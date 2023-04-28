Armored Core VI için ilk oynanış fragmanı yayınlandı: İşte video

Armored Core VI: Fires Of Rubicon oynanış fragmanı
Bilmeyenler için Armored Core, ilk olarak 1997 yılında PlayStation'da karşımıza çıktı. Sonrasında devam oyunlarıyla farklı platformlarda boy gösteren seri, 2013 yılında çıkış yapan Armored Core: Verdict Day'in ardından oyun dünyasına geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Armored Core VI: Fires Of Rubicon ise, önceki oyunlardan genel anlamda bağımsız bir hikâye sunacak.
Paylaşılan yeni fragman, FromSoftware'ın sanat tasarımı, karmaşık hareket ve savaş mekanikleri ile Armored Core VI: Fires Of Rubicon'un detaylı bir oyun olacağını gösteriyor. 25 Ağustos’ta piyasaya çıkacak olan Armored Core 6'nın, Steam'de ön siparişe açıldığını hatırlatalım. Oyunun standart sürümü 899 TL'den listelenirken, Deluxe Edition fiyatı ise 1.049 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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