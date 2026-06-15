Apple'ın bahsetmediği iOS 27 özellikleri: Siri AI'dan daha faydalı yenilikler

Apple, Siri AI ve Apple Intelligence'ın yanı sıra kullanıma yönelik geliştirmelere odaklandı. İşte iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27'ye gelecek ve kullanıcıların uzun süredir yaşadığı sorunları çözecek ya da işleri daha kolay hale getirecek yeni özellikler:
Mesajlar metin alanını özelleştirme (Justin Bieber'ın paylaştığı sorun çözüldü)
iOS 27'de Apple, Mesajlar uygulamasına yeni "Metin Alanında Göster" ayarı ekledi. Buradan metin giriş alanında ses kaydetme düğmesinin mi yoksa dikte başlatma düğmesinin mi gösterileceğini seçebiliyor ya da hiçbir düğmenin olmamasını sağlayabiliyorsunuz.
Daha akıllı ve hızlı ağ geçişi
Muhtemelen sayısız kez yaşadığınız yaygın bir senaryo: Evden çıkıyorsunuz ancak iPhone'unuz birkaç saniye boyunca evinizin zayıf Wi-Fi sinyaline bağlı kalıyor ve sonunda hücresel veriye geçiyor.
iOS 27 bu sorunu çözecek; Apple, iPhone'unuzun artık daha sorunsuz bir şekilde en iyi ağı (Wi-Fi veya hücresel) seçeceğini söylüyor. Bu, FaceTime görüşmelerinizin kesilmemesini veya navigasyonun kesintisiz devam etmesini sağlayacak.
iCloud Paylaşılan Albümler’de çözünürlük yükseldi
Sistem ve alarm ses seviyesinin ayrı ayarlanması
Hız iyileştirmeleri
- %30'a kadar daha hızlı Kilit Ekranı geçişi
- %30'a kadar daha hızlı uygulama başlatma süresi
- Daha hızlı ve daha güvenilir NFC etiket okuma
- Apple TV ve HomePod'a daha hızlı AirPlay bağlantısı
- Apple Müzik'te Şimdi Çalınıyor görünümünün %30'a kadar daha hızlı yüklenmesi
- Mesajlar uygulamasında son kamera görüntülerinin daha hızlı çıkması
- Düşük Güç Modu'nda Kamera uygulamasının daha hızlı açılması
- Safari'nin başlangıç sayfasının daha hızlı yüklenmesi
- HomeKit aksesuarlarının daha hızlı eşleştirilmesi
- Apple Müzik oynatımının daha hızlı başlaması
- Mail uygulamasının mesajları daha hızlı yüklemesi
- PDF'lerın daha hızlı kaydedilmesi
- Sağlık uygulamasının verileri daha hızlı güncellemesi
- Safari tarayıcının JavaScript'i daha hızlı yürütmesi
Daha akıllı kopyala yapıştır
Cüzdan uygulamasında özel geçiş kartları oluşturma
Apple, iOS 27'de özel geçiş kartları desteğiyle Cüzdan uygulamasını daha da kullanışlı hale getirdi. Yükseltmeden sonra, fiziksel bir biletin veya üyelik kartının fotoğrafını çekerek veya bilgileri elle girerek kendi geçiş kartlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Bu, spor salonu üyeliğiniz, kütüphane kartınız, sadakat kartınız veya diğer fiziksel geçiş kartlarınız gibi öğeleri dijitalleştirmenin ve hepsini tek bir yerde saklamanın kolay bir yolu.
Yeni kurtarma seçenekleri: Bilgisayara artık gerek kalmadı
Fotoğraflar uygulamasında kendi çektiğiniz fotoğrafları bulun
Mesajlar uygulamasında sesli not oynatma hızını daha kolay değiştirme
iOS 27'nin Mesajlar uygulaması, sesli nota doğrudan oynatma hızı düğmesi ekleyerek, oynatma hızını artırmayı veya azaltmayı kolaylaştırıyor. Şu anda oynatma hızı kontrollerine erişmek için sesli nota uzun basmak gerekiyor.
Apple, iOS 27 ve diğer işletim sistemlerini bu sonbaharda tüm kullanıcılara sunmadan önce muhtemelen iyileştirmeye devam edecek. iOS 27 beta 2 ve sonraki sürümlerde daha fazla anlatılmamış yeni özellik ortaya çıkarılacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: