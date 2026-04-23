OnePlus Watch 4 premium özelliklerle geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında frene basan OnePlus markası giyilebilir cihaz pazarında ise vites arttırıyor. Firmanın yeni OnePlus Watch 4 adındaki akıllı saat modeli özellikleri ile sevindirirken fiyatı ile biraz üzüyor.

OnePlus Watch 4 özellikleri ve fiyatı

OnePlus Watch 4 akıllı saat modelinde 1.5 inçlik LTPO OLED ekran yer alıyor. Ekran belirli senaryolarda 3000 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor. Titanyum alaşımlı kasa 47.4 x 47.4 x 11mm ölçülerine sahip. IP69 ve MIL-STD-810H sertifikası sayesinde zorlu koşullarda rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Kayış ile ağırlığı ise 43 gram.

Snapdragon W5 giyilebilir cihaz yongası ile gelen saat BES 2800 yongası ile de hafif yükleri üzerine alarak bataryaya olumlu katkı yapıyor. 2GB RAM barındıran cihazda 32GB depolama yer alıyor. İşletim sistemi tarafında Google'ın en son Wear OS 6 platformu üzerinde OxygenOS Watch 8 ara yüzü çalışıyor.

Gelişmiş sensör sayesinde nabız, kandaki oksijen oranı, bilek sıcaklığı, uyku düzeni gibi değerler takip edilebilirken düşme algılama sistemi de mevcut. Yoğun kullanımda 3 güne kadar süre sunan saat standart kullanımda 5 gün, tasarruf modunda ise 16 gün kullanılabiliyor. OnePlus Watch 4 akıllı saat modeli 400$ beklenen fiyat etiketi ile piyasada olacak.

OnePlus Watch 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

