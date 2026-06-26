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    GTA 6 en ucuz nereden alınır? İşte ülke ülke fiyat karşılaştırması

    Grand Theft Auto VI ön siparişlerinin Türkiye'de de açılmasıyla "GTA 6 kaç TL olacak" sorusunun yanıtı resmileşti. Peki, GTA 6 en ucuz nerede, hangi ülkede ne kadar fiyatla satılıyor?

    GTA 6 dolar fiyat karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    "GTA 6 kaç dolar olacak?" merak ediliyordu. Take-Two, beklenmedik bir şekilde ön siparişe saatlere kala oyunun fiyatını açıkladı. ABD’de standart sürüm için 80 dolar, Ultimate Sürüm için ise 100 dolar olarak açıklanan fiyatlandırma, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Örneğin; GTA VI fiyatı Türkiye'de 4.000 TL'den başlıyor. İlginç olarak, Türkiye bu sefer GTA 6’nın en pahalı satıldığı ülke konumunda değil. İsrail, Macaristan, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya, GTA VI fiyatının en yüksek olduğu ilk beş ülke. Peki, GTA 6 en ucuz nerede satılıyor?

    GTA 6’nın en ucuz satıldığı 5 ülke 💸

    gta 6 en ucuz satılan ülkeler Tam Boyutta Gör

    • Güney Kore - 58 dolar (Standard), 73 dolar (Ultimate)
    • Japonya - 61 dolar (Standard), 76 dolar (Ultimate)
    • Hindistan - 64 dolar (Standard), 79 dolar (Ultimate)
    • Endonezya - 66 dolar (Standard), 83 dolar (Ultimate)
    • Hong Kong - 72 dolar (Standard), 90 dolar (Ultimate)

    GTA 6 en ucuz nerede 💲
    Ülke Yerel Fiyat (Standard Edition) Dolar/TL Karşılığı
    İsrail ILS 319.00 106.88 dolar (4.971 TL)
    Macaristan HUF 31,990 101.85 dolar (4.737 TL)
    İsviçre CHF 79.90 98.31 dolar (4.573 TL)
    Çekya CZK 2,009 93.98 dolar (4.371 TL)
    Polonya PLN 349.00 92.30 dolar (4.293 TL)
    Birleşik Krallık £69.99 92.11 dolar (4.284 TL)
    İsveç SEK 899.00 91.97 dolar (4.277 TL)
    Danimarka DKK 599.00 90.87 dolar (4.226 TL)
    Euro Bölgesi €79.99 90.71 dolar (4.219 TL)
    Güney Afrika ZAR 1,499.00 90.23 dolar (4.197 TL)
    Avustralya AUD 129.95 89.66 dolar (4.170 TL)
    Romanya RON 399.90 86.58 dolar (4.027 TL)
    Brezilya BRL 449.90 86.53 dolar (4.025 TL)
    Türkiye TRY 4.000 86.02 dolar (4.000 TL)
    Meksika MXN 1,499.00 85.08 dolar (3.957 TL)
    Singapur SGD 109.00 83.96 dolar (3.905 TL)
    Malezya MYR 339.00 81.92 dolar (3.810 TL)
    Tayland THB 2,690.00 80.47 dolar (3.742 TL)
    Amerika (ABD) $79.99 79.99 dolar (3.720 TL)
    Suudi Arabistan $79.99 79.99 dolar (3.720 TL)
    Birleşik Arap Emirlikleri $79.99 79.99 dolar (3.720 TL)
    Yeni Zelanda NZD 139.95 78.97 dolar (3.673 TL)
    Ukrayna UAH 3,499.00 77.98 dolar (3.627 TL)
    Kanada CAD 109.99 77.28 dolar (3.594 TL)
    Hong Kong HKD 568.00 72.45 dolar (3.370 TL)
    Endonezya IDR 1,190,000 66.20 dolar (3.079 TL)
    Hindistan INR 5,999 63.36 dolar (2.947 TL)
    Japonya ¥9,800 60.61 dolar (2.819 TL)
    Güney Kore ₩89,800 58.07 dolar (2.700 TL)

    GTA 6'yı biraz daha uygun fiyata satın alma 💯

    GTA 6 ucuz fiyata alma adımları PSN Tam Boyutta Gör
    GTA 6'nın ucuza satıldığı ülkeler kadar "GTA 6 ucuza nereden, nasıl alınır?" konusu da merak ediliyor. Üçüncü taraf sitelerin indirim kodlarıyla sattığı Xbox ve PSN kartları ile GTA 6'yı biraz daha uygun fiyata ön sipariş vermek mümkün.
    1. Enaba GTA 6 ön sipariş sayfasına gidin
    2. PlayStation kartları arasından Türkiye yazılı olan birine tıklayın
    3. Teklifler arasından size uygun satıcıyı seçip satın al butonuna tıklayın
    4. İndirim kodunuz bölümüne "FINALLY" girin (Cüzdan kodunun fiyatı düşecek)
    5. PSN dijital cüzdan kodunun geleceği e-posta adresinizi girin ve ödemeyi yapın
    6. PlayStation Store'da kullanacağınız PSN dijital cüzdan kodu e-posta adresinize gelecek
    7. PlayStation Store’a giriş yapın
    8. Profilinize, ardından "Kodu Girin" seçeneğine tıklayın
    9. Buraya e-posta adresinize gelen kodu girin (Bakiye PSN hesabınıza aktarılacak)
    10. GTA 6’yı ön sipariş verebilirsiniz
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    enreka_tr 16 saat önce

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