Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi

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GPU devinin bazı üst seviye GPU’larını gerek defektleri nedeniyle gerekse de piyasadaki ihtiyaca binaen giriş seviye kartlarda kullanılacak şekilde iş ortaklarına göndermesi daha önce sıkça rastladığımız bir durum. Yeni kart bu konuda bir hayli dikkat çekecek.

GeForce GTX 1650 Ultra

Galax’ın yeni kartı GeForce GTX 1650 Ultra diğer GTX 1650’lerden belirgin ölçüde ayrılıyor. TU117 taşıyan GTX 1650 ve GTX 1650 GDDR6’dan farklı olarak GTX 1650 Super’de TU116’ya yer verilmişti. Yeni modelde ise RTX 2070’te gördüğümüz TU106’ya yer verilmiş.

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Kırpıla kırpıla GTX 1650 GDDR6'ya dönüşen RTX 2070

GTX 1650 Super’in CUDA sayısına ulaşmak adına TU106’nın %61.1’inin kapatıldığı GPU, TU106-125-A1 olarak adlandırılmış. CUDA çekirdeklerinde gidilen hacimli kırpmaya ek olarak RT çekirdekleri, TMU ve ROP birimlerinde de aynı işlemin uygulandığı yonganın bellek veri desteği de 128 bit’e çekilmiş.

Aynı performansa daha yüksek TDP

Sonuç olarak ortaya çıkan kart GTX 1650 Super’den daha az, GTX 1650 ile aynı çekirdek taşıyan bir model olmuş. TDP kanadında ise normal GTX 1650 GDDR6 ile aynı olması rağmen 15 watt daha yüksek değere sahip olan çözüm GTX 1650 Super’den 10 watt daha düşük seviyeye konumlanmış.

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Ayrıca Bkz. "Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU"

Son olarak Nvidia’nın sürücü sayfasında listelenmeyen GTX 1650 Ultra’nın ID’sini sürücünün satırları arasında bulmak mümkün. Kartın fiyat bilgisi ve bulunabilirlik tarihi ile ilgili henüz bir bilgi paylalşılmamış.

https://videocardz.com/newz/galax-reveals-geforce-gtx-1650-ultra-with-tu106-125-gpu

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