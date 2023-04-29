Dijital bankacılık uygulaması ON, Carvak’ın finansal çözüm ortağı oldu

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yeni nesil dijital bankacılık platformu ON, ikinci el araba alım-satım platformlarından Carvak’ın finansal çözüm ortağı oldu. Teknolojik yatırımlar ve müşterilerine sunduğu yenilikçi ürünlerle dijital bankacılık sektörüne farklı bir soluk getiren ON, bu iş birliği ile hizmet sunduğu alanlara bir yenisini eklemiş oldu.

Araç bayilerinden avantajlı oranlarla kredi imkanı

ON iş birliği ile Carvak showroomlarına gelen müşteriler, avantajlı oranlarla hızlı kredi kullanarak ikinci el araç alımı yapabilecekler. Araç alım satımında tekrar bankaya gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran iş birliği ile, müşteriler kredilerini bizzat Carvak araç bayisinde çekerek ödemelerini gerçekleştirebilecekler. ON’un sunduğu yüksek onay oranı ve dijital süreçlerin hızlı ilerleme imkanları sayesinde ikinci el araç alım satımı çok daha hızlı hale gelecek.

İkinci elde dönüşümün öncüsü Carvak

Geçtiğimiz sene Türkiye pazarında faaliyetlerine başlayan Carvak, bir yıl gibi kısa sürede Türkiye’deki ikinci el otomobil pazarının en önemli oyuncularından biri oldu. Veri ve teknolojiye dayalı platformuyla otomotiv dünyasındaki dijital dönüşümün öncüsü olan şirket, bu yenilikçi modeliyle ikinci el pazarının güven ve şeffaflık ihtiyacını karşılayıp, ikinci elde araç alım-satımı yapmak isteyen müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırıyor.

Armored Core VI için ilk oynanış fragmanı yayınlandı: İşte video 11 sa. önce eklendi

Dijital bankacılık uygulaması ON’un kullanıcı dostu, konforlu ve güvenli bir dijital deneyime odaklandığını ifade eden Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, şöyle konuştu: “Yeni nesil dijital bankacılık platformu ON’u tasarlarken, birinci yol göstericimiz kullanıcıların beklentileri ve ihtiyaçlarıydı. Farklı segmentteki kullanıcıların kolaylıkla kullanabilecekleri uygulamamızın pazarda ses getireceğine inancımız tamdı. Bu doğrultuda farklı sektörlerden yetkin iş ortakları ile iş birlikleri gerçekleştirerek daha çok kişiye hızlı, kolay ve güvenilir bir bankacılık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Carvak’ın bu alanda tercih ettiği ilk dijital bankacılık uygulaması olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Carvak müşterilerine en iyi hizmeti sunacağımız bu iş birliğinin uzun soluklu olacağına ve her iki markaya da büyük fayda getireceğine inanıyoruz.”

Carvak CEO’su Mehmet Çelikol ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin yeni nesil dijital bankacılık platformu ON, sektöre farklı bir bakış açısı getiriyor. İşte tam bu noktada Carvak ve ON’un yolları bizce çok doğru bir adımla kesişiyor. Yapay zeka temelli yenilikçi iş modelimizle ikinci el sektörünün bugününü ve geleceğini dönüştürüyor, ezberleri bozuyoruz. Müşterilerimize her zaman yerinde, hızlı ve kolay çözümler sunarak en başta onların güvenilir bir çözüm ortağı olmak en öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Carvak olarak ikinci elde araba satışlarımızın yüzde 60’ına yakınını taşıt kredisiyle gerçekleştiriyoruz. Taşıt kredisi süreçlerinin de müşterilerimiz için olabilecek en verimli şekilde gerçekleşmesi, müşterilerimizin bankacılıkla ve krediyle ilgili süreçlere daha az, hayatlarına ise daha çok zaman ayırabilmeleri bizim için kritik öneme sahip. Burgan Bank ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin bu açıdan da müşterilerimize önemli faydalar sağlayacağına, ikinci el araç alım satım işlemlerini daha da hızlı, kolay ve güvenli hale getireceğine inanıyoruz.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.