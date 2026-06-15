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    Apple'ın bahsetmediği iOS 27 özellikleri: Siri AI'dan daha faydalı yenilikler

    Apple, iOS 27'yi tanıtırken Siri AI, Apple Intelligence ve performansa odaklandı ancak iPhone'ların yeni yazılımı çok daha fazlasını içeriyor. İşte WWDC'de konuşulmayan gizli iOS 27 özellikleri:

    gizli iOS 27 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple WWDC26’da yeni Siri AI, etkinliğin yıldızıydı. iOS 27 büyük değişiklikler getirmese de, iPhone kullanıcıları için günlük kullanımı iyileştirebilecek birçok özelliğe sahip. İşte Apple'ın bahsetmediği, ilk betada fark edilen gizli iOS 27 özellikleri:

    Apple, Siri AI ve Apple Intelligence'ın yanı sıra kullanıma yönelik geliştirmelere odaklandı. İşte iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27'ye gelecek ve kullanıcıların uzun süredir yaşadığı sorunları çözecek ya da işleri daha kolay hale getirecek yeni özellikler:

    Mesajlar metin alanını özelleştirme (Justin Bieber'ın paylaştığı sorun çözüldü)

    iOS 27 Mesajlar Justin Bieber sorunu çözümü Tam Boyutta Gör
    iOS 26 ve önceki sürümlerde, Mesajlar uygulamasında dikte düğmesi Gönder düğmesiyle aynı yerde. Bu durum, mesaj gönderirken yanlışlıkla mikrofon düğmesine basılmasına neden oluyor. Apple, Mesajlar uygulamasındaki bu sorunu giderdi.

    iOS 27'de Apple, Mesajlar uygulamasına yeni "Metin Alanında Göster" ayarı ekledi. Buradan metin giriş alanında ses kaydetme düğmesinin mi yoksa dikte başlatma düğmesinin mi gösterileceğini seçebiliyor ya da hiçbir düğmenin olmamasını sağlayabiliyorsunuz.

    Daha akıllı ve hızlı ağ geçişi

    Muhtemelen sayısız kez yaşadığınız yaygın bir senaryo: Evden çıkıyorsunuz ancak iPhone'unuz birkaç saniye boyunca evinizin zayıf Wi-Fi sinyaline bağlı kalıyor ve sonunda hücresel veriye geçiyor.

    iOS 27 bu sorunu çözecek; Apple, iPhone'unuzun artık daha sorunsuz bir şekilde en iyi ağı (Wi-Fi veya hücresel) seçeceğini söylüyor. Bu, FaceTime görüşmelerinizin kesilmemesini veya navigasyonun kesintisiz devam etmesini sağlayacak.

    iCloud Paylaşılan Albümler’de çözünürlük yükseldi

    iOS 27 iCloud Paylaşılan Albümler çözünürlük
    iCloud Paylaşılan Albümler altındaki fotoğraflar ve videolar her zaman sıkıştırılıyor, bu da kalitede belirgin bir düşüşe neden oluyor. iOS 27 nihayet bu sorunu gideriyor ve iCloud Paylaşılan Albümler iki önemli yükseltme alıyor. İlk olarak, artık fotoğraf ve videoları herhangi bir kalite kaybı olmadan arkadaşlarınız ve ailenizle tam çözünürlükte paylaşabiliyorsunuz. İkincisi ve daha da önemlisi, Android ve Windows kullanıcıları artık paylaşılan bir iCloud albümüne fotoğraf ve video yükleyebiliyor.

    Sistem ve alarm ses seviyesinin ayrı ayarlanması

    iOS 27 ses ayarı sistem alarm Tam Boyutta Gör
    Apple, yıllarca iPhone’un zil sesi seviyesini sistem sesleri ve alarmlarla ilişkilendirdi. Bu, zil sesi seviyesini düşürdüğünüzde sistem seslerinin ve alarmların ses seviyesinin de düştüğü anlamına geliyor. iOS 27 ile Apple nihayet bu sesleri ayırdı. Zil sesi seviyesini bağımsız olarak ayarlayabilirken, sistem seslerini ve alarmları farklı bir ses seviyesinde tutabiliyorsunuz.

    Hız iyileştirmeleri

    iOS 27 performans iyileştirmeleri Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC26 sırasında iOS 27'nin performans iyileştirmelerine dikkat çekerek, daha hızlı uygulama başlatma süreleri ve daha hızlı AirDrop aktarımlarından bahsetti. Ancak, iOS 27'deki hız iyileştirmeleri bunun çok ötesine uzanıyor. İşte Apple'ın güncellemeye eklediği diğer hız iyileştirmelerinden birkaçı:
    • %30'a kadar daha hızlı Kilit Ekranı geçişi
    • %30'a kadar daha hızlı uygulama başlatma süresi
    • Daha hızlı ve daha güvenilir NFC etiket okuma
    • Apple TV ve HomePod'a daha hızlı AirPlay bağlantısı
    • Apple Müzik'te Şimdi Çalınıyor görünümünün %30'a kadar daha hızlı yüklenmesi
    • Mesajlar uygulamasında son kamera görüntülerinin daha hızlı çıkması
    • Düşük Güç Modu'nda Kamera uygulamasının daha hızlı açılması
    • Safari'nin başlangıç ​​sayfasının daha hızlı yüklenmesi
    • HomeKit aksesuarlarının daha hızlı eşleştirilmesi
    • Apple Müzik oynatımının daha hızlı başlaması
    • Mail uygulamasının mesajları daha hızlı yüklemesi
    • PDF'lerın daha hızlı kaydedilmesi
    • Sağlık uygulamasının verileri daha hızlı güncellemesi
    • Safari tarayıcının JavaScript'i daha hızlı yürütmesi

    Daha akıllı kopyala yapıştır

    iOS 27 kopyala yapıştır Tam Boyutta Gör
    Şu anda Mesajlar uygulamasında tek kullanımlık bir parola geldiğinde, bu otomatik olarak iPhone klavyenizde görünüyor. Bunu bir adım daha ileri götüren iOS 27, son ekran görüntünüzü veya kopyalanan metninizi otomatik olarak klavye önerisi olarak göstererek, uygulamalara yapıştırmayı daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

    Cüzdan uygulamasında özel geçiş kartları oluşturma

    Apple, iOS 27'de özel geçiş kartları desteğiyle Cüzdan uygulamasını daha da kullanışlı hale getirdi. Yükseltmeden sonra, fiziksel bir biletin veya üyelik kartının fotoğrafını çekerek veya bilgileri elle girerek kendi geçiş kartlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Bu, spor salonu üyeliğiniz, kütüphane kartınız, sadakat kartınız veya diğer fiziksel geçiş kartlarınız gibi öğeleri dijitalleştirmenin ve hepsini tek bir yerde saklamanın kolay bir yolu.

    Yeni kurtarma seçenekleri: Bilgisayara artık gerek kalmadı

    iOS 27 yeni iPhone kurtarma seçenekleri Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27 ile iPhone'a Mac benzeri cihaz içi kurtarma seçenekleri getiriyor. Kapalı durumdayken, Güç düğmesine bir süre basılı tutarak Kurtarma menüsüne erişebiliyorsunuz. Kurtarma Yardımcısı, Yazılım Güncellemesi, Tanı Modu ve iPhone'unuzu tamamen silme seçeneği de dahil olmak üzere çeşitli kullanışlı araçlar sunuyor.

    Fotoğraflar uygulamasında kendi çektiğiniz fotoğrafları bulun

    iOS 27 benim çektiğim fotoğraflar Tam Boyutta Gör
    Fotoğraflar uygulamasında kendi çektiğiniz fotoğrafları şu anda bulmanız zor olabilir. Hele ki, Mesajlar, E-posta, WhatsApp ve diğer uygulamalardan binlerce resim ve video varsa sorun daha da büyük. iOS 27, Fotoğraflar uygulamasındaki yeni "Benim Çektiğim Fotoğraflar" filtresiyle bu sorunu çözüyor. Adından da anlaşılacağı gibi, yalnızca iPhone'unuzda çektiğiniz fotoğrafları gösteriyor ve kendi çekimlerinize göz atmayı çok daha kolay hale getiriyor.

    Mesajlar uygulamasında sesli not oynatma hızını daha kolay değiştirme

    iOS 27'nin Mesajlar uygulaması, sesli nota doğrudan oynatma hızı düğmesi ekleyerek, oynatma hızını artırmayı veya azaltmayı kolaylaştırıyor. Şu anda oynatma hızı kontrollerine erişmek için sesli nota uzun basmak gerekiyor.

    Apple, iOS 27 ve diğer işletim sistemlerini bu sonbaharda tüm kullanıcılara sunmadan önce muhtemelen iyileştirmeye devam edecek. iOS 27 beta 2 ve sonraki sürümlerde daha fazla anlatılmamış yeni özellik ortaya çıkarılacaktır.

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