediliyor Uygulamanın ilerleyen dönemde daha fazla ürün grubunu kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

    İade alınabilmesi için şişedeki DOA logosunun hasar görmemiş ve ezilmemiş olması gerekiyor. Makine barkodu okuyamazsa iade işlemi onaylanmayabilir.

    Depozito iadesi nereye yapılır? DOA depozito iade makinesi nerelerde var?

    DOA depozito iade makineleri ve DOA iade merkezlerine iade yapabilirsiniz. Size en yakın DOA depozito iade makinelerinin konumunu https://doa.gov.tr/ambalaj-iadesi-nereye-yapilir adresinden veya DOA mobil uygulamasındaki harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz. DOA makineleri 81 ilin tamamında hizmet vermeye başladı.

    Depozitolu şişe iadesi nasıl yapılır? DOA makineleri nasıl kullanılır?

    DOA nedir? Depozito sistemi başladı: 1 TL nasıl alınır? Tam Boyutta Gör

    1. Depozito iade bedeli alabilmek için öncelikle telefonunuza DOA mobil uygulamasını yükleyip hesap oluşturun.
    2. DOA depozito iade makinelerindeki QR kodu, DOA mobil uygulamasına okutun.
    3. Makinenin haznesine ambalajlardaki DOA kodunu okutarak tek tek yerleştirin.
    4. Tüm şişeleri teslim ettikten sonra makinedeki İşlemi Tamamla butonuna basın.
    5. Böylelikle depozito iade bedeliniz DOA uygulamasındaki mobil hesabınıza aktarılıyor.

    DOA bakiyesi nasıl kullanılır?

    DOA uygulamasında biriken bakiyeyi dilerseniz nakit olarak banka hesabınıza transfer edebilir veya anlaşmalı noktalarda QR kod ile ödeme yaparak harcayabilirsiniz. Anlaşmalı noktalarda QR ile yapılacak alışverişlerde nakit iade kampanyası sunuluyor.

    DOA'nın çevreye katkısı ne kadar olacak?

    DOA web sitesinde açıklanan verilere göre bugüne kadar 19 milyon 792 bin ambalaj iade edildi.

    İade edilen 19 milyon 792 bin ambalaj sayesinde;

    • 1.278.640 Litre Su Tasarrufu
    • 1.659.938.457 W Enerji Tasarrufu
    • 1.056.695 Kg CO₂ Emisyonu Azaltımı gerçekleşti.

    Uzun vadede DOA sistemiyle sağlanması beklenen çevresel faydalar şöyle:

    • Daha az çevre kirliliği: Sokaklara, parklara, ormanlara ve denizlere atılan içecek ambalajlarının önemli ölçüde azalması bekleniyor.
    • Geri dönüşüm kalitesinin artması: Ambalajlar diğer evsel atıklara karışmadan ayrı toplandığı için daha temiz şekilde geri dönüştürülebiliyor. Bu sayede yeni şişe ve kutu üretiminde yeniden kullanılabiliyor.
    • Hammadde ve enerji tasarrufu: Geri dönüştürülmüş plastik, cam ve alüminyum kullanımı; yeni hammadde çıkarılması ihtiyacını azaltırken üretim sırasında harcanan enerji ve su tüketimini de düşürüyor.
    • Karbon emisyonunun azaltılması: Özellikle alüminyum ve plastikte geri dönüşüm, sıfırdan üretime göre çok daha düşük karbon salımı oluşturuyor. Böylece sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanıyor.
    • Döngüsel ekonominin güçlenmesi: Kullanılan ambalajlar atık olmak yerine yeniden üretim sürecine girerek ekonomiye kazandırılıyor. Böylece "üret-kullan-at" modeli yerine döngüsel ekonomi destekleniyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 3 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    emrekaradag +39 murtazagil +34 İntelBaba +31 chosen85 +25 thyr1234 +23 setcom_2000 +23 Colda +20 Mylevi +20 Cosster +18 Periah +18
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    121 Kişi Okuyor (63 Üye, 58 Misafir) 18 Masaüstü 103 Mobil
    zantevesta, spack1, lordpozzo ve 53 üye daha okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1284 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, geri dönüşüm ve
    4 etiket daha Depozito İade Sistemi doa Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,6b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    balon yapan lastik ne kadar dayanır demirdöküm kombi sıcak su vermiyor ama petekler ısınıyor toyota corona 2.0 gli andazol kullananlar yorumları terkur krem kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum