Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus Watch 4 premium özelliklerle geliyor

    OnePlus Watch 4 akıllı saat modelinde Snapdragon W5 giyilebilir cihaz yongası, BES 2800 yardımcı yonga, en yeni Google Wear OS 6 işletim sistemi gibi özellikler yer alıyor.

    OnePlus Watch 4 Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında frene basan OnePlus markası giyilebilir cihaz pazarında ise vites arttırıyor. Firmanın yeni OnePlus Watch 4 adındaki akıllı saat modeli özellikleri ile sevindirirken fiyatı ile biraz üzüyor.

    OnePlus Watch 4 özellikleri ve fiyatı

    OnePlus Watch 4 akıllı saat modelinde 1.5 inçlik LTPO OLED ekran yer alıyor. Ekran belirli senaryolarda 3000 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor. Titanyum alaşımlı kasa 47.4 x 47.4 x 11mm ölçülerine sahip. IP69 ve MIL-STD-810H sertifikası sayesinde zorlu koşullarda rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Kayış ile ağırlığı ise 43 gram.

    Snapdragon W5 giyilebilir cihaz yongası ile gelen saat BES 2800 yongası ile de hafif yükleri üzerine alarak bataryaya olumlu katkı yapıyor. 2GB RAM barındıran cihazda 32GB depolama yer alıyor. İşletim sistemi tarafında Google'ın en son Wear OS 6 platformu üzerinde OxygenOS Watch 8 ara yüzü çalışıyor.

    Gelişmiş sensör sayesinde nabız, kandaki oksijen oranı, bilek sıcaklığı, uyku düzeni gibi değerler takip edilebilirken düşme algılama sistemi de mevcut. Yoğun kullanımda 3 güne kadar süre sunan saat standart kullanımda 5 gün, tasarruf modunda ise 16 gün kullanılabiliyor. OnePlus Watch 4 akıllı saat modeli 400$ beklenen fiyat etiketi ile piyasada olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diyarbakır 8. ana jet üs komutanlığı yorumlar ağızdan sigara kokusu nasıl giderilir bozuk sucuk nasıl anlaşılır ultraslan üyelik ücreti modemi router olarak kullanma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum