iOS 27 vs iOS 26: Yeni özellikler neler, güncellemeye değer mi?

Apple, iOS 27'nin yeni nesil Apple Intelligence, yeni Siri AI deneyimi, daha güçlü ebeveyn kontrolleri ve platformlarında performans iyileştirmeleri getirdiğini söylüyor. Peki iOS 27’ye güncellemeye değer mi? iOS 27 vs iOS 26 karşılaştırması iPhone’u güncelleyip güncellemeyeceğinize yardımcı olacak.
En büyük değişiklik: Siri AI
iOS 26'da Siri, Apple Intelligence aracılığıyla geliştirilmişti, ancak iOS 27, Siri'yi daha aktif bir asistana dönüştürüyor. Örneğin, Siri yapay zekası bir fotoğrafı anlayabilir, mesajlarınızda veya e-postalarınızda ilgili ayrıntıları arayabilir ve uygulamalar arasında görevleri tamamlamanıza yardımcı olabilir.
Apple ayrıca, Siri yapay zekasının, kullanıcıların geçmiş konuşmaları tekrar gözden geçirebileceği özel bir Siri uygulaması içerdiğini ve iCloud'un Apple cihazları arasında senkronize edildiğini söylüyor.
iOS 27, yeni Liquid Glass ayarı getiriyor
Fotoğraflar'a daha akıllı düzenleme araçları
iOS 27'de Apple Intelligence, çekimden sonra fotoğrafın kompozisyonunu iyileştirmeye yardımcı olan Uzamsal Yeniden Çerçeveleme özelliğini ekliyor. Bu, kullanıcıların hızla fark edeceği değişikliklerden biri. iOS 27 ile Düzelt aracı da önemli ölçüde iyileştirildi; artık fotoğraftan nesne silme daha iyi sonuçlar veriyor.
Safari, Mesajlar ve Mail daha fazla yapay zeka desteği alıyor
iOS 26 ile karşılaştırıldığında, bu, yapay zeka özelliklerinin birkaç ayrı araçla sınırlı kalmak yerine normal iş akışlarının içinde görünmesi nedeniyle sistemin daha bağlantılı hissettirmesini sağlıyor.
Ebeveyn Denetimleri ve Ekran Süresi geliştiriliyor
iOS 27, daha güçlü ebeveyn denetimleri ve önemli Ekran Süresi güncellemeleri sunuyor. Apple, ebeveynlerin çocuklarının ne görebileceği, kimlerle iletişim kurabileceği ve uygulamaları ne zaman kullanabileceği konusunda artık daha fazla kontrole sahip olduklarını söylüyor.
Performansa daha çok odaklanılıyor
|Özellik
|iOS 26
|iOS 27
|Tasarım
|iPhone genelinde Liquid Glass tanıtıldı
|Daha iyi netlik ve kullanılabilirlik için Liquid Glass geliştirildi
|Siri
|Apple Intelligence desteğiyle standart Siri
|Ekran farkındalığı, kişisel bağlam ve web yanıtları içeren yeni Siri AI
|Performans
|Eski iOS sürümlerinden daha hızlı ve daha duyarlı
|Daha fazla hız ve güvenilirlik iyileştirmesi
|Fotoğraflar
|Yeni düzen, uzamsal sahneler, daha iyi kontroller
|Uzamsal Yeniden Çerçeveleme dahil olmak üzere yeni yapay zeka araçları
|Safari
|Modernleştirilmiş gezinme deneyimi
|Daha akıllı sekme yönetimi ve Apple Intelligence özellikleri
|Ebeveyn kontrolleri
|Yaşa dayalı çocuk hesabı kurulumu ve güvenlik araçları
|Daha güçlü Ekran Süresi ve çocuk güvenliği kontrolleri
|Uyumluluk
|iPhone 11 ve daha yeni modelleri destekler
|iPhone 11 ve daha yeni modelleri destekler (Siri AI ve Yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve daha yeni modellere gelecek)
iOS 27 sürümü, daha akıllı Siri, daha iyi Apple Intelligence özellikleri, geliştirilmiş görseller, daha etkili çocuk güvenliği araçları ve daha iyi performans ile iOS 26 deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Ancak bazı Siri AI ve Apple Intelligence özellikleri cihazın modeline, diline ve ülkeye bağlı. Apple, dili İngilizce olarak ayarlanan uyumlu cihazlarda Siri AI'ın bu yılın sonlarında beta olarak kullanıma sunulacağını duyurdu.
iPhone'ların %86'sında iOS 26 yüklü
Apple'ın güncel verilerine göre, son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'ların %86'sı iOS 26 çalıştırıyor. Tüm aktif iPhone'ların %79'unda iOS 26 yüklüyken, tüm iPhone'ların %14'ü hâlâ iOS 18 çalıştırıyor. iPhone’ların %7'sinde daha eski bir iOS sürümü var.Kaynakça https://www.apple.com/os/ios/ https://www.apple.com/tr/os/ios/ https://www.macobserver.com/tips/round-ups/ios-27-vs-ios-26-every-change-youll-notice-instantly/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: