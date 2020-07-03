Olası RTX 3080 Ti ROG Strix tasarımı sızdı

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GPU devinin yeni ekran kartı ailesinden performans kanadında beklenti büyük. Daha fazla Tensor çekirdeği ile gelmesi beklenen Ampere kartları buna karşın son zamanlarda daha çok tasarımıyla gündemde yer edindi.

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RTX 3080 Ti ROG Strix

ASUS’un iç tasarım sürecinde olduğu belirtilen RTX 3080 Ti ROG Strix yeni kartların görünümüne dair fikir verebilir. 3 fanlı aktif soğutucuya sahip kartta gümüş ve siyah renklerin hakim olduğu görülüyor. Kartın yan tarafında ise RGB LED’lerin konumlandırıldığı düşünülüyor.

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Bu açıdan mevcut RTX 2080 Ti ROG Strix’in tamamen siyah rengin hakim olduğu ön tasarımından bir farklılaşma söz konusu. Ayrıca fan yapraklarında da sayıca artış dikkatlerden kaçmazken ROG fontunda da değişiklik dikkatlerden kaçmıyor.

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Ayrıca Bkz. "Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi"

Son olarak modelin nihai tasarım olmadığını hatırlatalım. Tahmin edildiği üzere özelleştirilmiş tasarım kartlarda alışılagelinmiş soğutucular tercih edileceğe benziyor.

https://videocardz.com/newz/asus-geforce-rtx-3080-ti-rog-strix-leaked

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