Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Olası RTX 3080 Ti ROG Strix tasarımı sızdı

    Ampere kartlara yaklaştığımız şu günlerde yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
    5 gün
    4,2b
    4
    18
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Olası RTX 3080 Ti ROG Strix tasarımı sızdı
    Tam Boyutta Gör

    GPU devinin yeni ekran kartı ailesinden performans kanadında beklenti büyük. Daha fazla Tensor çekirdeği ile gelmesi beklenen Ampere kartları buna karşın son zamanlarda daha çok tasarımıyla gündemde yer edindi.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3070 Ti ortaya çıktı

    RTX 3080 Ti ROG Strix

    ASUS’un iç tasarım sürecinde olduğu belirtilen RTX 3080 Ti ROG Strix yeni kartların görünümüne dair fikir verebilir. 3 fanlı aktif soğutucuya sahip kartta gümüş ve siyah renklerin hakim olduğu görülüyor. Kartın yan tarafında ise RGB LED’lerin konumlandırıldığı düşünülüyor.

    Olası RTX 3080 Ti ROG Strix tasarımı sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Bu açıdan mevcut RTX 2080 Ti ROG Strix’in tamamen siyah rengin hakim olduğu ön tasarımından bir farklılaşma söz konusu. Ayrıca fan yapraklarında da sayıca artış dikkatlerden kaçmazken ROG fontunda da değişiklik dikkatlerden kaçmıyor.

    Olası RTX 3080 Ti ROG Strix tasarımı sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi"

    Son olarak modelin nihai tasarım olmadığını hatırlatalım. Tahmin edildiği üzere özelleştirilmiş tasarım kartlarda alışılagelinmiş soğutucular tercih edileceğe benziyor.



    https://videocardz.com/newz/asus-geforce-rtx-3080-ti-rog-strix-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Dreandes (Ahmet Bey) 5 gün en beğenilen
    Sanki çinli özel tasarım kartlar gibi duruyor. Eski nesil Strix serisi daha premium ve kaliteli duruyor bence.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Whippoorwill 5 gün Dreandes
    Daha ayırt edici bir görsellik sunuyordu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    R0llingMan 3 gün
    14599 TL h.o
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zero Limit 4 gün
    Tr de 20 bin TL 😆
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AzuLA (Cem Subasi) 5 gün
    Hayir 3080 yerine memlekette ulasabilecegimiz modelleri haber yapsaniz bagre hayal kurmaya giriyoruz foto cikiyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sanaltur.com.tr (Alican Yıldız) 5 gün
    yine aynı tasarım haberi. hep aynı haber. merak edip teknik özellikleri kesinleşti mi acaba diye belki haber içerisinde resmi tanıtım tarihi vardır düşüncesiyle. şimdi bu tasarımla ilgili kaç tane haber yaptınız? anlamsız. yormayın bizi.. teşekkürler
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    northwood (_ _) 5 gün sanaltur.com.tr
    Yorulmanıza gerek yok yukarıdaki arama kutucuğuna RTX 3080 Ti yazdığınızda teknik özellikleri ve çıkış tarihi ile ilgili yazdığım haberleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Size göre anlamsız olabilir ancak bir çok insana göre de ilgi çekici aynı zamanda :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sanaltur.com.tr (Alican Yıldız) 5 gün
    yine aynı tasarım haberi. hep aynı haber. merak edip teknik özellikleri kesinleşti mi acaba diye belki haber içerisinde resmi tanıtım tarihi vardır düşüncesiyle. şimdi bu tasarımla ilgili kaç tane haber yaptınız? anlamsız. yormayın bizi.. teşekkürler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sanaltur.com.tr (Alican Yıldız) 5 gün
    yine aynı tasarım haberi. hep aynı haber. merak edip teknik özellikleri kesinleşti mi acaba diye belki haber içerisinde resmi tanıtım tarihi vardır düşüncesiyle bakıyoruz. şimdi bu tasarımla ilgili kaç tane haber yaptınız? anlamsız. yormayın bizi.. teşekkürler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sanaltur.com.tr (Alican Yıldız) 5 gün
    yine aynı tasarım haberi. hep aynı haber. merak edip teknik özellikleri kesinleşti mi acaba diye belki haber içerisinde resmi tanıtım tarihi vardır düşüncesiyle bakıyoruz. şimdi bu tasarımla ilgili kaç tane haber yaptınız? anlamsız. yormayın bizi.. teşekkürler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 gün
    Hani bir fan önde diğeri arkada olacaktı :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 5 gün
    Bundan sonraki nesilde dördüncü fanı bu kartların neresine takacaklar
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 5 gün joven
    Üç tane önde üç tane arkada altıya kadar yolu var bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fotifoti (foti ) 5 gün joven
    su ile soğutacaklar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    paco_ct (cenk tez) 5 gün
    bu alttaki resim kesinlikle olası bir görsel değil bu kadar kötü hazırlanmış bir görsel olamazdı,büyük ihtimal ile bir ROG severin hazırladığı bir görsel siyah olan görsel daha olası duruyor ;)
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    XpressMusic34 +113 Redeemertr +89 Covid-19 +69 amadeus99 +65 mokoko_TR +65 alito +63 ilkerinanç +62 Xtrud +58 -AhmtOzdmR- +56 captain_turkiye +54
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Ceqa ilk kez +409 2 VirgilSollozzo ilk kez +340 3 oziboaydino ilk kez +295
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    4 Kişi Okuyor (0 Üye, 4 Misafir) 4 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4230 kez okundu.
    11 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3080 ti rog strix, nvidia ampere ve
    2 etiket daha nvidia ekran kartı Donanım
    Facebook Sayfası253b
    Twitter Profili90,4b
    YouTube Kanalı294b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün iQOO Z1x, TENAA veritabanında ortaya çıktı 4 gün MIUI 12'nin kararlı sürümü yayınlandı 4 gün Nvidia, Ampere için Samsung’un kapısını çalabilir: 7 nm tercih edilmeyebilir 4 gün Segmentinde hızlı ama bir eksiği var "TP-Link Archer C80 incelemesi" 4 gün Samsung Galaxy M41 pil kapasitesiyle fark yaratacak 4 gün Google, Chrome'un Android versiyonunda 64 bit mimarisine geçiş yapıyor 5 gün iOS 14, LinkedIn uygulamasının da panoya eriştiğini ortaya çıkardı 5 gün Pardus 19.3 güncellemesi yayınlandı 5 gün iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir 5 gün YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor 5 gün OnePlus Nord'un, ilk görüntüleri ortaya çıktı 5 gün Apple, iPhone 12 kutu içeriği için anketle nabız yokluyor 5 gün Oculus Rift kurucusu sınıra sanal duvar çekecek 5 gün Epic Games mağazasında bu hafta Hue oyunu var 5 gün NBA 2K21 konsol nesline göre farklı fiyat etiketleri ile gelecek 5 gün Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata DJI Tello Drone modeli var 5 gün Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor 5 gün 2020 Skoda Octavia RS'in benzinli ve dizel versiyonları tanıtıldı 5 gün Geleceğe Dönüş filmi Transformers ile buluştu 5 gün Dodge Durango SRT Hellcat, "şimdiye kadarki en güçlü SUV" iddiasıyla tanıtıldı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Olası RTX 3080 Ti ROG Strix tasarımı sızdı Sonraki PlayStation markası da Facebook boykotuna katıldı 6 gün Cyberpunk 2077 sadece DirectX 12 destekleyecek 6 gün Apple A12Z yongası Ryzen 5 4500U ve Core i7-1065G7 grafik birimlerini geride bırakıyor 6 gün Casper'dan kurumsal dizüstü: Nirvana X400 6 gün BMW'den iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliğiyle ilgili ilk adım geldi 6 gün Elektrikte Yeşil Tarife uygulaması Ağustos'ta başlıyor 6 gün Huawei’den doğacak boşluğu Japon NEC kapatmak istiyor 6 gün Prime Video Win10 uygulaması ile içerikleri bilgisayara indirmek artık mümkün 6 gün 2020 yılı Haziran ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 6 gün Technics ilk tam kablosuz kulaklığını satışa çıkarıyor. 6 gün TBMM'den Netflix açıklaması 6 gün ASUS ROG Phone 3'ün çıkış tarihi kesinleşti! 6 gün Yeni Land Rover Defender Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 6 gün Yeni nesilde oyun fiyatları artıyor: 70 dolarlık AAA oyun dönemi geliyor 6 gün Amazon Studios, Fallout dizisi hazırlıyor 6 gün OnePlus, düşük fiyatlı akıllı TV modellerini tanıttı 6 gün Asus Zenbook Duo vs Zenbook Pro Duo karşılaştırma 6 gün Haziran ayında yükselişe geçen otomotiv ihracatı 2 milyar doları aştı 6 gün Plaka ölçüsünde SSD sürücüler geliyor 6 gün Apple’a özel Intel Core i9-10910 ortaya çıktı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi