Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi

    Üst seviye yongaların kırpılarak daha düşük seviye kartlarda kullanıldığına şahit olmuştuk. Bu seferki kırpma bir hayli yüksek oranda.
    3 sa.
    1,1b
    26
    8
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi
    Tam Boyutta Gör

    GPU devinin bazı üst seviye GPU’larını gerek defektleri nedeniyle gerekse de piyasadaki ihtiyaca binaen giriş seviye kartlarda kullanılacak şekilde iş ortaklarına göndermesi daha önce sıkça rastladığımız bir durum. Yeni kart bu konuda bir hayli dikkat çekecek.

    GeForce GTX 1650 Ultra

    Galax’ın yeni kartı GeForce GTX 1650 Ultra diğer GTX 1650’lerden belirgin ölçüde ayrılıyor. TU117 taşıyan GTX 1650 ve GTX 1650 GDDR6’dan farklı olarak GTX 1650 Super’de TU116’ya yer verilmişti. Yeni modelde ise RTX 2070’te gördüğümüz TU106’ya yer verilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda!

    Kırpıla kırpıla GTX 1650 GDDR6'ya dönüşen RTX 2070

    GTX 1650 Super’in CUDA sayısına ulaşmak adına TU106’nın %61.1’inin kapatıldığı GPU, TU106-125-A1 olarak adlandırılmış. CUDA çekirdeklerinde gidilen hacimli kırpmaya ek olarak RT çekirdekleri, TMU ve ROP birimlerinde de aynı işlemin uygulandığı yonganın bellek veri desteği de 128 bit’e çekilmiş.

    Aynı performansa daha yüksek TDP

    Sonuç olarak ortaya çıkan kart GTX 1650 Super’den daha az, GTX 1650 ile aynı çekirdek taşıyan bir model olmuş. TDP kanadında ise normal GTX 1650 GDDR6 ile aynı olması rağmen 15 watt daha yüksek değere sahip olan çözüm GTX 1650 Super’den 10 watt daha düşük seviyeye konumlanmış.

    Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU"

    Son olarak Nvidia’nın sürücü sayfasında listelenmeyen GTX 1650 Ultra’nın ID’sini sürücünün satırları arasında bulmak mümkün. Kartın fiyat bilgisi ve bulunabilirlik tarihi ile ilgili henüz bir bilgi paylalşılmamış.



    https://videocardz.com/newz/galax-reveals-geforce-gtx-1650-ultra-with-tu106-125-gpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    sametbulut67 1 sa.
    1650 mi 1660 mı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirTemel (Bekir ) 2 sa.
    Fiyatı 1650 Super e denk mi bari o önemli
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hardforget (ömer ÖZAYDIN ) 3 sa.
    Fotoğrafta 1660 ultra haberde 1650 ultra?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    northwood (_ _) 2 sa. hardforget
    Yazılım yanlış algılamış olmalı hocam. Diğer kaynaklarda da bu şekilde haber. TPU'nun database'inde de bu doğrultuda.
    https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-tu106.g875
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nf 3 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Şu editörlerin maaşını tam yatırın, haberler böyle olacaksa biz siteye girmeyelim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    northwood (_ _) 2 sa. Nf
    Güncel bir donanım haberi. Memnun kalmadığınız kısmı açarsanız ''şu editör'' gerekli düzeltmeyi yapacaktır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sething (sething ) 3 sa.
    Vrm leri de kirpip olasi modlamayi engellemis chahallar..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RASYONALIST (Extagon Beatz) 3 sa.
    galaxcım bu gibi şeylerle uğraşacağına fan teknolojisi üzerine biraz çalışsan. hala hd5830 ayarında fan yapraklarına sahipsin,bak çöp msı bile soğutucu bloktan kısıp fan yapısını değiştirerek göz boyuyor,yapma böyle şeyler bidenem.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. Yeni vaka sayısı 1300'ün altına düştü (30 Haziran) 30 dk. Makyajlı Volkswagen Tiguan kamuflajsız görüntülendi 1 sa. Samsung 980 PRO SSD sertifika onaylarını tamamladı 1 sa. Şarjlı Dikey Süpürgelerin Öne Çıkan 5 Özelliği 2 sa. Örgü ağlarına uygun Asus WiFi 6 yönlendiricisi duyuruldu 2 sa. Asus ve Alan Walker iş birliği yapıyor 3 sa. National Geographic ekibi, 8600 m yükseklikte dronla Everest’i keşfetti 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi Sonraki RGB'den nefret edenler için "Corsair 110R incelemesi" 4 sa. Gerçek mi yalan mı? Cyberpunk 2077 yılın oyunu olabilir mi? 4 sa. Ryzen 7 4700G APU’sunun bellek gecikmesi bir hayli düşük 5 sa. Dünyanın ilk 1000R kavisli monitörlerinin Türkiye fiyatı belli oldu 5 sa. Toyota Türkiye'ye "Altın Fabrika" ödülü 6 sa. Elektrikli Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı 6 sa. Lenovo’dan Ryzen 3000 PRO işlemcili mini PC kasası 7 sa. Elektrikli araç bataryalarına gümrük vergisi getirildi 8 sa. Huawei gelecek yıl Kirin amiral gemisi yonga seti kullanmayabilir 8 sa. 2020 Apple Design Awards sahiplerini buldu: İşte ödül alan uygulama ve oyunlar 8 sa. Crysis Remastered, 23 Temmuz’da geliyor! 21 sa. 737 MAX’ın sertifikasyon uçuşları nihayet başladı 22 sa. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mayıs'ta yüzde 29,6 arttı 22 sa. Nvidia MX250 oyun oynatır mı? Monster Huma H4 V3.2 inceleme 22 sa. Koronavirüs salgınında Türkiye ve Dünyada son durum (29 Haziran) 1 gün ABD kendi 5G devini yaratmayı planlıyor 1 gün Honor Play4 Pro kara borsaya düştü 1 gün Tencent yayın platformu kuruyor 1 gün Qualcomm; amiral gemisi yongaların fiyatını arttırıyor 1 gün PS Plus Temmuz 2020 oyunları açıklandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi