iOS 27 vs iOS 26: Yeni özellikler neler, güncellemeye değer mi?

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Tam Boyutta Gör iOS 26, Liquid Glass'ın yeniden tasarımı, Arama Filtreleme ve Apple Intelligence araçları gibi başlıca özellikleri sunarken; iOS 27, deneyimi daha akıllı Siri, daha hızlı performans, daha yüksek güvenlik ve daha güçlü yapay zeka özellikleriyle iyileştirmeye odaklanıyor.

Apple, iOS 27'nin yeni nesil Apple Intelligence, yeni Siri AI deneyimi, daha güçlü ebeveyn kontrolleri ve platformlarında performans iyileştirmeleri getirdiğini söylüyor. Peki iOS 27’ye güncellemeye değer mi? iOS 27 vs iOS 26 karşılaştırması iPhone’u güncelleyip güncellemeyeceğinize yardımcı olacak.

Yeni nesil Siri AI vs eski Siri: İşte tüm çarpıcı değişiklikler! 4 gün önce eklendi

En büyük değişiklik: Siri AI

Tam Boyutta Gör En dikkat çekici iOS 27 yükseltmesi Siri Yapay Zeka. Apple bunu, ekranınızda ne olduğunu anlayan, uygulamalar arasında kişisel bağlamı kullanan, daha derin uygulama eylemleri gerçekleştiren ve gerektiğinde web bilgilerini kullanarak yanıtlar veren yeni bir Siri deneyimi olarak tanımlıyor.

iOS 26'da Siri, Apple Intelligence aracılığıyla geliştirilmişti, ancak iOS 27, Siri'yi daha aktif bir asistana dönüştürüyor. Örneğin, Siri yapay zekası bir fotoğrafı anlayabilir, mesajlarınızda veya e-postalarınızda ilgili ayrıntıları arayabilir ve uygulamalar arasında görevleri tamamlamanıza yardımcı olabilir.

Apple ayrıca, Siri yapay zekasının, kullanıcıların geçmiş konuşmaları tekrar gözden geçirebileceği özel bir Siri uygulaması içerdiğini ve iCloud'un Apple cihazları arasında senkronize edildiğini söylüyor.

iOS 27, yeni Liquid Glass ayarı getiriyor

Tam Boyutta Gör iOS 26, Apple'ın yeni sistem genelinde tasarım dili olan Liquid Glass'ı tanıttı. Düğmeleri, menüleri, uygulama düzenlerini, Kilit Ekranını ve birçok yerleşik uygulamayı değiştirdi. iOS 27 ile Apple, bu tasarımı değiştirmek yerine iyileştiriyor. Güncelleme, iPhone uygulamaları genelinde okunabilirliğe, duyarlılığa ve daha sade etkileşime odaklanıyor.

Fotoğraflar'a daha akıllı düzenleme araçları

Tam Boyutta Gör Fotoğraflar, daha basit iki sekmeli düzen, güncellenmiş kontroller ve uzamsal sahne desteği ile iOS 26'da büyük ölçüde değişti. Fotoğraflar uygulaması ana sekmeler olarak Kitaplık ve Koleksiyonlar'ı kullanırken, kullanıcıların favori fotoğraflarını uzamsal sahnelere dönüştürmesine de olanak tanıyor.

iOS 27'de Apple Intelligence, çekimden sonra fotoğrafın kompozisyonunu iyileştirmeye yardımcı olan Uzamsal Yeniden Çerçeveleme özelliğini ekliyor. Bu, kullanıcıların hızla fark edeceği değişikliklerden biri. iOS 27 ile Düzelt aracı da önemli ölçüde iyileştirildi; artık fotoğraftan nesne silme daha iyi sonuçlar veriyor.

Safari, Mesajlar ve Mail daha fazla yapay zeka desteği alıyor

Tam Boyutta Gör iOS 27, Apple Intelligence'ı Safari, Mesajlar ve Mail dahil olmak üzere kullanıcıların her gün kullandığı uygulamalara yayıyor. Apple, yeni yapay zeka özelliklerinin birden fazla sekmede gezinmeye, iletişime, görsel düzenlemeye ve Image Playground gibi yaratıcı araçlara yardımcı olduğunu söylüyor.

iOS 26 ile karşılaştırıldığında, bu, yapay zeka özelliklerinin birkaç ayrı araçla sınırlı kalmak yerine normal iş akışlarının içinde görünmesi nedeniyle sistemin daha bağlantılı hissettirmesini sağlıyor.

Ebeveyn Denetimleri ve Ekran Süresi geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör iOS 26, ebeveynlerin çocuklarını Çocuk Hesaplarına daha kolay taşımalarına ve yaşa uygun korumaları etkinleştirmelerine yardımcı olarak Aile özelliklerini zaten geliştirmişti. Apple, İletişim Sınırları, İletişim Güvenliği ve App Store genelinde güvenlik iyileştirmeleri de ekledi.

iOS 27, daha güçlü ebeveyn denetimleri ve önemli Ekran Süresi güncellemeleri sunuyor. Apple, ebeveynlerin çocuklarının ne görebileceği, kimlerle iletişim kurabileceği ve uygulamaları ne zaman kullanabileceği konusunda artık daha fazla kontrole sahip olduklarını söylüyor.

Performansa daha çok odaklanılıyor

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ile uyumlu iPhone'ları daha hızlı ve daha duyarlı hale getirdi. iOS 27, hız, güvenilirlik ve günlük yanıt verme konusunda iyileştirmelerle bu yönde devam ediyor. Bu, özellikle uygulama açma, kaydırma, klavye yanıtı ve fotoğraf yükleme gibi küçük değişikliklerin kolayca fark edildiği eski desteklenen iPhone'lardaki kullanıcılar için önemli.

iOS 27 vs iOS 26 Özellik iOS 26 iOS 27 Tasarım iPhone genelinde Liquid Glass tanıtıldı Daha iyi netlik ve kullanılabilirlik için Liquid Glass geliştirildi Siri Apple Intelligence desteğiyle standart Siri Ekran farkındalığı, kişisel bağlam ve web yanıtları içeren yeni Siri AI Performans Eski iOS sürümlerinden daha hızlı ve daha duyarlı Daha fazla hız ve güvenilirlik iyileştirmesi Fotoğraflar Yeni düzen, uzamsal sahneler, daha iyi kontroller Uzamsal Yeniden Çerçeveleme dahil olmak üzere yeni yapay zeka araçları Safari Modernleştirilmiş gezinme deneyimi Daha akıllı sekme yönetimi ve Apple Intelligence özellikleri Ebeveyn kontrolleri Yaşa dayalı çocuk hesabı kurulumu ve güvenlik araçları Daha güçlü Ekran Süresi ve çocuk güvenliği kontrolleri Uyumluluk iPhone 11 ve daha yeni modelleri destekler iPhone 11 ve daha yeni modelleri destekler (Siri AI ve Yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve daha yeni modellere gelecek)

iOS 27 sürümü, daha akıllı Siri, daha iyi Apple Intelligence özellikleri, geliştirilmiş görseller, daha etkili çocuk güvenliği araçları ve daha iyi performans ile iOS 26 deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Ancak bazı Siri AI ve Apple Intelligence özellikleri cihazın modeline, diline ve ülkeye bağlı. Apple, dili İngilizce olarak ayarlanan uyumlu cihazlarda Siri AI'ın bu yılın sonlarında beta olarak kullanıma sunulacağını duyurdu.

iPhone'ların %86'sında iOS 26 yüklü

Apple'ın güncel verilerine göre, son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'ların %86'sı iOS 26 çalıştırıyor. Tüm aktif iPhone'ların %79'unda iOS 26 yüklüyken, tüm iPhone'ların %14'ü hâlâ iOS 18 çalıştırıyor. iPhone’ların %7'sinde daha eski bir iOS sürümü var.

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iOS 27 vs iOS 26: Yeni özellikler neler, güncellemeye değer mi?

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