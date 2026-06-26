GTA 6 en ucuz nereden alınır? İşte ülke ülke fiyat karşılaştırması

GTA 6’nın en ucuz satıldığı 5 ülke 💸
- Güney Kore - 58 dolar (Standard), 73 dolar (Ultimate)
- Japonya - 61 dolar (Standard), 76 dolar (Ultimate)
- Hindistan - 64 dolar (Standard), 79 dolar (Ultimate)
- Endonezya - 66 dolar (Standard), 83 dolar (Ultimate)
- Hong Kong - 72 dolar (Standard), 90 dolar (Ultimate)
|Ülke
|Yerel Fiyat (Standard Edition)
|Dolar/TL Karşılığı
|İsrail
|ILS 319.00
|106.88 dolar (4.971 TL)
|Macaristan
|HUF 31,990
|101.85 dolar (4.737 TL)
|İsviçre
|CHF 79.90
|98.31 dolar (4.573 TL)
|Çekya
|CZK 2,009
|93.98 dolar (4.371 TL)
|Polonya
|PLN 349.00
|92.30 dolar (4.293 TL)
|Birleşik Krallık
|£69.99
|92.11 dolar (4.284 TL)
|İsveç
|SEK 899.00
|91.97 dolar (4.277 TL)
|Danimarka
|DKK 599.00
|90.87 dolar (4.226 TL)
|Euro Bölgesi
|€79.99
|90.71 dolar (4.219 TL)
|Güney Afrika
|ZAR 1,499.00
|90.23 dolar (4.197 TL)
|Avustralya
|AUD 129.95
|89.66 dolar (4.170 TL)
|Romanya
|RON 399.90
|86.58 dolar (4.027 TL)
|Brezilya
|BRL 449.90
|86.53 dolar (4.025 TL)
|Türkiye
|TRY 4.000
|86.02 dolar (4.000 TL)
|Meksika
|MXN 1,499.00
|85.08 dolar (3.957 TL)
|Singapur
|SGD 109.00
|83.96 dolar (3.905 TL)
|Malezya
|MYR 339.00
|81.92 dolar (3.810 TL)
|Tayland
|THB 2,690.00
|80.47 dolar (3.742 TL)
|Amerika (ABD)
|$79.99
|79.99 dolar (3.720 TL)
|Suudi Arabistan
|$79.99
|79.99 dolar (3.720 TL)
|Birleşik Arap Emirlikleri
|$79.99
|79.99 dolar (3.720 TL)
|Yeni Zelanda
|NZD 139.95
|78.97 dolar (3.673 TL)
|Ukrayna
|UAH 3,499.00
|77.98 dolar (3.627 TL)
|Kanada
|CAD 109.99
|77.28 dolar (3.594 TL)
|Hong Kong
|HKD 568.00
|72.45 dolar (3.370 TL)
|Endonezya
|IDR 1,190,000
|66.20 dolar (3.079 TL)
|Hindistan
|INR 5,999
|63.36 dolar (2.947 TL)
|Japonya
|¥9,800
|60.61 dolar (2.819 TL)
|Güney Kore
|₩89,800
|58.07 dolar (2.700 TL)
GTA 6'yı biraz daha uygun fiyata satın alma 💯
- Enaba GTA 6 ön sipariş sayfasına gidin
- PlayStation kartları arasından Türkiye yazılı olan birine tıklayın
- Teklifler arasından size uygun satıcıyı seçip satın al butonuna tıklayın
- İndirim kodunuz bölümüne "FINALLY" girin (Cüzdan kodunun fiyatı düşecek)
- PSN dijital cüzdan kodunun geleceği e-posta adresinizi girin ve ödemeyi yapın
- PlayStation Store'da kullanacağınız PSN dijital cüzdan kodu e-posta adresinize gelecek
- PlayStation Store’a giriş yapın
- Profilinize, ardından "Kodu Girin" seçeneğine tıklayın
- Buraya e-posta adresinize gelen kodu girin (Bakiye PSN hesabınıza aktarılacak)
- GTA 6’yı ön sipariş verebilirsiniz
On bildiğin Kia olmuş