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    Armored Core VI için ilk oynanış fragmanı yayınlandı: İşte video

    FromSoftware tarafından geliştirilen Armored Core VI: Fires Of Rubicon için heyecan verici bir oynanış fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yapım 25 Ağustos tarihinde oyuncular ile buluşacak. 
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    Armored Core VI için ilk oynanış fragmanı yayınlandı: İşte video Tam Boyutta Gör
    FromSoftware imzalı Armored Core’un yeni oyunu Armored Core VI: Fires Of Rubicon, 25 Ağustos tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken, bugün Armored Core VI: Fires Of Rubicon için sürpriz bir oynanış fragmanı paylaşıldı. Yeni fragman, oyunun atmosferine ve dövüş mekaniklerine erken bir ön bakış fırsatı sunuyor. 

    Armored Core VI: Fires Of Rubicon oynanış fragmanı

    Bilmeyenler için Armored Core, ilk olarak 1997 yılında PlayStation'da karşımıza çıktı. Sonrasında devam oyunlarıyla farklı platformlarda boy gösteren seri, 2013 yılında çıkış yapan Armored Core: Verdict Day'in ardından oyun dünyasına geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Armored Core VI: Fires Of Rubicon ise, önceki oyunlardan genel anlamda bağımsız bir hikâye sunacak. 

    Paylaşılan yeni fragman, FromSoftware'ın sanat tasarımı, karmaşık hareket ve savaş mekanikleri ile Armored Core VI: Fires Of Rubicon'un detaylı bir oyun olacağını gösteriyor. 25 Ağustos’ta piyasaya çıkacak olan Armored Core 6'nın, Steam'de ön siparişe açıldığını hatırlatalım. Oyunun standart sürümü 899 TL'den listelenirken, Deluxe Edition fiyatı ise 1.049 TL. 

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