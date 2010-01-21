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Olağandışı ikili: ATi Radeon HD 5750 ve HD 5770 ile asimetrik Crossfire testleri

ATi Radeon HD 5750 ve 5770 ile asimetrik Crossfire testleri. Bakalım daha düşük maliyetli bu ikili, HD 5870'i geçebiliyor mu ?
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
36,1b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eylül ayında satışa sunulan ATi Radeon HD 5870, AMD tarafından kendi sınıfındaki en hızlı ekran kartı olarak lanse ediliyor. Bugün itibariyle unvanını korumaya devam eden ekran kartı, DirectX 11 desteği ve yüksek grafik performansıyla oyun severlerin ilgisini çekiyor olsa da, 400$'ın üzerindeki etiket fiyatıyla pek çok kullanıcı için satın alınması zor bir model. Alt fiyat segmentlerinde ise ATi Radeon HD 5750 ve 5770 gibi modelleri pazara sunan AMD, farklı bazı çözümlere de zemin hazırlamış durumda. Zira yapılan yeni bir çalışmaya göre ATi Radeon HD 5750 ve 5770 modelleri bir arada çalıştırılarak ATi Radeon HD 5870 seviyesinde veya yakın değerlerde oyun performansı elde edebilmek mümkün. X-Bit Labs tarafndan yapılan olağan dışı çalışmada, Asimetrik Crossfire kurulumunda çalışan ATi Radeon HD 5750 ve 5770 ile dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Çünkü Nvidia'dan farklı olarak asitmetrik kart kurulumlarına olanak tanıyan AMD cephesinde, yapılan bu son çalışma bir hayli ses getirecek gibi görünüyor.

Olağandışı ikili: ATi Radeon HD 5750 ve HD 5770 ile asimetrik Crossfire testleri
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ATi Radeon HD 5750 ve 5770 ile asimetrik Crossfire konfigürasyonu mümkün.

Nvidia cephesinde iki veya daha fazla ekran kartını bir arada kullanabilmek için uyumlu bir anakartla birlikte model ve BIOS kimlikleri aynı olan ekran kartlarının kullanılması gerekiyor. AMD cephesinde ise durum biraz daha farklı. Zira Crossfire X teknolojisi ile aynı seri altındaki farklı modellerini çalıştırabilmek mümkün. Asitmetrik CrossFire X kurulumu için çoklu ekran kartı desteği sunan bir anakart yeterli olacaktır. Kaldı ki Crossfire X teknolojisini yaygınlaştırabilmek için üreticilere herhangi bir ciddi şart getirmeyen AMD, kendi anakartlarının dışında Intel çipsetlerde de Crossfire X desteğine yeşil ışık yakarak, çoklu ekran kartı teknolojisinin yaygınlaşması adına önemli yol almış durumda. Haberimize konu olan yeni çalışma kapsamında, Crossfire X desteği sunan anakartların yaygınlığı da göz önüne alınarak Asus'un Radeon HD 5770 ve PowerColor'ın Radeon HD 5750 modelleri bir araya getiriliyor ve Radeon HD 5870 ile performans karşılaştırmasına tabii tutularak doğru bir yatırım olup olmadığı sorgulanıyor.

Performans ölçümlerine geçmeden önce neden Asimetrik Crossfire X sorusuna cevaplamakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz fiyatları göz önüne alındığında ATi Radeon HD 5870'in 760 Lira'dan başlayan fiyatlarla satıldığını görüyoruz. ATi Radeon HD 5750 ve 5770 ise sırasıyla 280 Lira ve 325 Lira gibi fiyatlarla satın alınabiliyorlar. Öte taraftan Asimetrik Crossfire X kurulumunubda bütçe durumunuza göre Radeon HD 5750 ile başlayıp devam eden süreçte yanına HD 5770 modelini eklemeniz de mümkün. Bu şekilde Radeon HD 5870'in maliyetleri göz önüne alındığında daha düşük fiyat ve daha esnek ödeme koşullarıyla benzer performans konfigürasyonuna sahip olunabileceği belirtiliyor. Bir diğer karşılatırma unsuru ise Radeon HD 5770 Crossfire. X-Bit Labs'ın çalışmasında bu noktaya da değiniliyor ve testine göre her iki kurulumda da yakın sonuçlar alınabildiğine dikkat çekilirken, var olan fiyat farkı ve ortaya çıkan ölçüm değerleri kapsamında kurulum tercihi son kullanıcılara bırakılıyor.

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Intel'in Core i7 975 Extreme Edition işlemcisi ve Gigabyte'ın X58 çipsetli GA-EX58-Extreme anakartı kullanılarak yapılan çalışmada sürücü olaraksa ATi ekran kartları için Catalyst 9.12, teste katılan GeForce GTX 295 içinse 195.62 WHQL sürücüsü kullanılıyor. Yapılan test kapsamında ilk durağımız, yapımcılarına 1 milyar dolardan fazla gelir kazandıran ve elde ettiği bu başarı ile yüksek bütçeli Hollywood filmleriyle mukayese edilen Call of Duty: Modern Warfare 2 oluyor. Farklı çözünürlükler alınan performans değerlerine göre, ATi Radeon HD 5770 Crossfire, her koşulda en hızlı test katılımcısı olmayı başarıyor. Haberimizin merkezinde yer alan ATi Radeon HD 5750 ve 5770 kurulumu ise aradaki fark yer yer hissedilemeyecek kadar küçük olsa da daha maliyetli bir çözüm olarak Radeon HD 5870'in önünde yer almayı başarıyor. Benzer sonuçlardan Street Fighter IV için de bahsedebiliriz zira HD 5770 Crossfire en hızlı çözüm olurken 5750/5770 ikilisi HD 5870'in önünde kalmayı başarıyor.

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Crysis Warhead'e geldiğimizde ise tablonun değiştiğini görüyoruz. GeForce GTX 295'in üstün olduğu karşılaştırmada ATi tarafında en hızlı temsilci Radeon HD 5870 olurken, çözünürlüğe bağlı olarak asimetrik Crossfire kurulumunda 4-10 kare/saniye arasında daha iyi sonuçlara imza attıyor. Far Cry 2'de ise elde edilen sonuçların oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Tercih edilen çözünürlük seviyesine bağlı olarak iki ölçümde Radeon HD 5750 ve 5770 ikilisinin, diğer iki ölçümde ise Radeon HD 5870'in önde olduğunu ancak fark 2.5-3 kare/saniye'den öteye geçmiyor. Left 4 Dead 2'ye baktığımızda ise Radeon HD 5870'in üstünlük kurduğunu, en yüksek kalite ayarlarında gerçekleştirilen performans ölçümlerinde 1280 x 1024 çözünürlüğünde ciddi bir fark oluşurken, diğer çözünürlüklerde ise fark 1-2 kare/saniye arasında değişiyor.

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S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat ile hem DirectX 10.1 hem de DirectX 11 modlarında alınan sonuçlarda, Radeon HD 5770 Crossfire X kurulumunun en hızlı çözüm olduğunu görüyoruz. Asimetrik Crossfire kurulumunun temsilcileri olan Radeon HD 5750 ve 5770 ikilisi ise Radeon HD 5870'e karşı kısmen yakın sonuçlar elde ederken, arkadan takibi sürdürüyorlar. Wolfenstein ile gerçekleştirilen ölçümlerde ise Radeon HD 5750 ve 5770 ikilisinin burun farkıyla öne geçtiğini ve Radeonhd 5870 ile oluşan farkın 1 kare/saniye civarında olduğunu görüyoruz. Oyun testlerine ek olarak sentetik ölçüm yazılımlarıyla elde edilen değerlere bakmakta da fayda var. 3DMark Vantage testinde PhysX desteği ile GeForce GTX 295 adeta şov yaparken, Radeon HD 5870'in diğer tüm ATi temscilerinden daha iyi sonuçlar aldığını görüyoruz. SiSoft Sandra ile yapılan işlem kapasitesi testinde ise 2 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücü sunan ve gelişmiş çift hassasiyet modu ile Radeon HD 5870 ile açık ara lider olmayı başarıyor.

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SiSoftware Sandra 2010 Engineer ile yapılan OpenCL GPGPU ölçümlerinde, çift hassasiyet performansı açısından Radeon HD 5870'in çok ciddi bir farkla önde yer aldığını görüyoruz. X-Bit Labs'ın açıklamasına göre RV870 GPU'sundan farklı olarak Radeon HD 5700 serisinde kullanılan RV830 GPU'su, doğal FP64 desteği sunmuyor ve dolayısıyla bazı işlemleri emüle etmekte abisi RV870'e göre çok yavaş kalıyor. Doğal FP64 desteği sunan RV870 GPU'sunun açık ara lider olduğu ölçümlerde GeForce GTX 295'in elde ettiği düşük skora da açıklık getiren X-Bit Labs sonucun GT200 GPU'sunda, her 30 paralel işlemci için bir adet FP64 birimi kullanıldığı için bu desteğin pek verimli olmadığına dikkat çekiliyor. Test sonuçlarından sonraki son durağımız ise güç tüketim değerleri. Açıklanan sonuçlara Radeon HD 5750 ve 5770 ikilisinden oluşan asimetrik Crossfire kurulumu yük altında 135.4 Watt güç çekerken, Radeon HD 5870'in ise 170 Watt ile çok daha fazla güç çektiğini görüyoruz.

Olağandışı ikili: ATi Radeon HD 5750 ve HD 5770 ile asimetrik Crossfire testleri
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ATi Radeon HD 5750 ve 5770 ile yapılacak olası bir asimetrik Crossfire kurulumunda kullanıcılar 1520 paralel işlem birimi, 76 doku ünitesi ve 32 ROB elde ederken Radeon HD 5870 ise 1600 paralel işlem birimi, 80 doku ünitesi ve 32 ROP ile geliyor. Türkiye fiyatları açısından toplam maliyeti Radeon HD 5870'e göre yaklaşık 150 Lira civarında daha düşük olan Radeon HD 5750 ve 5770 ikilisi güç tüketimi açısından avantajlı bir konuma sahip. Özellikle yeni oyunlarda oldukça rekabetçi bir performans sergileyen asimetrik Crossfire kurulumu, alternatif çeşitliliği açısından dikkat çekici seçenek olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/asus_eah5770-powercolor_pcs_hd5750.html


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DH Misafiri 9 yıl
Amd athlon x4 işlemcim ve 4gb ddr3 1600 mhz kingston ram var ve bu ekran kartını alsam crysis'de , assasins creed serisi , cod serisi gibi oyunlarda very high olarak rahatlıkla oynayabilirmiyim acaba??
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FrontLiner 9 yıl
@DH Misafiri

Burda iki ekran kartıyla yapılan CrossFire'dan bahsediliyor. Siz hangi karttan bahsediyorsunuz?
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elophidae 9 yıl
Bence 5750-5750 cf ikilisi harcadıkları güce oranla çok iyi iş çıkartmışlar. 295 in yarısı kadar güç harcayıp ona yakın bir performans sergilemişler. Bu önemli bir başarı. Acaba fermilerin güç tüketimi konusunda durumu ne olacak. Onlarda 40 nm olduğuna göre heralde gtx 295 ten daha az güç harcayacaklardır diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
CF yapılınca iki karttaki bütün değerler bilgisayar tarafından 2 ile çarpılarak mı kullanılıyor? Özellikle bit değerinin ikiye katlanıp katlanmadığını merak ediyorum. Teşekkür ederim.
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CoreXXX 9 yıl
cf ler çok iyi ya 2 kart 320+kdv dolar felan gtx295 i resmen ezmiş yani kart 500+kdv yaklaşık 590 dolar kalan paraya araya bi 5770 daha alınır ve 3lü cf ile gtx295 iyce ezilir:D
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avatar751 9 yıl
cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim ilgileri için
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sertacaygun 9 yıl
İnsalar CF'ye iyice ısınacak gibi. nVidia destekli oyunlar konusunda biraz daha geliştirmeleri gerekecekler. Yoksaşahane "kardeşler" olmuşlar.
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koxp94 9 yıl
3d vantage'de nvidia nasıl geçmiş?
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Technical_Support 9 yıl
Peki aynı olay 5850 ve 5870 te yapılabilirmi?
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N-0NE 9 yıl
Şu HD4770 Ve HD5750'nin çektiği watt'a bakın.400w'lık psu ile rahat rahat kullanılır.
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avatar751 9 yıl
arkadaşlar ben bir şey sormak istiyorum ekran kartları bu değerleri aldığında çalışma şekli 8x8 mi yoksa 16x16 mı çalışmış eğer 8x8 ise gerçekten alıp kullanmayı düşünüyorum benim ana karta iki kart kullandığında 8x olarak çalışıyorda (giga 790x ud4)
BU SORUYA CEVAP VERECEK KİMSE YOKMU ACABA
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ForeverMetal 9 yıl

avatar751

arkadaşlar ben bir şey sormak istiyorum ekran kartları bu değerleri aldığında çalışma şekli 8x8 mi yoksa 16x16 mı çalışmış eğer 8x8 ise gerçekten alıp kullanmayı düşünüyorum benim ana karta iki kart kullandığında 8x olarak çalışıyorda (giga 790x ud4)



BU SORUYA CEVAP VERECEK KİMSE YOKMU ACABA

Testlerde Gigabyte X58-Extreme anakart kullanılmış,yani testteki ekran kartları x16-x16 olarak çalışmış.
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scheitann 9 yıl

avatar751

arkadaşlar ben bir şey sormak istiyorum ekran kartları bu değerleri aldığında çalışma şekli 8x8 mi yoksa 16x16 mı çalışmış eğer 8x8 ise gerçekten alıp kullanmayı düşünüyorum benim ana karta iki kart kullandığında 8x olarak çalışıyorda (giga 790x ud4)



BU SORUYA CEVAP VERECEK KİMSE YOKMU ACABA



ekran kartları pci-ex slotlarının veri genişliğini dolduramamakta şu anda.. o yüzden ki 8x - 8x kullansan bile net bir performans düşüşü gözleyemezsin
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scheitann 9 yıl

avatar751

arkadaşlar ben bir şey sormak istiyorum ekran kartları bu değerleri aldığında çalışma şekli 8x8 mi yoksa 16x16 mı çalışmış eğer 8x8 ise gerçekten alıp kullanmayı düşünüyorum benim ana karta iki kart kullandığında 8x olarak çalışıyorda (giga 790x ud4)



BU SORUYA CEVAP VERECEK KİMSE YOKMU ACABA



al bak bu incelemede senin aradığın soruya cevap verilmiş.
16-16 8-8 16-4 kurulumları karşılaştırılmış

legionhardware.com/...
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