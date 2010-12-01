Ön Bakış: Asus'un P67 çipsetli yeni anakartı P8P67 Deluxe

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini tarafından "devrimsel" olarak nitelendirilen Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemci ailesi için geri sayım başladı. Hacimli üretimi haftalar önce başlayan yeni işlemci ailesi, anakart üreticileri için de büyük önem taşıyor. Intel'in geliştirme çalışmalarına 2005 yılında başladığı Sandy Bridge işlemcileri için pazarda hızlı bir dönüşüm yaşanması ve 2011 sonuna kadar Intel'in güncel ürün gamındaki işlemcilerin önemli bir kısmının Sandy Bridge tabanlı olması bekleniyor. Bu gelişmenin, anakart üreticileri için önem arz eden kısmı ise yeni nesil işlemciler ile birlikte soket değişikliğe gidilecek olması. Yani kullanıcılar, LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcileriyle birlikte Intel'in 6 serisi yeni yonga setlerinden herhangi birini kullanan anakartlara da ihtiyaç duyacaklar. İşte bu noktada Sandy Bridge işlemci ailesinin oluşturacağı yeni pazar, anakart üreticilerinin iştahını kabartmış durumda. Dünya devi anakart üreticileri, özellikle P67 çipsetli anakart yarışında öne geçmenin hesaplarını yaparken, biz de yaklaşan lansman öncesinde yeni anakartları sizler için masaya yatırmaya devam ediyoruz. MSI'ın orta segmenti hedef alan P67A-C45 modelinden sonra ön-bakış dizimizin yeni konuğu Asus'un daha üst segmenti hedefleyen P8P67 Deluxe modeli oluyor.

P8P67 Deluxe, Republic of Gamers serisinin P67 çipsetli modelleriyle birlikte Asus'un üst seviye ürün gamında yer alacak. Hem tasarım hem de donanım anlamında önemli yenilikler içeren Asus P8P67 Deluxe, Intel'in LGA1155 formundaki ikinci jenerasyon Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerine destek sunuyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi P67 Express yonga setini kullanan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve hız aşırtma ile 2400MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuluyor. Kullanıcıların dört adet DDR3 modülü ile 32GB'a kadar DDR3 bellek kullanabildiği yeni anakart, genişleme slotlarının çeşitliliği ile de dikkatleri çekmeyi başarıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için üzerinde üç adet PCIe x16 slotuna yer verilen Asus P8P67 Deluxe, diğer harici donanımlar için iki adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotunu bünyesinde barındırıyor. Depolama sürücüleri için sunulan genişleme olanaklarına baktığımızda ise dahili depolama sürücüleri için dört adet SATA-II ve dört adet SATA-III ile birlikte, birisi Power eSATA olmak üzere iki adet eSATA portuyla gelen anakart için önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Bilindiği üzere X58 ve P55 te dahil olmak üzere Intel'in güncel çipset çözümleri, USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni teknolojilere destek sunmuyor, bu teknolojileri üzerinde barındıran ilgili anakart modellerinde ise üçüncü parti kontrolcülere yer veriliyor. Intel'in 6 serisi yeni yonga seti ailesinin önemli bir kısmında ise USB 3.0 olmasa bile SATA-III teknolojisine yer verilior ve iki adet SATA 6Gbps portu çipset üzerinden doğal olarak kontrol ediyor. Ancak P8P67 Deluxe için iki adet USB 3.0 portunun yeterli gelmeyeceğini düşünen Asus, Marvell tarafından sağlanan kontrolcü ile anakart üzerinde ekstra iki SATA-III konnektörüne daha yer vermiş.

SATA-III ile birlikte USB 3.0 teknolojisini de destekleyen anakart üzerinde NEC'in D720200F1 kodlu host kontrolcüsünün çiftine yer veriliyor ve bu sayede 4 adet USB 3.0 portu kullanıma sunuluyor. Bu arada bir parantez açıp Intel'in stratejisine değinmekte de fayda görüyoruz. Intel tarafından şimdiye kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da endüstriyel kaynaklar, Intel'in en iyi ihtimalle 2011 sonu gibi USB 3.0'e doğal destek sunacağını ve bunun muhtemelen Ivy Bridge kod adlı yeni nesil işlemci ailesiyle birlikte 2012'de yaygınlaşacağını dile getiriyorlar. Anakarta geri dönmek gerekirse, Asus'un altını çizdiği ve fark yarattığını belirttiği detaylara geçmeden önce genel özellikleri tamamlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Anakart üzerinde iki adet Gigabit Ethernet kontrolcüsü bulunuyor. Bu kontrolcülerden birisi Intel tarafından sağlanıyor ve Sandy Bridge anakartlarda bolca kullanılıyor zira Intel bu konuda agresif bir strateji ile üçüncü parti kontrolcülerin yerine kendi Gigabit Ethernet kontrolcüsünün kullanılmasını hedefliyor. Diğer kontrolcü ise hali hazırda pek çok anakart modelinde kullanılan Realtek çözümü. Yine bir Realtek çözümü olan ALC889 kodeki ile 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunulan anakartın ilginç bir diğer özelliği ise üzerinde yer alan entegre modül ile Bluetooth 2.1+EDR desteği sunması ki bunun arkasında yatan nedeni yazımızın ilerleyen kısımlarında detaylıca anlatacağız. Bize gelen kart inceleme örneği olduğu için kutudan çıkmasa da siz bu anakartı aldığınızda anakart üzerindeki dört USB 3.0 konnektöründen ikisini masaüstüne taşıyabileceğiniz özel bir genişleme kutusu da anakart ile birlikte sunulacak. Asus P8P67 Deluxe'ün üzerinde yer alan soğutucu, tasarım olarak firmanın mevcut çözümlerinden izler taşıyor. Anakart üzerindeki çipsetler ile birlikte güç modüllerini kapsayan soğutucudan farklı daha agresif bir tasarım isteyenler içinse Asus, örneğin P67 Sabertooth gibi farkklı çözümler hazırlıyor ki bu çözümlere ait tüm detayları da yakında sizlerle paylaşacağız.

Asus'un resmi lansmanını Ocak ayında yapacağı P8P67 Deluxe modeli için altını çizdiği önemli detayların başında yeni Dual Intelligent Processors 2 teknolojisi geliyor. DIGI+VRM destekli bu teknolojinin ana ayaklarına baktığımızda ilk dikkat çeken yeniliğin dijital PWM tasarımı olduğunu görüyoruz. 16+2 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart, PWM voltaj ve frekans modülasyon ünitesiyle birlikte kullanıcılara "kontrolsüz güç, güç değildir" sloganını hatırlatırcasına tam kontrol olanağı tanıyor. Sistemdeki yük durumunun dinamik olarak takip edildiği bu yeni teknoloji sayesinde güç verimliliğini en üst seviyeye çıkardığını söyleyen Asus,VRM anahtarlamadaki kaybın azaltıldığını ve 16+2 fazlı tasarım ile modülasyon aralığının genişleterek güç tasarımında çıtayı yukarı taşıdığını söylüyor. Enerji verimliliği için EPU ve VPU gibi Asus'un güncel modellerinde gördüğümüz teknolojilere de sahip olan anakartın bir diğer önemli özelliği ise BT GO!. Anakartın genel özelliklerinden bahsederken üzerinde entegre Bluetooth modülünün olduğundan bahsetmiştik. İşte bu modül ve özel yazılım arabirimi ile birlikte kullanıcılar, uyumlu cihazları ile P8P67 Deluxe üzerine kurdukları sistem arasında hızlı bağlantı kurup, dosya transferi gerçekleştirebilecekler. Asus P8P67 Deluxe, hız aşırtma konusunda firmanın yine P67 çipsetini kullanan Maximus IV Extreme modeli kadar iddialı olmasa da, BIOS'unda yüksek saat hızlarına ulaşmanızı sağlayacak gelişmiş ayar seçenekleri sunuyor. BIOS'la ilgili olarak bir diğer önemli detay ise anakartın EFI BIOS'a sahip olması. Yani sadece klavye ile kontrol edilebilen yılların geleneksel BIOS tasarımından farklı olarak bu anakart üzerinde fare ile kontrol edilebilen daha gelişmiş bir BIOS yapısı sunuluyor.

Asus P8P67 Deluxe'ün Ocak ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.